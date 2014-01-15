Descrição:

Às vezes é necessário monitorar vários gráficos simultaneamente para encontrar correlações entre mudanças nas taxas de vários pares de moedas. Este script permite que os traders tenham a exibição de vários subgráfico numa única janela do gráfico.

O script foi desenvolvido para criar gráficos para a Ata do Campeonato Automatizado de Negociação 2012.

Para isto, inclue:

Desenhos de objetos gráficos numa única janela (usando a classe standard CChartObjectSubChart).



Alteração de objetos gráficos para exibir configurações (cor de fundo, escala, grade, rolagem, etc).

Exibição de objeto gráfico de mudança de área (usando o método ChartNavigate, bem como as propriedades CHART_FIXED_MAX e CHART_FIXED_MIN).

Desenho de um retângulo num objeto gráfico (objeto OBJ_RECTANGLE).

Desenho de linha horizontais dos preços médios abertos das posições vendidas e compradas (usando OBJ_HLINE).

Download de dados para as linhas de arquivo (os arquivos de textos com os dados devem ser colocados em terminal_data_folder\MQL5\Files).

A classe CSubChartExtended derivada da CChartObjectSubChart foi desenvolvida para desenhar subgráficos. Esta é derivada da classe CChartObject - a classe base para trabalhar com objetos gráficos.

Depois de examinar e ligeiramente alterar o código, você poderá ativar a exibição de vários gráficos de pares de moedas numa única janela do modo a ser conveniente para você.





