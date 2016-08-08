無料でロボットをダウンロードする方法を見る
1つのウィンドウでの複数のCChartObjectオブジェクトの表示 - MetaTrader 5のためのスクリプト
パブリッシュ済み:
説明：
場合によっては、同時に複数のチャートを監視するために、様々な通貨ペアのレートの変動との間の相関を求める必要があります。このスクリプトによって、トレーダーは1つのチャートウィンドウ内のいくつかのサブチャートを表示することができます。
このスクリプトはAutomated Trading Championship 2012のChampionship's Minutesでチャートを作成するために開発されました。
よって以下が含まれます。
- 1つのウィンドウでの複数のグラフィックオブジェクトの描画（CChartObjectSubChart標準クラスの使用）
- グラフィックオブジェクト表示設定の変更（背景色、スケール、グリッド、スクロールなど）
- グラフィックオブジェクト表示領域のシフト（ChartNavigateメソッドとCHART_FIXED_MAX及びCHART_FIXED_MINプロパティの使用）
- グラフィックオブジェクトへの長方形の描画（OBJ_RECTANGLEオブジェクト）
- ショート及びロングポジションの平均始値の水平線の描画（ OBJ_HLINEの使用）
- ラインのデータのファイルからのダウンロード（データテキストファイルはterminal_data_folder\MQL5\Filesに配置）
CChartObjectSubChartから派生したCSubChartExtendedクラスはサブチャートの描画のために開発されました。これはグラフィックオブジェクト操作の基本クラスであるCChartObjectクラスから派生しています。
コードを研究し少し変更した後、1つのウィンドウで複数の通貨ペアのチャートの表示ができるようになります。
1つのウィンドウでの複数のチャートの表示
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1345
