Скрипты

Отображение нескольких объектов CChartObject в одном окне - скрипт для MetaTrader 5

Описание:

Иногда возникает необходимость наблюдать за несколькими графиками одновременно, чтобы искать зависимости между изменениями курсов различных валютных пар. Этот скрипт как раз предоставляет такую возможность, отображая в одном окне графика несколько субграфиков.

Скрипт был написан для создания графиков для статистических отчетов "Минутки Чемпионата" на Automated Trading Championship 2012.

Поэтому в нем предусмотрено:

  • Рисование графических объектов в одном окне (с использованием стандартного класса CChartObjectSubChart).
  • Изменение настроек отображения графического объекта (цвет фона, масштаб, сетка, прокрутка и т.д.).
  • Сдвиг области отображения графического объекта (с использованием метода ChartNavigate и свойств CHART_FIXED_MAX и CHART_FIXED_MIN).
  • Рисование на графическом объекте прямоугольника (объекта OBJ_RECTANGLE).
  • Рисование горизонтальных линий средних цен открытия коротких и длинных позиций (при помощи OBJ_HLINE).
  • Загрузка данных для линий из файла (текстовый файл с данными нужно поместить в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Files).

Для рисования субграфиков написан класс CSubChartExtended, производный от CChartObjectSubChart. Он же в свою очередь наследуется от класса CChartObject - базового класса работы с графическими объектами.

Изучив и немного изменив код, вы сможете создать для себя удобного помощника для отображения нескольких графиков валютных пар в одном окне как удобно вам.

Картинка:

Рис. 1. Пример рисования нескольких графиков в одном окне

Пример рисования нескольких графиков в одном окне

