Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
20/200 expert v 4.2 AntS - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 961
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El autor de idea, Anton, describe el Asesor Experto de la siguiente manera:
Es el Asesor Experto original de Pavel Smirnov (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php) que ha sido mejorado mediante una escrupulosa optimización, adición del tamaño automático del lote y aumento del lote para cubrir las pérdidas. Se recomienda para el depósito desde 10 000$: en los menores muestra un beneficio insignificante. ¡¡¡Se usa exclusivamente para EUR/USD en el gráfico H1!!!!
Prueba en el símbolo "EURUSD", timeframe "H1", fecha de 2016.01.01 a 2016.10.26, depósito 10000:
Tal vez, sería lógico optimizar los parámetros del EA y comprobarlos en otros tiemeframes.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16690
Se trata de un filtro de superbandas descrito por John Eilers.DayTrading
Amplio uso de las clases de la librería estándar y del código unificado de obtención de datos de los indicadores iMACD, iStochastic, iSAR y iMomentum.
i-Regr — Indicador para MetaTrader 5 Canal de regresión: Canal de regresión lineal, Canal de regresión cuadrática (parabólica), Canal de regresión cúbica.AutoFibAutoTrend_OnParabolic
El indicador construye el canal de precios y los niveles de Fibonacci sobre los últimos picos del zigzag parabólico.