Отображение нескольких объектов CChartObject в одном окне - скрипт для MetaTrader 5
Описание:
Иногда возникает необходимость наблюдать за несколькими графиками одновременно, чтобы искать зависимости между изменениями курсов различных валютных пар. Этот скрипт как раз предоставляет такую возможность, отображая в одном окне графика несколько субграфиков.
Скрипт был написан для создания графиков для статистических отчетов "Минутки Чемпионата" на Automated Trading Championship 2012.
Поэтому в нем предусмотрено:
- Рисование графических объектов в одном окне (с использованием стандартного класса CChartObjectSubChart).
- Изменение настроек отображения графического объекта (цвет фона, масштаб, сетка, прокрутка и т.д.).
- Сдвиг области отображения графического объекта (с использованием метода ChartNavigate и свойств CHART_FIXED_MAX и CHART_FIXED_MIN).
- Рисование на графическом объекте прямоугольника (объекта OBJ_RECTANGLE).
- Рисование горизонтальных линий средних цен открытия коротких и длинных позиций (при помощи OBJ_HLINE).
- Загрузка данных для линий из файла (текстовый файл с данными нужно поместить в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Files).
Для рисования субграфиков написан класс CSubChartExtended, производный от CChartObjectSubChart. Он же в свою очередь наследуется от класса CChartObject - базового класса работы с графическими объектами.
Изучив и немного изменив код, вы сможете создать для себя удобного помощника для отображения нескольких графиков валютных пар в одном окне как удобно вам.
Картинка:
Пример рисования нескольких графиков в одном окне
