Diagnóstico de mercado por pulsos

Introducción



El mercado FOREX trabaja las 24 horas del día. Sin embargo, somos completamente conscientes de que la intensidad de trabajo del mercado, por decirlo de alguna manera, no es siempre la misma. Hay periodos de "puerta giratoria", por decirlo así, donde los precios saltan hacia arriba y hacia abajo como un gato asustado; por otro lado, en otros periodos de tiempo uno puede tomarse una taza de té mientras se mantiene a la espera del siguiente tick. Cuando decimos que "El mercado FOREX trabaja las 24 horas del día", olvidamos de algún modo que no es el mercado en sí quien trabaja, sino las personas que lo componen. Y como todas las personas, los traders necesitan dormir y hacer pausas para comer y descansar. Al comienzo de la jornada laboral, por la mañana, uno suele estar liado con un montón de trabajo. ¿Y qué pasa por la tarde? "Hubiera sido mejor dejarlo", sin colocar ninguna operación.

En este artículo intentamos visualizar la intensidad de algunos mercados en particular, así como sus sus periodos de tiempo. El objetivo es detectar sus regularidades y patrones de comportamiento.





Ondas de actividad del mercado

A pesar de su carácter aparentemente caótico, el mercado es una estructura bastante regular. Se pueden extraer fácilmente algunos patrones de los movimientos caóticos del precio. Generalmente se utilizan ciclos diarios y semanales que exhiben un comportamiento inherente más pronunciado, asociado a las horas de trabajo de los traders. Como los datos históricos muestran patrones repetidos, parece lógico suponer que, aplicando las mismas reglas, dichos patrones reaparezcan en el futuro.

Por ejemplo, dado cualquier símbolo, la primera ola de actividad del mercado coincide con la hora de inicio de sesión de trading. Lo que es completamente natural porque, ya por la noche, el día anterior ha sido analizado y en el nuevo día se desarrollan nuevas actitudes comerciales. Tan pronto como empieza el nuevo día, los traders se apresuran en implementar sus ideas elaboradas, iniciándose así la actividad de trading.

La segunda ola comienza un poco más tarde. Estos traders han tenido tiempo de venir al mercado con ideas más elaboradas. Sin embargo, sus estrategias dependen de la dirección que tomará el precio. Se mantienen a la espera de que los resultados de la primera ola confirmen sus expectativas. Cuando sucede tal confirmación, comienzan a colocar posiciones tan intensamente como los traders de la primera ola.

La última ola comienza con el cierre de las órdenes colocadas en la dirección equivocada. Tanto los stops loss como las posiciones colocadas manualmente se cierran para minimizar las pérdidas crecientes. Este es el periodo de los traders operando con dificultades.

Por supuesto, esta idea se describe a grandes rasgos sin tener en cuenta los acontecimientos fundamentales y operacionales del mercado a corto plazo (las noticias), entre otras cosas. No obstante refleja la estructura regular del mercado, y cuando nos encontramos en un mercado tranquilo se puede aplicar con éxito para pronosticar el comportamiento futuro del precio.. Solo falta mencionar una cosa en relación a la representación visual de esta regularidad.





Comprensión visual de la información

Se han roto muchas lanzas a favor de lo que resulta más conveniente: una interfaz gráfica o la línea de comandos. Las dos se complementan entre sí, de suerte que si usted debe elegir entre "windows" y la "línea de comandos", al final su elección será una cuestión de preferencias personales. Sucede lo mismo con MetaTrader 4: las operaciones de análisis de mercado pueden llevarse a cabo con datos numéricos tabulares o visualmente, con gráficos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el análisis de datos numéricos conduce a la construcción de gráficos. Esto es natural porque, tal y como argumentan los científicos, el 80% de la información aprendida por el ser humano es visual. Creo que por esta razón toda investigación analítica debería representarse gráficamente.

Otro punto a favor de la interfaz gráfica es la intuición humana. Nadie sabe exactamente cómo funciona, pero todos podemos recordar nuestros sentimientos cuando miramos la pantalla: los acontecimientos sucederán en tal dirección.



Como ninguna otra herramienta, un gráfico permite al operador comprobar si una supuesta regularidad forma parte o no del comportamiento del precio. La curva seno es un ejemplo de regularidad ideal. Cuanto más cerca del sinusoide está el gráfico del precio, el mercado es tanto más predecible.. Un gráfico suave con ráfagas de actividad recurrentes es también una buena herramienta de pronóstico. Aunque las ráfagas mismas no sean muy regulares, la regularidad de su apariencia con respecto a los periodos de tiempo indicará si podemos utilizarlo en nuestro trading.

Ningún resultado también es un buen resultado. Si no detecta ningún patrón en el mercado, es una buena señal para no actuar sobre el mismo; no coloque ninguna posición. No abrir posiciones en ausencia de señal le ayudará a prevenir pérdidas innecesarias. Sin duda, es mejor mantener su depósito seguro que jugar a "cara o cruz".







¿Cómo se siente el pulso del mercado?

Utilizaremos MS Excel, un viejo conocido, para analizar los datos disponibles. Primero de todo pues exportaremos el marco temporal del par de divisas que nos interesa a un archivo cuyo formato sea compatible con MS Excel. Seleccionamos la opción Herramientas/Centro de historiales (F2) en el menú del terminal, y a continuación elegimos la divisa y el marco temporal que queremos, clicamos en "Exportar" y guardamos el archivo en formato CSV. Entonces lo abrimos con MS Excel y realizamos unas pequeñas modificaciones.



En primer lugar vamos a añadir una línea arriba del todo y vamos a rellenar las celdas correspondientes a las columnas: Date, Time, Open, High, Low, Close, Volume. En la columna H introducimos las fórmulas que calculan la altura de las barras, y en la celda H2 escribimos la fórmula =D2-E2. A continuación seleccionamos un rango de células desde H2 hasta la línea donde terminan los datos exportados. Seleccionamos la opción Rellenar hacia la derecha (Ctrl+D). La altura de la barra aparecerá a la derecha de los datos exportados. Analicemos esto con un gráfico dinámico.

Marcamos las columnas A:H y luego seleccionamos la opción de menú Datos/Tabla dinámica. Seleccionamos la apariencia del informe - Gráfico dinámico (con una tabla dinámica).



Luego, en las ventanas del asistente, hacemos clic en "Siguiente" y en "Finalizar". Con esto obtendremos un patrón para la creación de una tabla dinámica:

Ahora arrastre las celdas de la lista y suelte en el patrón de tabla dinámica: Hora, en el campo de línea; Barra, en los datos. Sustituya la fórmula que calcula la cantidad de datos con el cálculo del valor medio. Seleccione la tecla B5, clique con el botón derecho del ratón y seleccione la opción "Formato de celdas". Luego seleccione "Promedio" en el campo "Operación" y haga clic en "Aceptar".

Como resultado, obtenemos el valor medio de la altura de la barra de cada hora. En mi ejemplo:

Ahora seleccione la pestaña del gráfico y observe el "Pulso de mercado" deseado:

En este momento disponemos de una herramienta prácticamente universal. Si utiliza la fórmula de la diferencia de precio de apertura y cierre (=F2-C2) obtendrá un gráfico de barras, esto es, la dirección de los movimientos del precio:

Análisis del gráfico

Así pues, ¿qué podemos diagnosticar? En el primer gráfico hay dos ondas de volatilidad: de 8 a 9 a.m. y de 2 a 4 p.m. A las 9, el precio sube y a las 2 p.m. cae rápidamente y permanece en silencio sobre las 4 p.m. Esta es la idea fundamental, todavía no es un sistema de trading. Los datos se pueden utilizar para confirmar las señales.



Desafortunadamente, las manipulaciones realizadas con MS Excel toman bastante tiempo, así que me decidí a escribir el indicador ft.BarStatLine realiza estas acciones directamente en el gráfico, analizando estos parámetros:

tamaño del cuerpo de la vela

tamaño del cuerpo de la vela tamaño de la sombra de la vela

tipo de vela: alcista o bajista

tipo de vela: alcista o bajista desplazamiento del cuerpo central de la vela cuando se transfiere de una barra a otra

Todos los parámetros del periodo dado se acumulan y se promedian. Por ejemplo, el color de la vela se calcula como sigue. Se cuenta la cantidad de velas blancas y negras de una misma hora, por ejemplo, las 9:00; y si hay más velas blancas que negras, la vela resultante que se dibuja en el gráfico a las 9:00 es blanca. Y viceversa: si hay más velas negras, la vela será negra.

El tamaño del cuerpo de la vela y la sombra se calculan de manera parecida. Se suman los tamaños de las velas de la misma hora (por ejemplo, las 9:15). El valor obtenido se divide por la cantidad de velas sumadas, y la vela promedio resultante se dibuja con su cuerpo y con su sombra en la hora correspondiente (9:15).

Las posibilidades se pueden combinar hasta el infinito; en este artículo solo seleccionamos las opciones más adecuadas.

El mercado es como un campo de minas. No se observa ninguna estructura, prácticamente es un "ruido banco". Sería mejor permanecer fuera de este mercado.

Este es un mercado estable y tranquilo. Sin molestias en particular, y con un claro "horario de trabajo". Las velas negras y blancas forman bloques continuos donde se puede operar en la dirección que éstos determinan.

Un mercado fluctuante. Se observa claramente en el gráfico la periodicidad de la actividad del precio, pero, a diferencia del anterior, el color de las velas cambia de forma más bien caótica. Es posible predecir los periodos de actividad pero no las direcciones.

Un mercado agresivo estable. Las ondas de actividad y los bloques del mismo color de vela permiten detectar la hora y la dirección comercial.

Mercado de dos ondas. En el gráfico anterior se observan dos puntos de actividad frenética. El primer pico cae sobre las 9 a.m., y el segundo cae de 2 a 4 p.m.

¿Cuándo aparecen los patrones?

Las tendencias del mercado son especialmente visibles en determinados periodos de tiempo. Tal periodo de tiempo debe ser lo suficientemente largo como para que la tendencia pueda formarse completamente, destacando del ruido general del precio, pero no puede ser muy largo, para que las tendencias opuestas no tengan tiempo de neutralizarse mutuamente.

No hay nada claro. No se observan tendencias.

Este es el inicio de alguna regularidad, pero todavía hay mucho ruido.

El patrón de actividad se observa claramente, se puede utilizar para realizar predicciones.

Seleccionando un periodo para analizar las estadísticas

El análisis de la actividad del mercado depende en gran medida de la selección de datos inicial. Las tendencias del mercado pueden ser de naturaleza breve. Por ejemplo, el precio puede mostrarte predominantemente alcista durante el primer mes del año, pero luego puede ocurrir una corrección o una inversión. O al revés, la tendencia puede mostrarse débil en un mes determinado y aparecer claramente pasados tres meses.

Las tendencias de un mes (marzo de 2008) se aprecian claramente.

Este mercado de tres meses (de enero a marzo de 2008) se muestra estable, neutral y ruidoso. Esto puede significar que las tendencias de los primeros meses comienzan a sustituirse por las opuestas, es decir, el mercado se invierte.





Conclusión

Los gráficos y los análisis anteriores deben considerarse cuidadosamente, más bien como consejos antes que como métodos sistemáticos para hacer trading real. Por desgracia el trading no es mi ocupación principal. Si trabajara en el departamento de análisis de un banco o en una mesa de transacciones podría dedicarme a tiempo completo al análisis, lo que me permitiría evaluar la situación actual de los mercados, así como conocer las horas óptimas para trabajar en los mismos. Además, un análisis completo llevaría más de un día porque no solo hay que invertir tiempo en los gráficos, sino también en el análisis y en la detección de las interrelaciones que existen entre los mercados y los precios.

En cualquier caso, un análisis estadístico del mercado no consiste solo en gráficos. Se puede utilizar para validar los métodos de análisis parecidos a las velas japonesas. El análisis es más simple y confiable en los gráficos estadísticos porque se utilizan datos previamente procesados. Lo que significa que el potencial de este método está todavía por descubrir.