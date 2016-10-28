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DayTrading - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Реальный автор:
Автор идеи — Collector, автор кода MQL5 — barabashkakvn.
В советнике широко используются такие классы стандартной библиотеки:
CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo и CAccountInfo. Также используется унифицированный код получения данных с индикаторов iMACD, iStochastic, iSAR и iMomentum.Советник DayTrading должен использоваться на графиках M5 с настройками "из-коробки". Не устанавливайте уровень стоп-лосс.
Результаты тестирования (начальный депозит 10000, символ "EURUSD", дата тестирования с 2016.01.01 по 2016.10.24):
Широкое использование классов стандартной библиотеки.i-Regr
i-Regr — индикатор для MetaTrader 5. Канал Регрессии: Линейный Канал Регрессии, Канал квадратичной (параболической) регрессии, Канал кубической регрессии.
CyberiaTrader — советник для MetaTrader 5.WPR_Histogram_Round
Классический осциллятор WPR, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда.