CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

Exibindo vários objetos CChartObject numa Única Janela - script para MetaTrader 5

Automated-Trading | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2097
Avaliação:
(30)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Descrição:

Às vezes é necessário monitorar vários gráficos simultaneamente para encontrar correlações entre mudanças nas taxas de vários pares de moedas. Este script permite que os traders tenham a exibição de vários subgráfico numa única janela do gráfico.

O script foi desenvolvido para criar gráficos para a Ata do Campeonato Automatizado de Negociação 2012.

Para isto, inclue:

  • Desenhos de objetos gráficos numa única janela (usando a classe standard CChartObjectSubChart).
  • Alteração de objetos gráficos para exibir configurações (cor de fundo, escala, grade, rolagem, etc).
  • Exibição de objeto gráfico de mudança de área (usando o método ChartNavigate, bem como as propriedades CHART_FIXED_MAX e CHART_FIXED_MIN).
  • Desenho de um retângulo num objeto gráfico (objeto OBJ_RECTANGLE).
  • Desenho de linha horizontais dos preços médios abertos das posições vendidas e compradas (usando OBJ_HLINE).
  • Download de dados para as linhas de arquivo (os arquivos de textos com os dados devem ser colocados em terminal_data_folder\MQL5\Files).

A classe CSubChartExtended derivada da CChartObjectSubChart foi desenvolvida para desenhar subgráficos. Esta é derivada da classe CChartObject - a classe base para trabalhar com objetos gráficos.

Depois de examinar e ligeiramente alterar o código, você poderá ativar a exibição de vários gráficos de pares de moedas numa única janela do modo a ser conveniente para você.

Desenho vários gráficos em uma única janela

Desenho vários gráficos em uma única janela

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1345

DRAW_BARS DRAW_BARS

O estilo de desenho DRAW_BARS é usado para plotar barras usando os valores de buffers de indicador, correspondentes ao preço de abertura, máxima, mínima e fechamento.

MultiJFatlSignal MultiJFatlSignal

O indicador MultiJFatlSignal mostra informações da tendência atual usando valores de quatro indicadores JFatl obtidos a partir de diversos períodos de tempo.

iEnvelopes_HTF iEnvelopes_HTF

Envelopes desenhado na forma de ZigZag. Podendo escolher o período de tempo em que os parâmetros de entrada são calculados.

Exp_X2MA Exp_X2MA

O Expert Advisor Exp_X2MA foi elaborado a partir das variações produzidas pela média móvel universal X2MA.