//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- operaciones de adición y multiplicación de matrices

CMatrix A(3),B(3),C();

//--- preparamos arrays para las cadenas

double a1[3]={1,2,3}, a2[3]={2,3,1}, a3[3]={3,1,2};

double b1[3]={3,2,1}, b2[3]={1,3,2}, b3[3]={2,1,3};

//--- llenamos matrices

A[0]=a1; A[1]=a2; A[2]=a3;

B[0]=b1; B[1]=b2; B[2]=b3;

//--- imprimimos las matrices en el diario "Asesores Expertos"

Print("---- elementos de la matriz A");

Print(A.String());

Print("---- elementos de la matriz B");

Print(B.String());



//--- suma de matrices

Print("---- suma de matrices A y B");

C=A+B;

//--- impresión de la representación string formateada

Print(C.String());



//--- multiplicación de matrices

Print("---- multiplicación de matrices A y B");

C=A*B;

Print(C.String());



//--- y ahora vamos a mostrar cómo obtener los valores en el estilo de los arrays dinámicos matrix[i][j]

Print("Mostramos los valores de la matriz C elemento por elemento");

//--- repasamos en el ciclo las filas de la matriz - objetos CRow

for(int i=0;i<3;i++)

{

string com="| ";

//--- formamos filas desde la matriz para el valor

for(int j=0;j<3;j++)

{

//--- obtenemos los elementos de la matriz por números de la fila y columna

double element=C[i][j];// [i] - acceso CRow en el array m_rows[] ,

// [j] - operador de indexación sobrecargado en CRow

com=com+StringFormat("a(%d,%d)=%G ; ",i,j,element);

}

com+="|";

//--- imprimimos el valor de la fila

Print(com);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Clase "Fila" |

//+------------------------------------------------------------------+

class CRow

{

private:

double m_array[];

public:

//--- constructores y destructor

CRow(void) { ArrayResize(m_array,0); }

CRow(const CRow &r) { this=r; }

CRow(const double &array[]);

~CRow(void){};

//--- número de elementos en la fila

int Size(void) const { return(ArraySize(m_array));}

//--- devuelve la cadena con valores

string String(void) const;

//--- operador de indexación

double operator[](int i) const { return(m_array[i]); }

//--- operadores de asignación

void operator=(const double &array[]); // array

void operator=(const CRow & r); // otro objeto CRow

double operator*(const CRow &o); // objeto CRow para multiplicación

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Constructor para inicializar una fila con un array |

//+------------------------------------------------------------------+

void CRow::CRow(const double &array[])

{

int size=ArraySize(array);

//--- si el array no está vacío

if(size>0)

{

ArrayResize(m_array,size);

//--- llenamos con valores

for(int i=0;i<size;i++)

m_array[i]=array[i];

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Operación de asignación para array |

//+------------------------------------------------------------------+

void CRow::operator=(const double &array[])

{

int size=ArraySize(array);

if(size==0) return;

//--- llenamos array con valores

ArrayResize(m_array,size);

for(int i=0;i<size;i++) m_array[i]=array[i];

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Operación de asignación para CRow |

//+------------------------------------------------------------------+

void CRow::operator=(const CRow &r)

{

int size=r.Size();

if(size==0) return;

//--- llenamos array con valores

ArrayResize(m_array,size);

for(int i=0;i<size;i++) m_array[i]=r[i];

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Operador de multiplicación por otra fila |

//+------------------------------------------------------------------+

double CRow::operator*(const CRow &o)

{

double res=0;

//--- comprobaciones

int size=Size();

if(size!=o.Size() || size==0)

{

Print(__FUNCSIG__,": Error de multiplicación de dos matrices, sus tamaños no coinciden");

return(res);

}

//--- multiplicamos los arrays elemento por elemento y sumamos los productos

for(int i=0;i<size;i++)

res+=m_array[i]*o[i];

//--- resultado

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Devuelve la representaión string formateada |

//+------------------------------------------------------------------+

string CRow::String(void) const

{

string out="";

//--- si el tamaño del array es superior a cero

int size=ArraySize(m_array);

//--- trabaja sólo con el número de elementos en el array superior a cero

if(size>0)

{

out="{";

for(int i=0;i<size;i++)

{

//--- reunimos los valores en la cadena

out+=StringFormat(" %G;",m_array[i]);

}

out+=" }";

}

//--- resultado

return(out);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Clase "Matriz" |

//+------------------------------------------------------------------+

class CMatrix

{

private:

CRow m_rows[];



public:

//--- constructores y destructor

CMatrix(void);

CMatrix(int rows) { ArrayResize(m_rows,rows); }

~CMatrix(void){};

//--- obtener tamaños de la matriz

int Rows() const { return(ArraySize(m_rows)); }

int Cols() const { return(Rows()>0? m_rows[0].Size():0); }

//--- devuelve los valores de la columna en forma de una fila CRow

CRow GetColumnAsRow(const int col_index) const;

//--- devuelve una cadena con los valores de la matriz

string String(void) const;

//--- operador de indexación devuelve la cadena por su número

CRow *operator[](int i) const { return(GetPointer(m_rows[i])); }

//--- operador de adición

CMatrix operator+(const CMatrix &m);

//--- operador de multiplicación

CMatrix operator*(const CMatrix &m);

//--- operador de asignación

CMatrix *operator=(const CMatrix &m);

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Un constructor predefinido, crea un array de filas con el tamaño cero |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix::CMatrix(void)

{

//--- número de filas cero en la matriz

ArrayResize(m_rows,0);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Devuelve los valores de la columna en forma de la fila CRow |

//+------------------------------------------------------------------+

CRow CMatrix::GetColumnAsRow(const int col_index) const

{

//--- una variable para recibir valores desde la columna

CRow row();

//--- número de filas en la matriz

int rows=Rows();

//--- si el número de filas es mayor a cero, ejecutamos la operación

if(rows>0)

{

//--- array para recibir valores de la columna con el índice col_index

double array[];

ArrayResize(array,rows);

//--- llenando array

for(int i=0;i<rows;i++)

{

//--- comprobación del número de la columna para la fila i para ver si sale fuera de los límites del array

if(col_index>=this[i].Size())

{

Print(__FUNCSIG__,": ¡Error! El número de la columna es ",col_index,"> del tamaño de la fila ",i);

break; // row se queda como un objeto no inicializado

}

array[i]=this[i][col_index];

}

//--- creamos la fila CRow a base de los valores del array

row=array;

}

//--- resultado

return(row);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Suma de dos matrices |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix CMatrix::operator+(const CMatrix &m)

{

//--- número de filas y columnas en la matriz pasada

int cols=m.Cols();

int rows=m.Rows();

//--- matriz para recibir el resultado de adición

CMatrix res(rows);

//--- los tamaños de la matriz deben coincidir

if(cols!=Cols() || rows!=Rows())

{

//--- no se puede sumar

Print(__FUNCSIG__,": Error de adición de dos matrices, los tamaños no coinciden");

return(res);

}

//--- array auxiliar

double arr[];

ArrayResize(arr,cols);

//--- repasamos las filas para sumar

for(int i=0;i<rows;i++)

{

//--- escribimos los resultados de adición de las cadenas de las matrices en el array

for(int k=0;k<cols;k++)

{

arr[k]=this[i][k]+m[i][k];

}

//--- colocamos el array en la fila de la matriz

res[i]=arr;

}

//--- devolvemos el resultado de adición de matrices

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Multiplicación de dos matrices |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix CMatrix::operator*(const CMatrix &m)

{

//--- número de columnas de la primera matriz, número de filas en la matriz pasada

int cols1=Cols();

int rows2=m.Rows();

int rows1=Rows();

int cols2=m.Cols();

//--- matriz para recibir el resultado de multiplicación

CMatrix res(rows1);

//--- las matrices tiene que ser compatibles

if(cols1!=rows2)

{

//--- no se puede multiplicar

Print(__FUNCSIG__,": Error de multiplicación de dos matrices, el formato es incompatible "

"- el número de columnas en el primer factor debe ser igual al número de filas en el segundo");

return(res);

}

//--- array auxiliar

double arr[];

ArrayResize(arr,cols1);

//--- llenamos filas en la matriz de multiplicación

for(int i=0;i<rows1;i++)// repasamos filas

{

//--- ponemos a cero el array receptor

ArrayInitialize(arr,0);

//--- repasamos elementos en la fila

for(int k=0;k<cols1;k++)

{

//--- cogeremos desde la matriz m los valores de la columna k en forma de la fila Crow

CRow column=m.GetColumnAsRow(k);

//--- multiplicamos dos filas y escribimos el resultado de la multiplicación escalar de vectores en el elemento i

arr[k]=this[i]*column;

}

//--- colocamos el array arr[] en la fila i de la matriz

res[i]=arr;

}

//--- devolvemos el producto de dos matrices

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Operación de asignación |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix *CMatrix::operator=(const CMatrix &m)

{

//--- encontramos y fijamos el número de filas

int rows=m.Rows();

ArrayResize(m_rows,rows);

//--- llenamos nuestras filas con los valores de las filas de matriz pasada

for(int i=0;i<rows;i++) this[i]=m[i];

//---

return(GetPointer(this));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Representación string de la matriz |

//+------------------------------------------------------------------+

string CMatrix::String(void) const

{

string out="";

int rows=Rows();

//--- formamos cadena por cadena

for(int i=0;i<rows;i++)

{

out=out+this[i].String()+"\r

";

}

//--- resultado

return(out);

}