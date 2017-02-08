Echter Autor:

Autor der Idee — Collector, Autor des MQL5 Codes — barabashkakvn.

Der Expert Advisor verwendet solche Klassen der Standardbibliothek wie:

CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo und CAccountInfo. Darüber hinaus wird ein einheitlicher Code für das Erhalten von Daten von den Indikatoren iMACD, iStochastic, iSAR und iMomentum verwendet.

Der DayTrading Expert Advisor ist auf M5 Charts mit Standardeinstellungen zu verwenden. Setzen Sie kein Stop Loss.