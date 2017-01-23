CodeBaseSeções
Vladimir Karputov
1818
(20)
Autor da ideia — Collector, autor do código MQL5 — barabashkakvn.

No Expert Advisor, são amplamente utilizadas as seguintes classes da biblioteca padrão:

CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo e  CAccountInfo. Além disso, usa-se um código de recuperação de dados padronizado a partir dos indicadores iMACD, iStochastic, iSAR e iMomentum.

O Expert Advisor DayTrading deve ser usado nos gráficos M5 com configurações "a partir da caixa". Não coloque o nível Stop-Loss.


Resultados de teste (depósito inicial 10000, símbolo "EURUSD", data de teste de 2016.01.01 a 2016.10.24):

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16686

