Interfaces gráficas IV: Elementos informativos de la interfaz (Capítulo 1)

Introducción

El primer artículo de la serie nos cuenta con más detalles para qué sirve esta librería: Interfaces gráficas I: Preparación de la estructura de la librería (Capítulo 1). Al final de cada artículo de la serie se muestra la lista completa de los capítulos con los enlaces. Además, se puede descargar la versión completa de la librería en la fase actual del desarrollo del proyecto. Es necesario colocar los ficheros en los mismos directorios, tal como están ubicados en el archivo.

En este momento, la librería para la creación de las interfaces gráficas contiene el formulario y varios controles que pueden ser adjuntados a este formulario. Antes ya hemos mencionado que en uno de los próximos artículos vamos a analizar el modo de ventanas múltiples. Ahora tenemos todo preparado para dedicarnos a este asunto, y nos ocuparemos de ello en la segunda parte de este artículo. Pero antes, en el primer capítulo, vamos a escribir las clases que nos permitirán crear los elementos informativos de la interfaz, tales como: la “barra de estado” y la “descripción emergente”.

Elemento “Barra de estado” (Status Bar)

La “Barra de estado” pertenece a los elementos informativos de la interfaz gráfica. Este elemento se utiliza para visualizar rápidamente algunos datos importantes, detalles, valores, etc. Por ejemplo, en los terminales MetaTrader también hay una barra de estado. Se compone de varias secciones (puntos). En la primera de sección se muestra la información sobre la parte del terminal en la que se encuentra el cursor en este momento, o los nombres de los comandos del programa. Además, hay puntos donde se muestran las fechas y los precios, cuando el cursor se desplaza por el área del gráfico de precios. Algunos puntos contienen el menú contextual que se abre con el clic izquierdo. El editor del código MetaEditor también contiene la barra de estado. En sus puntos se muestran las descripciones de los comandos del programa, la posición del cursor (fila/columna) y el modo de introducción del texto (INS/OVR). Puede encontrar la información más detallada sobre las barras de estado del terminal y del editor en sus Ayudas correspondientes (F1).

En este artículo vamos a crear la versión simple de la barra de estado, sin posibilidad de adjuntar los menús contextuales a sus elementos. Igual que otros elementos de la interfaz, las barra de estado va a componerse de varios objetos primitivos:

Fondo.

Elementos.

Líneas separadoras.





Fig. 1. Partes integrantes del elemento “Barra de estado”.





Por favor, cree el archivo StatusBar.mqh e inclúyelo en el archivo WndContainer.mqh, así estará disponible en la librería entera para su uso posterior. En el código de abajo se muestra la clase CStatusBar con los métodos virtuales estándar que se utilizan en todas las clases de controles.

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" class CStatusBar : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CStatusBar( void ); ~CStatusBar( void ); void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) {} virtual void OnEventTimer( void ) {} virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); }; CStatusBar::CStatusBar( void ) { } CStatusBar::~CStatusBar( void ) { }

Los métodos para el procesamiento de eventos OnEvent() y OnEventTimer() no van a utilizarse en esta versión, los dejaremos para mantener la uniformidad con otras clases de los controles.

A continuación, hablaremos de las propiedades de la barra de estado. Puesto que se supone el uso de los arrays de objetos, aquí habrán las propiedades comunes y generales para ellos. De las propiedades únicas se comprende sólo el ancho de los elementos. Lista de propiedades comunes:

Color del fondo y del marco del fondo;

Color del texto;

Colores para la línea separadora;

Prioridad para el clic izquierdo del ratón.

Inicializamos los campos de las propiedades dentro del constructor usando los valores predefinidos. En el momento de la creación del elemento, el usuario puede redefinirlos usando los métodos públicos de la clase.

class CStatusBar : public CElement { private : int m_width[]; color m_area_color; color m_area_border_color; color m_label_color; int m_zorder; color m_sepline_dark_color; color m_sepline_light_color; public : void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } void SeparateLineDarkColor( const color clr) { m_sepline_dark_color=clr; } void SeparateLineLightColor( const color clr) { m_sepline_light_color=clr; } }; CStatusBar::CStatusBar( void ) : m_area_color( C'240,240,240' ), m_area_border_color( clrSilver ), m_label_color( clrBlack ), m_sepline_dark_color( C'160,160,160' ), m_sepline_light_color( clrWhite ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); m_zorder= 2 ; }

Vamos a considerar los métodos para la creación de la barra de estado. Para crear el fondo, vamos a usar el objeto primitivo del tipo CRectLabel. Para la creación de los elementos, hay que declarar el array dinámico de los objetos primitivos del tipo CEdit. Antes, para la creación de las líneas separadoras, ya hemos creado la clase CSeparateLine. Esta clase puede usarse como un elemento independiente de la interfaz. Por ejemplo, ahora vamos a usarla como la parte integrante de la barra de estado, y necesitaremos un array de estos elementos.

Antes de crear la barra de estado, hay que añadir obligatoriamente los elementos mediante el método CStatusBar::AddItem(). De lo contrario, la creación de la interfaz gráfica se interrumpe. Lamamos al método CStatusBar::ItemsTotal() para obtener el número de los elementos.

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "SeparateLine.mqh" class CStatusBar : public CElement { private : CRectLabel m_area; CEdit m_items[]; CSeparateLine m_sep_line[]; public : bool CreateStatusBar( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateItems( void ); bool CreateSeparateLine( const int line_number, const int x, const int y); public : int ItemsTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_items)); } void AddItem( const int width); };

De todos estos métodos, nosotros vamos a considerar con más detalles sólo el método CStatusBar::CreateItems() para la creación de los elementos de la barra de estado. Los demás métodos no contienen nada nuevo de lo que hemos estudiado entes.

Los elementos se colocan dentro del área del fondo sin sobreponer su marco. Por eso, desde el principio, a las coordenadas se les añade un píxel. Luego, se comprueba el número de elementos. Si resulta que todavía no ha sido establecido ningún elemento, en el diario se muestra un mensaje sobre ello, y la creación de la interfaz gráfica se interrumpe.

Hagamos que si el ancho del primer elemento no ha sido especificado, entonces va a calcularse automáticamente de la siguiente manera. Se supone que el ancho de la barra de estado es igual al ancho del formulario al que se adjunta (menos 2 píxeles para estar dentro del área). Entonces, para obtener el ancho del primer elemento, hay que sumar en el ciclo los tamaños (anchos) de los demás elementos y restar este valor del ancho del formulario.

Luego, se ejecuta el ciclo en el que se crean los elementos de la barra de estado, seguido del ciclo para la creación de las líneas separadoras. Las coordenadas para las líneas separadoras se calculan en relación a las coordenadas de cada elemento. La línea separadora no se crea para el primer elemento. De esta manera, el número de las líneas separadoras siempre será a un objeto menos que el número de los elementos.

bool CStatusBar::CreateItems( void ) { int l_w= 0 ; int l_x=m_x+ 1 ; int l_y=m_y+ 1 ; int items_total=ItemsTotal(); if (items_total< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > ¡La llamada a este método debe realizarse " "cuando en el grupo hay por lo menos un elemento! Utilice el método CStatusBar::AddItem()" ); return ( false ); } if (m_width[ 0 ]< 1 ) { for ( int i= 1 ; i<items_total; i++) l_w+=m_width[i]; m_width[ 0 ]=m_wnd.XSize()-l_w-(items_total+ 2 ); } for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { string name=CElement::ProgramName()+ "_statusbar_edit_" + string (i)+ "__" +( string )CElement::Id(); l_x=(i> 0 )? l_x+m_width[i- 1 ] : l_x; if (!m_items[i].Create(m_chart_id,name,m_subwin,l_x,l_y,m_width[i],m_y_size- 2 )) return ( false ); m_items[i].Description( "" ); m_items[i].TextAlign( ALIGN_LEFT ); m_items[i].Font(FONT); m_items[i].FontSize(FONT_SIZE); m_items[i].Color(m_label_color); m_items[i].BorderColor(m_area_color); m_items[i].BackColor(m_area_color); m_items[i].Corner(m_corner); m_items[i].Anchor(m_anchor); m_items[i].Selectable( false ); m_items[i].Z_Order(m_zorder); m_items[i].ReadOnly( true ); m_items[i].Tooltip( "

" ); m_items[i].XGap(l_x-m_wnd.X()); m_items[i].YGap(l_y-m_wnd.Y()); m_items[i].X(l_x); m_items[i].Y(l_y); m_items[i].XSize(m_width[i]); m_items[i].YSize(m_y_size- 2 ); CElement::AddToArray(m_items[i]); } for ( int i= 1 ; i<items_total; i++) { l_x=m_items[i].X(); CreateSeparateLine(i,l_x,l_y+ 2 ); } return ( true ); }

Claro que vamos a necesitar también el método público para editar el texto en cada elemento. Vamos a crear este método y llamarlo CStatusBar::ValueToItem(). Como parámetros, va a recibir el número del índice del elemento y la línea que tiene que reflejarse dentro.

class CStatusBar : public CElement { public : void ValueToItem( const int index, const string value ); }; void CStatusBar::ValueToItem( const int index, const string value ) { int array_size=::ArraySize(m_items); if (array_size< 1 || index< 0 || index>=array_size) return ; m_items[index].Description( value ); }

Prueba de la Barra de estado

Todo está listo para probar el elemento “Barra de estado”. Para la prueba vamos a usar el primer EA de la parte anterior (3) de la serie. Dejamos el menú principal y cinco botones tipo CIconButton, los demás controles se eliminan. El archivo StatusBar.mqh ya está incluido en la librería, y ahora en la clase personalizada CProgram se puede crear su instancia y el método para la creación de la barra de estado.

Vamos a crear la barra de estado compuesta de dos elementos. No vamos a especificar el ancho para el primer elemento, va a calcularse automáticamente. Después de la creación de la barra de estado, pondremos el texto “For Help press F1” para el primer elemento, como ejemplo.

class CProgram : public CWndEvents { private : CStatusBar m_status_bar; private : #define STATUSBAR1_GAP_X ( 1 ) #define STATUSBAR1_GAP_Y ( 175 ) bool CreateStatusBar( void ); }; bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateStatusBar()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); } bool CProgram::CreateStatusBar( void ) { #define STATUS_LABELS_TOTAL 2 m_status_bar.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+STATUSBAR1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+STATUSBAR1_GAP_Y; int width[]={ 0 , 110 }; m_status_bar.YSize( 24 ); for ( int i= 0 ; i<STATUS_LABELS_TOTAL; i++) m_status_bar.AddItem(width[i]); if (!m_status_bar.CreateStatusBar(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_status_bar.ValueToItem( 0 , "For Help, press F1" ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_status_bar); return ( true ); }

En el segundo elemento vamos a mostrar la hora local del ordenador. Para eso, en en el temporizador de la aplicación hay que insertar el código , tal como se muestra más abajo. Es decir, el elemento va a actualizarse cada 500 milisegundos.

void CProgram::OnTimerEvent( void ) { CWndEvents::OnTimerEvent(); static int count= 0 ; if (count< 500 ) { count+=TIMER_STEP_MSC; return ; } count= 0 ; m_status_bar.ValueToItem( 1 , TimeToString ( TimeLocal (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); m_chart.Redraw(); }

Si todo ha sido hecho correctamente, el resultado tiene que ser como en la captura de abajo:





Fig. 2. Prueba del elemento “Barra de estado”.

Hemos terminado el desarrollo de la clase para la creación del elemento “Barra de estado”. Se puede ver su versión completa en los archivos adjuntos al artículo.

Elemento “Descripción emergente (Tooltip)”

Ahora empezaremos el desarrollo de la clase para la creación de las descripciones emergentes. Antes, en el cuarto capítulo de la primera parte de la serie, cuando analizábamos las funciones para los botones del formulario, fue explicado bastante claro para qué este control necesitaba una clase separada. En pocas palabras, hacen falta las descripciones sin limitación del número de caracteres y con la posibilidad de resaltar algunas palabras. Vamos a implementar eso usando la clase para el dibujo de elementos. Antes ya hemos mostrado el ejemplo de cómo dibujar los elementos de la interfaz. En el segundo capítulo de la segunda parte de la serie, hemos creado la clase CSeparateLine para la creación del elemento “Línea separadora”. Ahora, siguiendo el mismo principio, escribiremos la clase para la creación de las descripciones emergentes.





Fig. 3. Ejemplo de una descripción emergente en Word.

Por favor, cree el archivo Tooltip.mqh e inclúyelo en el archivo WndContainer.mqh, en el que se incluyen todos los elementos de la interfaz. Luego, en este archivo cree una clase con los métodos estándar ya conocidos para todos los elementos de la interfaz. Además del puntero al formulario, en esta clase también vamos a necesitar el puntero al elemento al que va a vincularse la descripción emergente, así como el método a través del cual se puede guardar este puntero.

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" class CTooltip : public CElement { private : CWindow *m_wnd; CElement *m_element; public : void WindowPointer(CWindow & object ) { m_wnd=::GetPointer( object ); } void ElementPointer(CElement & object ) { m_element=::GetPointer( object ); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); }; CTooltip::CTooltip( void ) { } CTooltip::~CTooltip( void ) { }

Las propiedades que puede establecer el usuario antes de la creación de la descripción emergente:

Encabezado

Array de líneas

Las demás propiedades tendrán los valores predefinidos. Son las siguientes:

Colores del gradiente del fondo de la descripción



Color del marco del fondo

Color del encabezado

Color del texto

Canal Alpha para controlar la transparencia de la descripción

El array de cadenas puede añadirse línea por línea antes de la creación de la descripción emergente usando el método CTooltip::AddString().

class CTooltip : public CElement { private : string m_header; string m_tooltip_lines[]; uchar m_alpha; color m_text_color; color m_header_color; color m_border_color; color m_array_color[]; public : void Header( const string text) { m_header=text; } void AddString( const string text); }; CTooltip::CTooltip( void ) : m_header( "" ), m_alpha( 0 ), m_text_color( clrDimGray ), m_header_color( C'50,50,50' ), m_border_color( C'118,118,118' ), m_gradient_top_color( clrWhite ), m_gradient_bottom_color( C'208,208,235' ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); } void CTooltip::AddString( const string text) { int array_size=:: ArraySize (m_tooltip_lines); :: ArrayResize (m_tooltip_lines,array_size+ 1 ); m_tooltip_lines[array_size]=text; }

Igual que en la clase del elemento “Línea separadora”, para la creación de la descripción emergente va a utilizarse la clase CRectCanvas, y dos métodos (público y privado).

class CTooltip : public CElement { private : CRectCanvas m_canvas; public : bool CreateTooltip ( const long chart_id, const int subwin); private : bool CreateCanvas( void ); };

Aparte de la comprobación de la presencia del puntero al formulario al que se adjunta el elemento, el método público CTooltip::CreateTooltip() también contiene la comprobación similar de la presencia del puntero al elemento para el que esta descripción está destinada. Si el puntero al elemento está presente, las coordenadas para la descripción emergente se calculan en relación a las coordenadas de este elemento. En este caso, será a un píxel por debajo del borde inferior del elemento.

bool CTooltip::CreateTooltip( const long chart_id, const int subwin) { if (:: CheckPointer (m_wnd)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Antes de crear la descripción emergente, hay que pasar a la clase " "el puntero al formuñario: CTooltip::WindowPointer(CWindow &object)." ); return ( false ); } if (:: CheckPointer (m_element)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Antes de crear la descripción emergente, hay que pasar a la clase " "el puntero al elemento: CTooltip::ElementPointer(CElement &object)." ); return ( false ); } m_id =m_wnd.LastId()+ 1 ; m_chart_id =chart_id; m_subwin =subwin; m_x =m_element.X(); m_y =m_element.Y2()+ 1 ; CElement::XGap(m_x-m_wnd.X()); CElement::YGap(m_y-m_wnd.Y()); if (!CreateTooltip()) return ( false ); return ( true ); }

A diferencia del método similar en la clase CSeparateLine, en el método privado de la creación del lienzo para el dibujo CTooltip::CreateCanvas() se realizan las siguientes acciones en vez del dibujo tras la creación del objeto y establecimiento de propiedades:

Establecimiento del tamaño del array del gradiente para el fondo de la descripción. El tamaño del array es igual al número de píxeles en el parámetro del alto (tamaño por el eje Y ) del objeto;

) del objeto; Inicialización del array del gradiente;



Limpieza del lienzo para el dibujo. Se establece la transparencia a 100%. El valor del canal Alpha es igual a cero.

Al final del método, el objeto se añade al array común de los objetos del del elemento. El código de este método se muestra con detalles a continuación.

bool CTooltip::CreateCanvas( void ) { string name=CElement::ProgramName()+ "_help_tooltip_" +( string )CElement::Id(); if (!m_canvas.CreateBitmapLabel(m_chart_id,m_subwin,name,m_x,m_y,m_x_size,m_y_size, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) return ( false ); if (!m_canvas.Attach(m_chart_id,name,m_subwin, 1 )) return ( false ); m_canvas.Background( false ); m_canvas.XGap(m_x-m_wnd.X()); m_canvas.YGap(m_y-m_wnd.Y()); CElement::GradientColorsTotal(m_y_size); :: ArrayResize (m_array_color,m_y_size); CElement::InitColorArray(m_gradient_top_color,m_gradient_bottom_color,m_array_color); m_canvas.Erase(:: ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); m_canvas.Update(); m_alpha= 0 ; CElement::AddToArray(m_canvas); return ( true ); }

A continuación, vamos a analizar los métodos para dibujar el gradiente vertical y el marco. Para el gradiente, ya tenemos un array inicializado con los valores necesarios en el momento de la creación del lienzo. Por eso, simplemente dibujamos una línea tras otra con el color especificado en el array en el ciclo con el número de iteraciones igual al alto del lienzo. Para el dibujo del marco, al principio del método se declaran y se incializan inmediatamente los arrays con las coordenadas para cada lado del lienzo. Una vez dibujado el marco, las esquinas se redondean a un píxel, y luego se añaden otros cuatro píxeles en cuatro esquinas para dentro del lienzo.

Ambos métodos tienen sólo un parámetro: el canal Alpha. Es decir, cuando se llaman estos métodos, podemos indicar con qué grado de transparencia hay que dibujar el gradiente y el marco.

void CTooltip::VerticalGradient( const uchar alpha) { int x1= 0 ; int x2=m_x_size; for ( int y= 0 ; y<m_y_size; y++) m_canvas.Line(x1,y,x2,y,:: ColorToARGB (m_array_color[y],alpha)); } void CTooltip::Border( const uchar alpha) { color clr=m_border_color; int x_size =m_canvas.X_Size()- 1 ; int y_size =m_canvas.Y_Size()- 1 ; int x1[ 4 ]; x1[ 0 ]= 0 ; x1[ 1 ]=x_size; x1[ 2 ]= 0 ; x1[ 3 ]= 0 ; int y1[ 4 ]; y1[ 0 ]= 0 ; y1[ 1 ]= 0 ; y1[ 2 ]=y_size; y1[ 3 ]= 0 ; int x2[ 4 ]; x2[ 0 ]=x_size; x2[ 1 ]=x_size; x2[ 2 ]=x_size; x2[ 3 ]= 0 ; int y2[ 4 ]; y2[ 0 ]= 0 ; y2[ 1 ]=y_size; y2[ 2 ]=y_size; y2[ 3 ]=y_size; for ( int i= 0 ; i< 4 ; i++) m_canvas.Line(x1[i],y1[i],x2[i],y2[i],:: ColorToARGB (clr,alpha)); clr= clrBlack ; m_canvas.PixelSet( 0 , 0 ,:: ColorToARGB (clr, 0 )); m_canvas.PixelSet( 0 ,m_y_size- 1 ,:: ColorToARGB (clr, 0 )); m_canvas.PixelSet(m_x_size- 1 , 0 ,:: ColorToARGB (clr, 0 )); m_canvas.PixelSet(m_x_size- 1 ,m_y_size- 1 ,:: ColorToARGB (clr, 0 )); clr= C'180,180,180' ; m_canvas.PixelSet( 1 , 1 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); m_canvas.PixelSet( 1 ,m_y_size- 2 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); m_canvas.PixelSet(m_x_size- 2 , 1 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); m_canvas.PixelSet(m_x_size- 2 ,m_y_size- 2 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); }

Hagamos que la descripción aparezca inmediatamente en cuanto el cursor se sitúe sobre el elemento, y se apague gradualmente cuando el cursor abandone el área del elemento.

Para la visualización (aparición) de la descripción emergente, creamos el método CTooltip::ShowTooltip(). Al principio de este método, se realiza la comprobación del valor del campos m_alpha (canal Alpha). Si el valor del canal Alpha es igual o mayor de 225, eso significa que el programa ya ha entrado aquí y la descripción esta visible a 100%, por eso no tiene sentido seguir adelante. En caso contrario, en el siguiente paso establecemos las coordenadas y el margen para el encabezado de la descripción, dibujamos el gradiente y el marco. Si el usuario no ha especificado el texto del encabezado, éste no va a dibujarse. Si el texto del encabezado está presente, se establecen los parámetros de la fuente y se dibuja el encabezado.

Después de eso, se determinan las coordenadas para el texto principal de la descripción tomando en cuenta la presencia del encabezado. Se establecen los parámetros para el texto principal. A diferencia del encabezado, cuyo texto va en negrita (FW_BLACK), el texto principal tiene la fuente menos notable (FW_THIN). Luego, el texto de la descripción se imprime en el lienzo en el ciclo desde el array inicializado por el usuario. Durante cada iteración, la coordenada Y se ajusta para cada línea al valor especificado. Al final del proceso, el lienzo se actualiza para visualizar los cambios, y se establece el indicio de la descripción completamente visible. El código detallado de este método se muestra a continuación.

void CTooltip::ShowTooltip( void ) { if (m_alpha>= 255 ) return ; int x = 5 ; int y = 5 ; int y_offset = 15 ; VerticalGradient( 255 ); Border( 255 ); if (m_header!= "" ) { m_canvas.FontSet(FONT,- 80 , FW_BLACK ); m_canvas. TextOut (x,y,m_header,:: ColorToARGB (m_header_color), TA_LEFT | TA_TOP ); } x=(m_header!= "" )? 15 : 5 ; y=(m_header!= "" )? 25 : 5 ; m_canvas.FontSet(FONT,- 80 , FW_THIN ); int lines_total=:: ArraySize (m_tooltip_lines); for ( int i= 0 ; i<lines_total; i++) { m_canvas. TextOut (x,y,m_tooltip_lines[i],:: ColorToARGB (m_text_color), TA_LEFT | TA_TOP ); y=y+y_offset; } m_canvas.Update(); m_alpha= 255 ; }

Escribiremos el método CTooltip::FadeOutTooltip() para la desaparición suave de la descripción emergente. Al principio de este método, se realiza la comprobación inversa del valor del canal Alpha. Es decir, si ya hemos alcanzado la transparencia completa, no hay que seguir adelante. Si no es el caso, el lienzo se redibuja en el ciclo con el paso especificado a la disminución, hasta conseguir la transparencia absoluta. El código de abajo contiene la versión completa de este método.

void CTooltip::FadeOutTooltip( void ) { if (m_alpha< 1 ) return ; int y_offset= 15 ; uchar fadeout_step= 7 ; for ( uchar a=m_alpha; a>= 0 ; a-=fadeout_step) { if (a-fadeout_step< 0 ) { a= 0 ; m_canvas.Erase(:: ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); m_canvas.Update(); m_alpha= 0 ; break ; } int x = 5 ; int y = 5 ; VerticalGradient(a); Border(a); if (m_header!= "" ) { m_canvas.FontSet(FONT,- 80 , FW_BLACK ); m_canvas. TextOut (x,y,m_header,:: ColorToARGB (m_header_color,a), TA_LEFT | TA_TOP ); } x=(m_header!= "" )? 15 : 5 ; y=(m_header!= "" )? 25 : 5 ; m_canvas.FontSet(FONT,- 80 , FW_THIN ); int lines_total=:: ArraySize (m_tooltip_lines); for ( int i= 0 ; i<lines_total; i++) { m_canvas. TextOut (x,y,m_tooltip_lines[i],:: ColorToARGB (m_text_color,a), TA_LEFT | TA_TOP ); y=y+y_offset; } m_canvas.Update(); } }

Tenemos preparados todos los métodos para la creación y el dibujo de la descripción emergente. Hay que llamar a ellos en el manejador de eventos del elemento. Para averiguar si está pulsado el botón para la visualización de las descripciones en este momento en el formulario, en la clase CWindow hay que crear el método CWindow::TooltipBmpState():

class CWindow : public CElement { public : bool TooltipBmpState( void ) const { return (m_button_tooltip.State()); } };

Ahora, si el modo de visualización de descripciones emergentes está activado, cuando el foco se encuentra sobre el elemento, al usuario se le muestra la descripción emergente. Si el cursor se encuentra fuera del área del elemento o el formulario está bloqueado, la descripción no se muestra.

void CTooltip::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; if (!m_wnd.TooltipBmpState()) return ; if (m_wnd.IsLocked()) { FadeOutTooltip(); return ; } if (m_element.MouseFocus()) ShowTooltip(); else FadeOutTooltip(); return ; } }

Prueba de las descripciones emergentes

Ahora podemos probar cómo funciona todo eso. El formulario ahora tiene cinco botones en el EA de pruebas. Hagamos que cada uno de ellos tenga su descripción emergente. Declaramos cinco instancias de las clases tipo CTooltip y cinco métodos. Como ejemplo, mostraremos la implementación sólo de uno de ellos.

class CProgram : public CWndEvents { private : CTooltip m_tooltip1; CTooltip m_tooltip2; CTooltip m_tooltip3; CTooltip m_tooltip4; CTooltip m_tooltip5; private : bool CreateTooltip1( void ); bool CreateTooltip2( void ); bool CreateTooltip3( void ); bool CreateTooltip4( void ); bool CreateTooltip5( void ); }; bool CProgram::CreateTooltip5( void ) { #define TOOLTIP5_LINES_TOTAL 3 m_tooltip5.WindowPointer(m_window1); m_tooltip5.ElementPointer(m_icon_button5); string text[]= { "Control \"Botón con imagen\" (5)." , "Es la segunda línea de la descripción." , "Es la tercera línea de la descripción." }; m_tooltip5.Header( "Icon Button 5" ); m_tooltip5.XSize( 250 ); m_tooltip5.YSize( 80 ); for ( int i= 0 ; i<TOOLTIP5_LINES_TOTAL; i++) m_tooltip5.AddString(text[i]); if (!m_tooltip5.CreateTooltip(m_chart_id,m_subwin)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_tooltip5); return ( true ); }

La creación de las descripciones emergentes debe realizarse en el último lugar en el método principal de la creación de la interfaz gráfica, para que se encuentren al final del array de los elementos en la base. De esta manera, siempre estarán por encima de los demás objetos en el gráfico.

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateTooltip1()) return ( false ); if (!CreateTooltip2()) return ( false ); if (!CreateTooltip3()) return ( false ); if (!CreateTooltip4()) return ( false ); if (!CreateTooltip5()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Para mostrar el botón de visualización de descripciones emergentes en el formulario, hay que usar el método CWindow::UseTooltipsButton():

bool CProgram::CreateWindow1( const string caption_text) { CWndContainer::AddWindow(m_window1); int x= 1 ; int y= 20 ; m_window1.Movable( true ); m_window1.XSize( 251 ); m_window1.YSize( 200 ); m_window1.UseTooltipsButton(); m_window1.CaptionBgColor( clrCornflowerBlue ); m_window1.CaptionBgColorHover( C'150,190,240' ); if (!m_window1.CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,caption_text,x,y)) return ( false ); return ( true ); }

En la captura de pantalla de abajo se muestra el resultado final:





Fig. 4. Prueba de la Descripción emergente.

¡Tiene buena apariencia y funciona bien! Pero ahora, este elemento requiere un array personal en la base de punteros. Luego, durante el desarrollo del modo de ventanas múltiples mostraremos en qué ocasiones eso puede ser útil.

Array privado para las descripciones emergentes

Pues, vamos a la clase CWndContainer y la completamos con nuevos miembros. Hay que añadir el array privado para las descripciones emergentes a la estructura WindowElements. Además, vamos a crear (1) el método CWndContainer::TooltipsTotal() para obtener el número de las descripciones y (2) el método CWndContainer::AddTooltipElements() para añadir el puntero de la descripción al array privado.

class CWndContainer { protected : struct WindowElements { CTooltip *m_tooltips[]; }; WindowElements m_wnd[]; public : int TooltipsTotal( const int window_index); private : bool AddTooltipElements( const int window_index,CElement &object); }; int CWndContainer::TooltipsTotal( const int window_index) { if (window_index>=:: ArraySize (m_wnd)) { :: Print (PREVENTING_OUT_OF_RANGE); return ( WRONG_VALUE ); } return (:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_tooltips)); } bool CWndContainer::AddTooltipElements( const int window_index,CElement &object) { if (object.ClassName()!= "CTooltip" ) return ( false ); CTooltip *t=:: GetPointer (object); AddToRefArray(t,m_wnd[window_index].m_tooltips); return ( true ); }

La llamada al método CWndContainer::AddTooltipElements() debe realizarse en el método público CWndContainer::AddToElementsArray() en la clase personalizada cuando el elemento se añade a la base. En el código de abajo se muestra su versión reducida.

void CWndContainer::AddToElementsArray( const int window_index,CElement & object ) { if (AddTooltipElements(window_index, object )) return ; }

Hemos terminado el desarrollo de la clase para la creación de las descripciones emergentes. Puede descargar la versión completa al final del artículo.

Conclusión

En este artículo (el primer capítulo de la cuarta parte), hemos considerado el desarrollo de los elementos informativos, tales como la “Barra de estado” y la “Descripción emergente”. En el segundo capítulo de la cuarta parte de la serie implementaremos la posibilidad de crear las interfaces gráficas de ventanas múltiples. Además, hablaremos del sistema de gestión de las prioridades para el clic izquierdo.

Más abajo puede descargar el material de la primera parte de la serie para poder probar cómo funciona todo eso. Si le surgen algunas preguntas sobre el uso del material de estos archivos, puede dirigirse a la descripción detallada del proceso de desarrollo de la librería en uno de los artículos listados más abajo, o bien hacer su pregunta en los comentarios para el artículo.

