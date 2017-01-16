Como afirmaba John Eilers:



Este oscilador de bandas procura filtrar las frecuencias altas y bajas de los datos del mercado con el fin de eliminar los «ruidos» en la señal resultante. Eso reduce significativamente el retardo. El indicador de bandas permite hacerlo gracias al uso de dos EMAs diferentes en períodos diferentes (40 y 60). Han sido añadidos los puntos disparadores (trigger points) del oscilador y las envolturas cíclicas media cuadráticas por encima de la línea de señal. La señal de salida de la banda ondulada de la transmisión se calcula mediante la suma de su superficie de las últimas 50 barras y la extracción de la raíz cuadrada de la suma media.

La compra es cuando la envoltura cruza la banda hacia arriba. La posición corta se abre cuando la banda se cruza por la envoltura hacia abajo.

La diferencia del original consiste en que se permiten diferentes períodos de cálculo (por defecto, están establecidos como en el original, pero se puede establecer cualquier período).



Este indicador también es incomún por su gran variedad de precios, son 22 tipos, y Usted puede encontrarlos por sus nombres descriptivos en la ventana desplegable (no debe haber ningún problema en reconocerlos, pues sus nombres dicen por sí mismos).



El indicador consta de un conjunto habitual de alertas y de la propiedad del timeframe múltiple. La adición de las áreas llenadas en los lugares de la salida de la envoltura media cuadrática ayuda a detectar (junto con las alertas) el momento cuando ocurre la ruptura. Yo recomiendo experimentar con algunos parámetros, John Ehlers suele testear sus ideas en las bolsas de mercaderías donde la volatilidad es significativamente menor que en el Forex. Tal vez, algunos ajustes sean una elección razonable respecto a las condiciones del mercado Forex.



