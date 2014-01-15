CodeBaseSecciones
MultiTrend_Signal_KVN - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1139
(19)
Autor real:

Vladimir Korykin

El indicador del famoso trader Korykin. Ayuda a entrar en el interior del canal.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 29.10.2007.   

Fig.1 El indicador del famoso trader Korykin

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1391

