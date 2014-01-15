CodeBaseSecciones
iEnvelopes_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Envelopes dibujado en forma de ZigZag. Se puede fijar una temporalidad y luego calcular los parámetros de entrad.

Fig.1 Indicador iEnvelopes_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1092

