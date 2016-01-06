Asesores Expertos basados en sistemas populares de trading, y un poco de alquimia en la optimización de robots (Parte III)

Introducción

Un lector del artículo anterior me ha pedido que explique cómo se puede automatizar el proceso de backtesting con el objetivo de obtener los resultados de todas las optimizaciones a la vez. Por otra parte, no es recomendable hacer las pruebas manualmente, sino que este proceso se tiene que automatizar. Así que la idea es fantástica. Además, MQL4 ofrece todo lo necesario para esta implementación. Comenzaré pues este artículo intentado solucionar el problema expuesto.







Automatización del backtesting

Para solucionar esta tarea necesitamos lo siguiente:



1. Incluir este archivo en la cabecera del Asesor Experto:

#include <IsBackTestingTime.mqh>

Con esta directiva incluimos la función IsBackTestingTime() en el código del EA. Por cierto, no olvide poner el archivo IsBackTestingTime.mqh en la carpeta INCLUDE. Esta función:

bool IsBackTestingTime() { }

define el periodo de tiempo donde tiene lugar la optimización de backtesting. En estos periodos de tiempo la función devuelve siempre 'true', y en otros intervalos devuelve 'false'. También se añaden variables externas al código del EA con esta directiva:

extern datetime Start_Time = D'2007.01.01' ; extern int Opt_Period = 3 ; extern int Test_Period = 2 ; extern int Period_Shift = 1 ; extern int Opt_Number = 0 ;

Espero que todos los que han leído mi artículo anterior entiendan bien el significado de estas variables, de modo que no hace falta explicarlo otra vez.

2. Antes de llamar a la función IsBackTestingTime(), el bloque de código de la función de inicio limita la operación del EA a determinados periodos de tiempo de acuerdo al número de optimización de backtesting.

if (!IsBackTestingTime()) return ( 0 );

Esto se puede representar esquemáticamente de esta manera:

#property copyright "Copyright © 2008, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #include <IsBackTestingTime.mqh> int init() { return ( 0 ); } int start() { if (!IsBackTestingTime()) return ( 0 ); return ( 0 ); }

Si le interesa la solución detallada de este problema eche un vistazo al código de Exp_5_1.mq4, que es el código del EA del artículo anterior, Exp_5.mq4 se ha modificado para el backtesting. En realidad no hay mucha diferencia entre la optimización del EA en comparación con un Asesor Experto sencillo. Sin embargo, a excepción de Opt_Number, creo que las variables de backtesting no se deberían optimizar, aunque posiblemente usted opine de otra manera.

Es importante recordar que después de la optimización, durante las pruebas, obtenemos resultados que no están dentro del período de optimización, sino después del mismo, ¡más allá del límite derecho! No es buena idea optimizar el backtesting de una sola vez con un algoritmo genético; por el contrario, es mucho más interesante analizar profundamente cada optimización de backtesting por separado sin la variable de entrada Opt_Number.

Pero incluso en este caso, tal aproximación facilita la comprensión del comportamiento del EA. Recuerde que el valor de la variable externa Opt_Number puede variar desde cero hasta un determinado valor máximo que se define del siguiente modo: tomar el periodo total en que se llevan a cabo todas las optimizaciones de backtesting (en meses) y restar el periodo de optimización de backtesting en meses (Opt_Period) y el periodo de backtesting (Test_Period). Añada uno al valor obtenido. El resultado obtenido es el máximo de la variable Opt_Number, si Period_Shift vale uno.







Sistemas de trading basados en el cruce de dos medias móviles



Esta variante de sistema de trading es bastante popular. Ahora vamos a analizar el algoritmo subyacente de estas estrategias. Este es el algoritmo de entrada para las posiciones largas:

Para las posiciones cortas es así:

Se pueden utilizar dos medias móviles idénticas con parámetros diferentes a modo de indicadores. Se asume que el parámetro que define la promediación de la media MovA siempre es más pequeño que el de la media MovB. Así, en este sistema de trading MovA es la media rápida y MovB es la media lenta. Esta es la implementación de la variante basada en dos medias JMA:

#property copyright "Copyright © 2007, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" extern bool Test_Up = true ; extern int Timeframe_Up = 240 ; extern double Money_Management_Up = 0.1 ; extern int LengthA_Up = 4 ; extern int PhaseA_Up = 100 ; extern int IPCA_Up = 0 ; extern int LengthB_Up = 4 ; extern int PhaseB_Up = 100 ; extern int IPCB_Up = 0 ; extern int STOPLOSS_Up = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Up = 100 ; extern bool ClosePos_Up = true ; extern bool Test_Dn = true ; extern int Timeframe_Dn = 240 ; extern double Money_Management_Dn = 0.1 ; extern int LengthA_Dn = 4 ; extern int PhaseA_Dn = 100 ; extern int IPCA_Dn = 0 ; extern int LengthB_Dn = 4 ; extern int PhaseB_Dn = 100 ; extern int IPCB_Dn = 0 ; extern int STOPLOSS_Dn = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Dn = 100 ; extern bool ClosePos_Dn = true ; int MinBar_Up, MinBar_Dn; #include <Lite_EXPERT1.mqh> int init() { if (Timeframe_Up != 1 ) if (Timeframe_Up != 5 ) if (Timeframe_Up != 15 ) if (Timeframe_Up != 30 ) if (Timeframe_Up != 60 ) if (Timeframe_Up != 240 ) if (Timeframe_Up != 1440 ) Print ( StringConcatenate ( "El parámetro Timeframe_Up no puede " , "ser igual a " , Timeframe_Up, "!!!" )); if (Timeframe_Dn != 1 ) if (Timeframe_Dn != 5 ) if (Timeframe_Dn != 15 ) if (Timeframe_Dn != 30 ) if (Timeframe_Dn != 60 ) if (Timeframe_Dn != 240 ) if (Timeframe_Dn != 1440 ) Print ( StringConcatenate ( "El parámetro Timeframe_Dn no puede " , "ser igual a " , Timeframe_Dn, "!!!" )); MinBar_Up = 4 + 30 ; MinBar_Dn = 4 + 30 ; return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { int bar; double MovA[ 2 ], MovB[ 2 ]; static int LastBars_Up, LastBars_Dn; static bool BUY_Sign, BUY_Stop, SELL_Sign, SELL_Stop; if (Test_Up) { int IBARS_Up = iBars ( NULL , Timeframe_Up); if (IBARS_Up >= MinBar_Up) { if (LastBars_Up != IBARS_Up) { BUY_Sign = false ; BUY_Stop = false ; LastBars_Up = IBARS_Up; for (bar = 1 ; bar < 3 ; bar++) MovA[bar - 1 ] = iCustom ( NULL , Timeframe_Up, "JJMA" , LengthA_Up, PhaseA_Up, 0 , IPCA_Up, 0 , bar); for (bar = 1 ; bar < 3 ; bar++) MovB[bar - 1 ] = iCustom ( NULL , Timeframe_Up, "JJMA" , LengthA_Up + LengthB_Up, PhaseB_Up, 0 , IPCB_Up, 0 , bar); if ( MovA[ 1 ] < MovB[ 1 ]) if ( MovA[ 0 ] > MovB[ 0 ]) BUY_Sign = true ; if ( MovA[ 0 ] > MovB[ 0 ]) BUY_Stop = true ; } if (!OpenBuyOrder1(BUY_Sign, 1 , Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up)) return (- 1 ); if (ClosePos_Up) if (!CloseOrder1(BUY_Stop, 1 )) return (- 1 ); } } if (Test_Dn) { int IBARS_Dn = iBars ( NULL , Timeframe_Dn); if (IBARS_Dn >= MinBar_Dn) { if (LastBars_Dn != IBARS_Dn) { SELL_Sign = false ; SELL_Stop = false ; LastBars_Dn = IBARS_Dn; for (bar = 1 ; bar < 3 ; bar++) MovA[bar - 1 ] = iCustom ( NULL , Timeframe_Dn, "JJMA" , LengthA_Dn, PhaseA_Dn, 0 , IPCA_Dn, 0 , bar); for (bar = 1 ; bar < 3 ; bar++) MovB[bar - 1 ] = iCustom ( NULL , Timeframe_Dn, "JJMA" , LengthA_Dn + LengthB_Dn, PhaseB_Dn, 0 , IPCB_Dn, 0 , bar); if ( MovA[ 1 ] > MovB[ 1 ]) if ( MovA[ 0 ] < MovB[ 0 ]) SELL_Sign = true ; if ( MovA[ 0 ] < MovB[ 0 ]) SELL_Stop = true ; } if (!OpenSellOrder1(SELL_Sign, 2 , Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn)) return (- 1 ); if (ClosePos_Dn) if (!CloseOrder1(SELL_Stop, 2 )) return (- 1 ); } } return ( 0 ); }



Sistemas de trading basados en el cruce de dos osciladores

Esta estrategia comercial se puede utilizar con medias móviles y con osciladores; en este caso último, como escribí en el artículo anterior, es mejor colocar órdenes pendientes en vez de entrar al mercado inmediatamente cuando se reciben las señales. A modo de ejemplo se puede utilizar un diagrama MACD. El siguiente algoritmo coloca órdenes pendientes BuyLimit: Y este es el algoritmo de las órdenes de tipo SellLimit:

#property copyright "Copyright © 2007, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" extern bool Test_Up = true ; extern int Timeframe_Up = 240 ; extern double Money_Management_Up = 0.1 ; extern int FST_period_Up = 12 ; extern int SLO_period_Up = 22 ; extern int SIGN_period_Up = 8 ; extern int Price_Up = 0 ; extern int STOPLOSS_Up = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Up = 100 ; extern int PriceLevel_Up = 40 ; extern bool ClosePos_Up = true ; extern bool Test_Dn = true ; extern int Timeframe_Dn = 240 ; extern double Money_Management_Dn = 0.1 ; extern int FST_period_Dn = 12 ; extern int SLO_period_Dn = 22 ; extern int SIGN_period_Dn = 8 ; extern int Price_Dn = 0 ; extern int STOPLOSS_Dn = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Dn = 100 ; extern int PriceLevel_Dn = 40 ; extern bool ClosePos_Dn = true ; int MinBar_Up, MinBar_Dn; #include <Lite_EXPERT1.mqh> int init() { if (Timeframe_Up != 1 ) if (Timeframe_Up != 5 ) if (Timeframe_Up != 15 ) if (Timeframe_Up != 30 ) if (Timeframe_Up != 60 ) if (Timeframe_Up != 240 ) if (Timeframe_Up != 1440 ) Print ( StringConcatenate ( "El parámetro Timeframe_Up no puede " , "ser igual a " , Timeframe_Up, "!!!" )); if (Timeframe_Dn != 1 ) if (Timeframe_Dn != 5 ) if (Timeframe_Dn != 15 ) if (Timeframe_Dn != 30 ) if (Timeframe_Dn != 60 ) if (Timeframe_Dn != 240 ) if (Timeframe_Dn != 1440 ) Print ( StringConcatenate ( "El parámetro Timeframe_Dn no puede " , "ser igual a " , Timeframe_Dn, "!!!" )); MinBar_Up = 4 + FST_period_Up + SLO_period_Up + SIGN_period_Up; MinBar_Dn = 4 + FST_period_Dn + SLO_period_Dn + SIGN_period_Dn; return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { int bar; double MovA[ 2 ], MovB[ 2 ]; static int LastBars_Up, LastBars_Dn; static datetime StopTime_Up, StopTime_Dn; static bool BUY_Sign, BUY_Stop, SELL_Sign, SELL_Stop; if (Test_Up) { int IBARS_Up = iBars ( NULL , Timeframe_Up); if (IBARS_Up >= MinBar_Up) { if (LastBars_Up != IBARS_Up) { BUY_Sign = false ; BUY_Stop = false ; LastBars_Up = IBARS_Up; StopTime_Up = iTime ( NULL , Timeframe_Up, 0 ) + 60 * Timeframe_Up; for (bar = 1 ; bar < 3 ; bar++) MovA[bar - 1 ] = iMACD ( NULL , Timeframe_Up, FST_period_Up, FST_period_Up + SLO_period_Up, SIGN_period_Up, Price_Up, 0 , bar); for (bar = 1 ; bar < 3 ; bar++) MovB[bar - 1 ] = iMACD ( NULL , Timeframe_Up, FST_period_Up, FST_period_Up + SLO_period_Up, SIGN_period_Up, Price_Up, 1 , bar); if ( MovA[ 1 ] < MovB[ 1 ]) if ( MovA[ 0 ] > MovB[ 0 ]) BUY_Sign = true ; if ( MovA[ 0 ] > MovB[ 0 ]) BUY_Stop = true ; } if (!OpenBuyLimitOrder1(BUY_Sign, 1 , Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up, PriceLevel_Up, StopTime_Up)) return (- 1 ); if (ClosePos_Up) if (!CloseOrder1(BUY_Stop, 1 )) return (- 1 ); } } if (Test_Dn) { int IBARS_Dn = iBars ( NULL , Timeframe_Dn); if (IBARS_Dn >= MinBar_Dn) { if (LastBars_Dn != IBARS_Dn) { SELL_Sign = false ; SELL_Stop = false ; LastBars_Dn = IBARS_Dn; StopTime_Dn = iTime ( NULL , Timeframe_Dn, 0 ) + 60 * Timeframe_Dn; for (bar = 1 ; bar < 3 ; bar++) MovA[bar - 1 ] = iMACD ( NULL , Timeframe_Dn, FST_period_Dn, FST_period_Dn + SLO_period_Dn, SIGN_period_Dn, Price_Dn, 0 , bar); for (bar = 1 ; bar < 3 ; bar++) MovB[bar - 1 ] = iMACD ( NULL , Timeframe_Dn, FST_period_Dn, FST_period_Dn + SLO_period_Dn, SIGN_period_Dn, Price_Dn, 1 , bar); if ( MovA[ 1 ] > MovB[ 1 ]) if ( MovA[ 0 ] < MovB[ 0 ]) SELL_Sign = true ; if ( MovA[ 0 ] < MovB[ 0 ]) SELL_Stop = true ; } if (!OpenSellLimitOrder1(SELL_Sign, 2 , Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn, PriceLevel_Dn, StopTime_Dn)) return (- 1 ); if (ClosePos_Dn) if (!CloseOrder1(SELL_Stop, 2 )) return (- 1 ); } } return ( 0 ); }





Conclusión

El código de este EA se parece al del anterior:

Llegados aquí ya podemos terminar este artículo. Hemos implementado una nueva variante de sistema de trading en forma de Asesor Experto combinando indicadores. Espero que este artículo sirva de ayuda a los programadores principiantes de EA. Con lo expuesto aquí usted podrá mejorar sus habilidades, y le ayudará a tomar ideas para convertir algoritmos correctamente formalizados en Asesores Expertos completamente funcionales.