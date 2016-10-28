Реальный автор:

Автор идеи — Collector, автор кода MQL5 — barabashkakvn.

В советнике широко используются такие классы стандартной библиотеки:

CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo и CAccountInfo. Также используется унифицированный код получения данных с индикаторов iMACD, iStochastic, iSAR и iMomentum.

Советник DayTrading должен использоваться на графиках M5 с настройками "из-коробки". Не устанавливайте уровень стоп-лосс.