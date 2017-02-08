CodeBaseKategorien
Expert Advisors

DayTrading - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1169
(20)
Echter Autor:

Autor der Idee — Collector, Autor des MQL5 Codes — barabashkakvn.

Der Expert Advisor verwendet solche Klassen der Standardbibliothek wie:

CPositionInfoCTradeCSymbolInfo und  CAccountInfo. Darüber hinaus wird ein einheitlicher Code für das Erhalten von Daten von den Indikatoren iMACD, iStochastic, iSAR und iMomentum verwendet.

Der DayTrading Expert Advisor ist auf M5 Charts mit Standardeinstellungen zu verwenden. Setzen Sie kein Stop Loss.


Testergebnisse (Ersteinzahlung 10000, EURUSD, Testperiode von 2016.01.01 bis 2016.10.24):

DayTrading

Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16686

