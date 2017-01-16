Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_X2MA_Digit_DM_361 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 960
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El sistema de trading tendencial Exp_X2MA_Digit_DM_361 se basa en las señales de dos indicadores: ColorX2MA_Digit y ColorDM_361. Según el indicador ColorX2MA_Digit se determina la dirección de la tendencia principal lenta, y según el indicador ColorDM_361 se determina el momento para realizar la transacción, cuando ocurre el cambio de la dirección de la tendencia rápida. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra en caso si se cumplen dos condiciones:
- Las señales de la tendencia rápida y lenta coinciden;
- Ha ocurrido el cambio de la dirección de la tendencia rápida.
Parámetros de entrada del EA:
//| Parámetros de entrada del Experto |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade=«Administración del trading»; //+============== ADMINISTRACIÓN DEL TRADING ==============+
input double MM=0.1; // Porción de recursos financieros desde el depósito en la transacción
input MarginMode MMMode=LOT; // modo para determinar el tamaño del lote
input uint StopLoss_=1000; // stop loss en puntos
input uint TakeProfit_=2000; // take profit en puntos
input string MustTrade=«Permisos del trading»; //+============== PERMISOS DEL TRADING ==============+
input int Deviation_=10; // desviación máx. del precio en puntos
input bool BuyPosOpen=true; // Permiso para entrar en el long
input bool SellPosOpen=true; // Permiso para entrar en el short
//+-------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador del filtro |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter=«PARAMETROS DE LA TENDENCIA LENTA»; //+============== PARAMETROS DE LA TENDENCIA ==============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;// 1 Período del gráfico para la tendencia
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; // Método del promedio del primer suavizado
input int Length1=12; // Profundidad del primer suavizado
input int Phase1=15; // Parámetro del primer suavizado
//---- para JJMA en el rango -100 ... +100, influye en la calidad del proceso transitorio;
//---- para VIDIA es el período de CMO, para AMA es el período de la media móvil
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Método del promedio del segundo suavizado
input int Length2= 5; // Profundidad del segundo suavizado
input int Phase2=15; // Parámetro del segundo suavizado,
//---- para JJMA en el rango -100 ... +100, influye en la calidad del proceso transitorio;
//---- para VIDIA es el período de CMO, para AMA es el período de la media móvil
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;// Constante de precio
input uint Digit=2; // Número de dígitos del redondeo
input uint SignalBar=1; // número de la barra para obtener la señal de entrada
input bool BuyPosClose=true; // Permiso para salir de longs por la tendencia
input bool SellPosClose=true; // Permiso para salir de shorts por la tendencia
//+-------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador de entrada |
//+-------------------------------------------------+
input string Input=«PARAMETROS DE ENTRADA»; //+=============== PARAMETROS DE ENTRADA ===============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30; //2 Período del gráfico para la entrada
input Applied_price_ IPC_=PRICE_CLOSE_;// constante de precio
input uint SignalBar_=1;// número de la barra para obtener la señal de entrada
input bool BuyPosClose_=false; // Permiso para salir de longs por la señal
input bool SellPosClose_=false; // Permiso para salir de shorts por la señal
//+-------------------------------------------------+
int TimeShiftSec,TimeShiftSec_;
//---- Declaración de variables enteras para los manejadores de los indicadores
int InpInd_Handle,InpInd_Handle_;
//---- declaración de variables enteras del inicio de la cuenta de datos
int min_rates_total,min_rates_total_;
Las variables de cadena con el texto en el código de los parámetros de entrada sirven sólo para la mejor visualización de la ventana de los parámetros de entrada del Asesor Experto.
Los indicadores ColorDM_361_HTF y ColorX2MA_Digit_HTF en el Asesor Experto sirven sólo para una visualización más conveniente de las tendencias en el Probador de Estrategias, y por tanto no funcionan en otros modos de trabajo.
Para que el EA funcione correctamente, hace falta la presencia de los archivos compilados de los indicadores ColorX2MA_Digit.ex5, ColorX2MA_Digit_HTF.ex5, ColorDM_361.ex5 y ColorDM_361_HTF.ex5 en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.
Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico
Resultados de simulación para el año 2015 en GBPUSD, tendencia lenta en H4, entrada por la tendencia rápida en M30:
Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16681
