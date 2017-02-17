無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
アイデアの著者 — Collector、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.
このエキスパートアドバイザーは、次の標準ライブラリクラスを広く使用しています。
CPositionInfo、CTrade、CSymbolInfo、CAccountInfoiMACD、iStochastic、iSAR、iMomentum指標からのデータ取得の統一コードも使用されています。DayTrading EA はM5チャートでデフォルト設定で使用する必要があります。決済逆指値レベルは設定しません。
テスト結果（初期入金10 000、EURUSD、2016.01.01から2016.10.24まで）：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16686
