und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DayTrading - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1169
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
Autor der Idee — Collector, Autor des MQL5 Codes — barabashkakvn.
Der Expert Advisor verwendet solche Klassen der Standardbibliothek wie:
CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo und CAccountInfo. Darüber hinaus wird ein einheitlicher Code für das Erhalten von Daten von den Indikatoren iMACD, iStochastic, iSAR und iMomentum verwendet.Der DayTrading Expert Advisor ist auf M5 Charts mit Standardeinstellungen zu verwenden. Setzen Sie kein Stop Loss.
Testergebnisse (Ersteinzahlung 10000, EURUSD, Testperiode von 2016.01.01 bis 2016.10.24):
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16686
CyberiaTrader — ein Expert Advisor für 5.Exp_X2MA_Digit_DM_361
Der Exp_X2MA_Digit_DM_361 setzt eine Trendfolgestrategie um, die auf Signalen der zwei Indikatoren basiert: ColorX2MA_Digit und ColorDM_361.
Eine breite Verwendung von Klassen der Standardbibliothek.i-Regr
i-Regr — ein Indikator für MetaTrader 5. Regressionskanal: Kanal der linearen Regression, Kanal der quadrartischen (parabolischen) Regression, Kanal der kubischen Regression.