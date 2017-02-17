実際の著者：

アイデアの著者 — Collector、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

このエキスパートアドバイザーは、次の標準ライブラリクラスを広く使用しています。

CPositionInfo、CTrade、CSymbolInfo、CAccountInfoiMACD、iStochastic、iSAR、iMomentum指標からのデータ取得の統一コードも使用されています。

DayTrading EA はM5チャートでデフォルト設定で使用する必要があります。決済逆指値レベルは設定しません。