Descripción

La clase CEROnRingBuffer está diseñada para calcular el indicador técnico Ratio de Eficiencia (ER) utilizado en el Adaptive Moving Average (Adaptive Moving Average, AMA) utilizando el algoritmo del buffer circular.

Declaración

class CEROnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CEROnRingBuffer.mqh>

Archivo de la clase CEROnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. El archivo con la clase del búfer circular también debe estar en esta carpeta.

Métodos de la clase

bool Init( int period = 34 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

int BarsRequired(); string Name() int Period() int Size();

Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CEROnRingBuffer.mqh> CEROnRingBuffer er; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { er.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) { ER_Buffer[i] = er[rates_total- 1 -i]; } return (rates_total); }

Tenga en cuenta que la indexación en el búfer circular es la misma que en la timeserie.

Ejemplos

The Test_ER_OnArrayRB.mq5 file calculates the indicator based on price time series. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray() El Test_ER_OnValueRB.mq5 demuestra el uso del método MainOnValue(). Al principio el indicador ER se calcula y se dibuja. Después sobre la base del buffer circular de este indicador se dibuja un ER uno.