Exibindo vários objetos CChartObject numa Única Janela - script para MetaTrader 5
Descrição:
Às vezes é necessário monitorar vários gráficos simultaneamente para encontrar correlações entre mudanças nas taxas de vários pares de moedas. Este script permite que os traders tenham a exibição de vários subgráfico numa única janela do gráfico.
O script foi desenvolvido para criar gráficos para a Ata do Campeonato Automatizado de Negociação 2012.
Para isto, inclue:
- Desenhos de objetos gráficos numa única janela (usando a classe standard CChartObjectSubChart).
- Alteração de objetos gráficos para exibir configurações (cor de fundo, escala, grade, rolagem, etc).
- Exibição de objeto gráfico de mudança de área (usando o método ChartNavigate, bem como as propriedades CHART_FIXED_MAX e CHART_FIXED_MIN).
- Desenho de um retângulo num objeto gráfico (objeto OBJ_RECTANGLE).
- Desenho de linha horizontais dos preços médios abertos das posições vendidas e compradas (usando OBJ_HLINE).
- Download de dados para as linhas de arquivo (os arquivos de textos com os dados devem ser colocados em terminal_data_folder\MQL5\Files).
A classe CSubChartExtended derivada da CChartObjectSubChart foi desenvolvida para desenhar subgráficos. Esta é derivada da classe CChartObject - a classe base para trabalhar com objetos gráficos.
Depois de examinar e ligeiramente alterar o código, você poderá ativar a exibição de vários gráficos de pares de moedas numa única janela do modo a ser conveniente para você.
Desenho vários gráficos em uma única janela
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1345
