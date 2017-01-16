CodeBaseSecciones
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
961
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
El autor de idea, Anton, describe el Asesor Experto de la siguiente manera:

Es el Asesor Experto original de Pavel Smirnov (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php) que ha sido mejorado mediante una escrupulosa optimización, adición del tamaño automático del lote y aumento del lote para cubrir las pérdidas. Se recomienda para el depósito desde 10 000$: en los menores muestra un beneficio insignificante. ¡¡¡Se usa exclusivamente para EUR/USD en el gráfico H1!!!!

Prueba en el símbolo "EURUSD", timeframe "H1", fecha de 2016.01.01 a 2016.10.26, depósito 10000:

 expert

Tal vez, sería lógico optimizar los parámetros del EA y comprobarlos en otros tiemeframes.

