DayTrading
DayTrading - MetaTrader 5EA
发布者:
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1361
- 等级:
-
已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
创意的作者 — Collector, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn。
本EA交易广泛使用了以下的标准库中的类:
CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo 和 CAccountInfo。并且统一了从 iMACD, iStochastic, iSAR 和 iMomentum 指标中取得数据的代码。DayTrading EA 应该使用默认设置用于 M5 图表上，没有使用止损水平。
测试结果 (初始存款 10 000, EURUSD, 从 2016.01.01 到 2016.10.24):
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16686
