ポケットに対して
エキスパート

DayTrading - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
967
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
実際の著者：

アイデアの著者 — Collector、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

このエキスパートアドバイザーは、次の標準ライブラリクラスを広く使用しています。

CPositionInfoCTradeCSymbolInfoCAccountInfoiMACD、iStochastic、iSAR、iMomentum指標からのデータ取得の統一コードも使用されています。

DayTrading EA はM5チャートでデフォルト設定で使用する必要があります。決済逆指値レベルは設定しません。


テスト結果（初期入金10 000、EURUSD、2016.01.01から2016.10.24まで）：

DayTrading

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16686

