Descripción:

A veces es necesario monitorizar varios gráficos de forma simultánea para encontrar posibles correlaciones entre las cotizaciones de diferentes pares de divisas. Este script permite a los traders realizar esta tarea, visualizando diferentes subgráficos en una misma ventana.

El script se desarrolló para visualizar las gráficas de Minutos del Campeonato para el Campeonato de Trading Automático de 2012.

Por lo tanto, incluye:

Dibujo de objetos gráficos en una única ventana (usando la clase estándard CChartObjectSubChart).



Modificación de las propiedades de visualización de objetos gráficos (color de fondo, escala, cuadrícula, desplazamiento, etc.).

Desplazamiento del área visible de un objeto gráfico (usando el método ChartNavigate, así como las propiedades CHART_FIXED_MAX y CHART_FIXED_MIN).

Dibujo de un rectángulo en un objeto gráfico (objeto OBJ_RECTANGLE).

Dibujo de líneas horizontales de los precios medios de apertura de posiciones cortas y larga (usando OBJ_HLINE).

Descarga de los datos para las líneas desde un archivo (el archivo de texto con los datos debe estar ubicado en terminal_data_folder\MQL5\Files).

Ha sido desarrollada la clase CSubChartExtended, derivada de CChartObjectSubChart, para dibujar las subgráficas. Es una clase descendiente de CChartObject - la clase base para trabajar con objetos gráficos.

Después de examinar y modificar un poco el código, usted será capaz de visualizar las gráficas de varios pares de divisas en una misma ventana, de la forma que le resulte más adecuada.

Imagen:





Visualizando varias gráficas en una misma ventana

