DayTrading - expert para MetaTrader 5
Publicado por:
- Vladimir Karputov
Visualizações:
- 1818
Avaliação:
-
Publicado:
Autor real:
Autor da ideia — Collector, autor do código MQL5 — barabashkakvn.
No Expert Advisor, são amplamente utilizadas as seguintes classes da biblioteca padrão:
CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo e CAccountInfo. Além disso, usa-se um código de recuperação de dados padronizado a partir dos indicadores iMACD, iStochastic, iSAR e iMomentum.O Expert Advisor DayTrading deve ser usado nos gráficos M5 com configurações "a partir da caixa". Não coloque o nível Stop-Loss.
Resultados de teste (depósito inicial 10000, símbolo "EURUSD", data de teste de 2016.01.01 a 2016.10.24):
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16686
