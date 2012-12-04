Описание:

Иногда возникает необходимость наблюдать за несколькими графиками одновременно, чтобы искать зависимости между изменениями курсов различных валютных пар. Этот скрипт как раз предоставляет такую возможность, отображая в одном окне графика несколько субграфиков.

Скрипт был написан для создания графиков для статистических отчетов "Минутки Чемпионата" на Automated Trading Championship 2012.

Поэтому в нем предусмотрено:

Рисование графических объектов в одном окне (с использованием стандартного класса CChartObjectSubChart).



Изменение настроек отображения графического объекта (цвет фона, масштаб, сетка, прокрутка и т.д.).

Сдвиг области отображения графического объекта (с использованием метода ChartNavigate и свойств CHART_FIXED_MAX и CHART_FIXED_MIN).

Рисование на графическом объекте прямоугольника (объекта OBJ_RECTANGLE).

Рисование горизонтальных линий средних цен открытия коротких и длинных позиций (при помощи OBJ_HLINE).

Загрузка данных для линий из файла (текстовый файл с данными нужно поместить в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Files).

Для рисования субграфиков написан класс CSubChartExtended, производный от CChartObjectSubChart. Он же в свою очередь наследуется от класса CChartObject - базового класса работы с графическими объектами.

Изучив и немного изменив код, вы сможете создать для себя удобного помощника для отображения нескольких графиков валютных пар в одном окне как удобно вам.

Картинка:

Пример рисования нескольких графиков в одном окне

