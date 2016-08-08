説明：

場合によっては、同時に複数のチャートを監視するために、様々な通貨ペアのレートの変動との間の相関を求める必要があります。このスクリプトによって、トレーダーは1つのチャートウィンドウ内のいくつかのサブチャートを表示することができます。

このスクリプトはAutomated Trading Championship 2012のChampionship's Minutesでチャートを作成するために開発されました。

よって以下が含まれます。

CChartObjectSubChartから派生したCSubChartExtendedクラスはサブチャートの描画のために開発されました。これはグラフィックオブジェクト操作の基本クラスであるCChartObjectクラスから派生しています。

コードを研究し少し変更した後、1つのウィンドウで複数の通貨ペアのチャートの表示ができるようになります。

画像：





1つのウィンドウでの複数のチャートの表示

