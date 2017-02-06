代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

DayTrading - MetaTrader 5EA

Collector | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1361
等级:
(20)
已发布:
DayTrading.mq5 (30.16 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

创意的作者 — Collector, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn

本EA交易广泛使用了以下的标准库中的类:

CPositionInfoCTradeCSymbolInfo 和 CAccountInfo。并且统一了从 iMACD, iStochastic, iSAR 和 iMomentum 指标中取得数据的代码。

DayTrading EA 应该使用默认设置用于 M5 图表上，没有使用止损水平。


测试结果 (初始存款 10 000, EURUSD, 从 2016.01.01 到 2016.10.24):

DayTrading

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16686

CyberiaTrader CyberiaTrader

CyberiaTrader 是一个 MetaTrader 5 EA 交易。

Exp_X2MA_Digit_DM_361 Exp_X2MA_Digit_DM_361

Exp_X2MA_Digit_DM_361 跟随趋势的交易系统是基于 ColorX2MA_Digit 和 ColorDM_361 指标信号的。

20/200 expert v 4.2 AntS 20/200 expert v 4.2 AntS

广泛使用了标准库中的类。

i-Regr i-Regr

i-Regr 是一个 MetaTrader 5 指标。回归通道: 线性回归通道, 二次 (抛物线) 回归通道, 三次回归通道。