Autor real:

Autor da ideia — Collector, autor do código MQL5 — barabashkakvn.

No Expert Advisor, são amplamente utilizadas as seguintes classes da biblioteca padrão:

CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo e CAccountInfo. Além disso, usa-se um código de recuperação de dados padronizado a partir dos indicadores iMACD, iStochastic, iSAR e iMomentum.

O Expert Advisor DayTrading deve ser usado nos gráficos M5 com configurações "a partir da caixa". Não coloque o nível Stop-Loss.