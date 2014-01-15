CodeBaseSecciones
WcciPatterns - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1122
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
wccipatterns.mq5 (37.68 KB) ver
Autor real:

Yuri Ershtad

Descripcion:

El indicador Woodies CCI Paterns

Una descripción detallada del indicador es presentada por el autor dentro del código del indicador.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 30.10.2007. 

Fig.1 Indicador Woodies CCI Paterns

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1383

