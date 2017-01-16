El nombre de este indicador puede inducir a error.



RSI compuesto no es un «agregado» de RSI, simplemente es un nuevo modo de cálculo. A diferencia del RSI clásico que representa una variedad de los indicadores de momentum, RSI compuesto pertenece a los indicadores tendenciales. Está destinado para filtrarlos cambios insignificantes del precio, y parce conveniente para identificar las tendencias principales.

Como medida auxiliar de la filtración, a esta versión han sido incluidos los niveles flotantes e incorporados numerosas modificaciones del modo de filtración previa del precio. Además, incluye alertas y la propiedad del timeframe múltiple (sin necesidad de conectar cualquier otro archivo: éste es el único archivo del indicador de timeframe múltiple).





