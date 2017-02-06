真实作者:

创意的作者 — Collector, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn。

本EA交易广泛使用了以下的标准库中的类:

CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo 和 CAccountInfo。并且统一了从 iMACD, iStochastic, iSAR 和 iMomentum 指标中取得数据的代码。

DayTrading EA 应该使用默认设置用于 M5 图表上，没有使用止损水平。