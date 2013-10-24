描述：

有时，有必要同时观察若干货币对，并从价格变化中找出它们的相关性。这段脚本允许交易者在单一图表窗口中显示若干子图表。

这段脚本已经开发出来并用于创建冠军赛纪要 Automated Trading Championship 2012 (自动交易冠军赛 2012)。

所以, 它包括:

在单一窗口中画D图形对象 (使用 CChartObjectSubChart 标准库)。



改变图形对象显示设置 (背景颜色, 缩放, 栅格, 滚动, 等等)。

图形对象显示区域平移 (使用 ChartNavigate 方法, 同时 CHART_FIXED_MAX 和 CHART_FIXED_MIN 属性)。

画一个长方形图形对象 (OBJ_RECTANGLE object)。

画空仓和多仓的平均开盘价水平线 (使用 OBJ_HLINE)。

从文件中下载画线数据 (数据文本文件要放于 客户端数据文件夹\MQL5\Files)。

CSubChartExtended 类派生于 CChartObjectSubChart, 已经开发出来用于画子图表。它们都派生于 CChartObject 类 - 用作图形对象的基本类。

经过审查并稍微修改代码之后，您能够在单一窗口中显示若干货币对, 可以为您提供极大便利。

图像:





在单一窗口中画若干图表

