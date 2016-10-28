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DayTrading - эксперт для MetaTrader 5

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2415
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Автор идеи — Collector, автор кода MQL5 — barabashkakvn.

В советнике широко используются такие классы стандартной библиотеки:

CPositionInfoCTradeCSymbolInfo и  CAccountInfo. Также используется унифицированный код получения данных с индикаторов iMACD, iStochastic, iSAR и iMomentum.

Советник DayTrading должен использоваться на графиках M5 с настройками "из-коробки". Не устанавливайте уровень стоп-лосс.


Результаты тестирования (начальный депозит 10000, символ "EURUSD", дата тестирования с 2016.01.01 по 2016.10.24):

DayTrading

20/200 expert v 4.2 AntS 20/200 expert v 4.2 AntS

Широкое использование классов стандартной библиотеки.

i-Regr i-Regr

i-Regr — индикатор для MetaTrader 5. Канал Регрессии: Линейный Канал Регрессии, Канал квадратичной (параболической) регрессии, Канал кубической регрессии.

CyberiaTrader CyberiaTrader

CyberiaTrader — советник для MetaTrader 5.

WPR_Histogram_Round WPR_Histogram_Round

Классический осциллятор WPR, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда.