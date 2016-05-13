und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Anzeige mehrerer ChartObjekt-Objekte in einem einzelnen Fenster - Skript für den MetaTrader 5
- 1232
Manchmal ist es notwendig mehrere Charts gleichzeitig zu überwachen um Korrelationen zwischen den Änderungen der Preise der verschiedenen Währungspaare zu finden. Dieses Skript erlaubt es dem Trader verschiedene Subcharts in einem Chartfenster darzustellen.
Das Skript wurde entwickelt, um die Charts für die Championships bei er Automated Trading Championship 2012 zu erzeugen.
Daher enthält es:
- Zeichnen von graphischen Objekten in einem einzelnen Fenster (unter Verwendung der CChartObjectSubChart Standardklasse).
- Ändern von Einstellungen für die Anzeige von graphischen Objekten (Hintergrundfarbe, Skala, Gitter, Scrolling, etc.).
- Verschiebung des Anzeigebereichs des Objektes (unter Verwendung der ChartNavigate Methode, wie auch CHART_FIXED_MAX und CHART_FIXED_MIN Eigenschaften).
- Zeichnen eines Rechtecks auf einem graphischen Objekt (OBJ_RECTANGLE Objekt).
- Zeichnen von horizontalen Linien der mittleren Eröffnungspreise von Short- und Longpositionen (Verwendung von OBJ_HLINE).
- Herunterladren von Daten für die Linen von der Datei (die Textdatei mit den Daten soll in terminal_data_folder\MQL5\Files platziert werden).
CSubChartExtended Klasse abgeleitet von CChartObjectSubChart wurde entwickelt zum Zeichnen von Subcharts. Sie ist abgeleitet von der CChartObject Klasse - die Basisklasse für das Arbeiten mit graphischen Objekten.
Nach Untersuchung und leichter Veränderung des Codes können Sie verschiedene Währungspaarcharts in einem einzelnen Fenster auf die Weise darstellen, wie Sie es wünschen.
Zeichnen von verschiedenen Charts in einem einzelnen Fenster
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1345
