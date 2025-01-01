- Encapsulación y extensión de tipos
- Herencia
- Polimorfismo
- Sobrecarga
- Funciones virtuales
- Miembros estáticos de una clase
- Plantillas de funciones
- Plantillas de clases
- Clases abstractas
Polimorfismo
Polimorfismo es una posibilidad para objetos de diferentes clases vinculados por medio de la herencia reaccionar de varias maneras a la hora de dirigirse a la misma función-elemento. Eso permite crear unos mecanismos universales que describen el comportamiento no sólo de la clase base, sino el de las clases descendentes.
Vamos a seguir desarrollando la clase base CShape donde definimos la función miembro GetArea() que sirve para calcular la superficie de una figura. En todas las clases descendientes de la clase base vamos a redefinir esta función de acuerdo con las normas de cálculo de la superficie de una figura en concreto.
Para el cuadrado (clase CSquare) la superficie se calcula por los lados, para el círculo (clase CCircle) la superficie se calcula por el radio y etc. Podemos crear un array para almacenar los objetos del tipo CShape en el que podremos almacenar tanto el objeto de la clase base, como el de todos sus descendientes. En el futuro podremos llamar a la misma función para cualquier elemento de este array.
Ejemplo:
|
//--- Clase base
Ahora todas las clases derivadas tienen la función miembro getArea() que devuelve el valor cero. La implementación de esta función va a ser distinta en cada un de los descendientes.
|
//--- clase derivada Círculo
Para el cuadrado la declaración de la clase es similar:
|
//--- clase derivada Cuadrado
Como para el cálculo de la superficie del círculo y cuadrado se necesitan los valores correspondientes de los miembros m_radius y m_square_side, entonces en la declaración de la clase correspondiente hemos añadido las funciones SetRadius y SetSide().
Se supone que en nuestro programa se utilizan los objetos de deferentes tipos (CCircle y CSquare) pero heredados de un tipo base CShape. El polimorfismo no permite crear un array de objetos del tipo base CShape pero durante la declaración de este array los objetos aún no se conoces y su tipo no está definido.
La decisión sobre el objeto de qué tipo va a contenerse en cada elemento del array va a tomarse directamente en el proceso de ejecución del programa. Esto supone la creación dinámica de objetos de las clases correspondientes, y por consecuencia, la necesidad de usar los punteros a objetos en vez de los objetos en sí.
Para la creación dinámica de los objetos se utiliza el operador new. Cada objeto tiene que eliminarse de manera individual y explícita con el operador delete. Por eso declararemos un array de punteros del tipo CShape, y crearemos para cada elemento suyo un objeto del tipo necesario (new Nombre _de_la_clase), tal como se muestra en el ejemplo del script:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Preste la atención a que cuando se elimina un objeto por el operador delete, hay que comprobar el tipo de su puntero. A través de delete se puede eliminar sólo los objetos que tienen los punteros POINTER_DYNAMIC. Para los punteros de otros tipos se mostrará el error.
Pero a parte de la redefinición de la función durante la herencia, el polimorfismo incluye también la implementación de la misma función con diferentes conjuntos de parámetros dentro de los límites de una clase. Eso significa que la clase puede tener varias funciones con el mismo nombre pero de diferentes tipos y/o conjunto de parámetros. En este caso el polimorfismo se implementa a través de la sobrecarga de funciones.
