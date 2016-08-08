コードベースセクション
1つのウィンドウでの複数のCChartObjectオブジェクトの表示 - MetaTrader 5のためのスクリプト

説明：

場合によっては、同時に複数のチャートを監視するために、様々な通貨ペアのレートの変動との間の相関を求める必要があります。このスクリプトによって、トレーダーは1つのチャートウィンドウ内のいくつかのサブチャートを表示することができます。

このスクリプトはAutomated Trading Championship 2012のChampionship's Minutesでチャートを作成するために開発されました。

よって以下が含まれます。

  • 1つのウィンドウでの複数のグラフィックオブジェクトの描画（CChartObjectSubChart標準クラスの使用）
  • グラフィックオブジェクト表示設定の変更（背景色、スケール、グリッド、スクロールなど）
  • グラフィックオブジェクト表示領域のシフト（ChartNavigateメソッドとCHART_FIXED_MAX及びCHART_FIXED_MINプロパティの使用）
  • グラフィックオブジェクトへの長方形の描画（OBJ_RECTANGLEオブジェクト）
  • ショート及びロングポジションの平均始値の水平線の描画（ OBJ_HLINEの使用）
  • ラインのデータのファイルからのダウンロード（データテキストファイルはterminal_data_folder\MQL5\Filesに配置）

CChartObjectSubChartから派生したCSubChartExtendedクラスはサブチャートの描画のために開発されました。これはグラフィックオブジェクト操作の基本クラスであるCChartObjectクラスから派生しています。

コードを研究し少し変更した後、1つのウィンドウで複数の通貨ペアのチャートの表示ができるようになります。

画像：

1つのウィンドウでの複数のチャートの表示

1つのウィンドウでの複数のチャートの表示

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1345

