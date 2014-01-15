Autor real:

Yuri Ershtad

Descripcion:

El indicador Woodies CCI Paterns

Una descripción detallada del indicador es presentada por el autor dentro del código del indicador.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 30.10.2007.

Fig.1 Indicador Woodies CCI Paterns