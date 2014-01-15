Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
WcciPatterns - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1122
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Yuri Ershtad
Descripcion:
El indicador Woodies CCI Paterns
Una descripción detallada del indicador es presentada por el autor dentro del código del indicador.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 30.10.2007.
Fig.1 Indicador Woodies CCI Paterns
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1383
El indicador de niveles de Pivote, los subniveles Pivote y los niveles Camarilla, se muestran los buffers de indicadores y las líneas horizontales.RD-TrendTrigger
Oscilador utilizando los promedios T3 del Análisis Técnico de Acciones y Materias primas (Diciembre. 2004).
La clase está diseñada para el cálculo del indicador técnico Ratio de Eficiencia (Efficiency Ratio, ER) utilizando el algoritmo del buffer circualr.Visualizando Diferentes Objetos CChartObject en la Misma Ventana
Este script visualiza diferentes subgráficos en una misma ventana de acuerdo con el número de pares de divisas en el menú de Observación del Mercado.