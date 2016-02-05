Diagnósticos de mercado por pulso

Introdução



FOREX é um mercado que funciona 24 horas por dia. Entretanto, claramente nós percebemos que a "intensidade" do seu funcionamento não é sempre a mesma. Existem períodos de "portas giratórias", preços subindo e descendo como um gato escaldado, mas também existem períodos onde você terá um tempinho para uma xícara de chá, esperando até que o próximo tick apareça. Quando dizemos que o "FOREX é um mercado que funciona 24 horas por dia", de alguma forma esquecemos que não é o mercado que trabalha – são as pessoas que trabalham nesse mercado. Como todas as outras, os investidores precisam dormir um pouco, ou parar para almoçar. Durante a manhã, no início do dia de trabalho, geralmente estamos cheios de energia e solícitos para trabalhar. Mas e durante a tarde? "Deveria ficar mais relaxado", e não fazemos nenhuma negociação.

Nesse artigo, faremos uma tentativa de visualizar a intensidade de mercados específicos e seus segmentos de tempo para detectar as regularidades e padrões de comportamento.

Ondas de atividade de mercado

O mercado, apesar da sua personalidade aparentemente caótica, é uma estrutura um tanto regular. Você pode facilmente extrair algumas simples linhas de tempo repetidas em movimentos caóticos de valores - eles geralmente analisam ciclos diários e semanais onde a periodicidade inerente no horário de trabalho dos investidores é mais proeminente. Já que vemos alguns padrões repetidos em dados históricos, seria lógico supor que eles aparecerão no futuro, de acordo com as mesmas regras.

Por exemplo, a primeira onda de atividade do mercado para qualquer símbolo coincide com a hora de início da sessão de negócios correspondente. Isso é natural, já que durante à tarde ou mesmo à noite o dia anterior de negociações já foi analisado e novas atitudes de negociações foram desenvolvidas para o dia seguinte. Tão logo o novo dia começa, os investidores correm para colocar em prática suas ideias e as negociações ativas começam.

A segunda onda aparece um pouco mais tarde. Estes são investidores que possuem suas ideias particulares já preparadas. Entretanto, a estratégia destes depende da direção que o dinheiro se moverá. Eles esperam os resultados da primeira onda que deve confirmar suas expectativas. Após obter tal confirmação, eles começam as negociações tão ativamente quanto os investidores da primeira onda fizeram antes.

A terceira onda começa dentro do período de fechamento dos pedidos de negociação do dia, colocados em uma direção "errada". Tanto o gatilho de parada de pedidos ou posições são fechados manualmente de modo a minimizar perdas crescentes. O período de investidores negociando em desvantagem começa.

Naturalmente estas são linhas gerais muito amplas que não consideram eventos a curto prazo fundamentais e operacionais (notícias) ocorrendo no mercado, e muitas outras coisas. De qualquer modo, eles refletem a estrutura regular do mercado e, nas condições de um mercado calmo, podem ser usados com sucesso para prever o comportamento futuro dos preço. Somente uma pequena coisa falta: representar essa regularidade visualmente e "pegar" seu futuro.

Compreensão visual de informação

Muitas espadas foram quebradas em discussões sobre o que é mais conveniente - uma interface gráfica ou uma linha de comando. Uma pode substituir a outra, se você tem a escolha de trabalhar em "janelas" ou em "linha de comando", isso geralmente se torna uma mera questão de preferência pessoal. A situação é praticamente a mesma com o MetaTrader 4: Todas as operações para analisar o mercado podem ser realizadas analisando dados tabulados numéricos ou visualmente, usando tabelas. Entretanto, na maioria dos casos, analisar tais dados numéricos resulta na construção de tabelas. É natural porque, como os cientistas discutem, um homem aprende 80% de toda a informação através da sua visão. É por essa razão que eu acredito que seria melhor representar toda a pesquisa analítica graficamente.

Um mais motivador para a interface gráfica é a intuição humana. Ninguém sabe exatamente como ela funciona, mas todos podem sentir alguma coisa ao olhar no monitor: os eventos serão movidos nesta direção, e não em outra.



O que é mais importante, uma tabela, como nenhuma outra ferramenta, permite que um investidor veja se a regularidade suposta pode ser encontrada no comportamento de preço ou não. Um exemplo de regularidade ideal é uma curva seno. Quanto mais perto do senoide estiver a tabela de preço, mais previsível é o mercado. Uma tabela bem suavizada com claras rajadas de atividade aparecendo é uma boa ferramenta de previsão também. Se mesmo as rajadas não forem muito regulares, a regularidade de sua aparição como relacionada aos períodos de tempo nos permite utilizá-las para nossas negociações.

Nenhum resultado é também um resultado. Se você não detectou nenhuma regularidade no mercado, é um bom sinal para não negociar. Isso permitirá a você evitar perdas desatentas, já que você não abrirá posições na ausência de sinais claros. Isso é melhor certamente para manter seus depósitos a salvo do que jogar um "jogo de conchas".

Como sentir o pulso do mercado?

Para analisar os dados disponíveis, vamos usar a boa velha ferramenta, MS Excel. Primeiramente, vamos exportar o período de tempo do par de moedas que estamos interessados no arquivo que pode ser aberto no MS Excel. Vamos selecionar o item de menu Ferramentas/Central de Histórico (F2) no terminal e então selecionar o período de tempo e moeda desejada, pressionar "Exportar" e salvar o arquivo em formato CSV. Então abra-o com o mS Excel e faça algumas manipulações preparatórias.



Primeiro vamos adicionar uma linha acima dos dados e preencher as células com nomes de coluna: Data, Hora, Abrir, Alto, Baixo, Fechar, Volume. Introduza as fórmulas para cálculo da altura da barra na coluna H: na célula H2 insira a fórmula =D2-E2. Então, selecione uma faixa de células começando de H2 até a linha onde os dados exportados terminam. Selecione o item de menu Editar/Preencher/Baixo(Ctrl+D). A altura da barra aparece para a direita dos dados exportados - vamos analisá-la usando uma tabela dinâmica.

Selecione as colunas A:H e selecione o item de menu Dados/Tabela Dinâmica. Selecione aparência do relatório a ser criado - Tabela Dinâmica (com uma tabela dinâmica).



Então pressione "Próximo" e "Finalizar" nas duas seguintes janelas do assistente. Isso resulta na obtenção de um padrão para criação de uma tabela dinâmica:

Agora arraste as células da lista de células e solte-as no padrão da tabela dinâmica: Hora - no campo da linha, Barra - em itens de dados. Substitua a fórmula calculando a quantidade de dados com aquele cálculo do valor médio. Selecione a célula B5, clique com o botão direito do seu mouse e selecione o item "Formatar células". Então selecione "Média" no campo "Operação" e pressione OK.

Como resultado, obtivemos o valor médio da altura da barra para cada hora (no meu exemplo).

Agora mude para a aba Tabela e consulte o "Pulso de Mercado" desejado;

Bem, agora temos uma ferramenta praticamente universal em nossas mãos. Se você usar a fórmula de diferença de preço para Abrir e Fechar (=F2-C2), você terá uma tabela de núcleos de barras, isto é, a direção de movimentos de preço:

Análise da tabela

Então, o que temos em nosso diagnóstico? Na primeira tabela, essas são as duas ondas de volatilidade do mercado: de 8h às 9h e de 14h às 16h. Às 9h o preço geralmente aumenta e às 14h rapidamente cai e se torna silencioso por volta de 16h. Não é um sistema de negociação ainda, mas, ainda, sua parte essencial. Você pode usar os dados com sucesso como sinais de confirmação.



Infelizmente, todas essas manipulações com o MS Excel levam muito tempo, então eu mesmo escrevi um indicador ft.BarStatLine que executa essas ações na tabela analisando os seguintes parâmetros:

tamanho do corpo do candelabro;

tamanho da sombra do candelabro;

tipo do candelabro - touro ou urso;

mudança do candelabro no meio do corpo ao transferir de uma barra para outra.

Todos os parâmetros para um dado período são acumulados e suas médias calculadas. Por exemplo, a cor de um candelabro é encontrada da seguinte forma: a quantidade de candelabros pretos e brancos do mesmo tipo (por exemplo, de 9:00) é contado, e, se existem mais candelabros brancos do que pretos, o candelabro resultante que será desenhado na tabela às 9h todos os dias será branco. E vice-versa, se existirem mais candelabros pretos, serão pretos.

O tamanho do corpo e sombra do candelabro é calculado de modo similar: os tamanhos de todos os candelabros da mesma hora (por exemplo, de 9:15) são somados, o valor obtido é dividido pela quantidade de candelabros somados, e esse candelabro de média resultante é desenhado com seu corpo e sombra na hora correspondente (9:00).

Várias alternativas podem ser combinadas infinitamente, então as alternativas mais indicadas somente são selecionadas para esse artigo.





O mercado é uma área minada. Nenhuma estrutura visível é observada, é praticamente um "ruído invisível". Seria melhor não negociar neste mercado.

Um mercado estável e quieto. Não há problemas específicos, mas com um "horário de funcionamento" claro: candelabros pretos e brancos formam blocos contínuos nos quais você pode negociar na direção que eles determinarem.

Um mercado flutuante. Você pode ver claramente na tabela a periodicidade de atividade de preço, mas, diferente do anterior, a cor dos candelabros muda de maneira bem errática. Você pode prever os períodos de atividade nele, mas não as direções que são nesse caso por sorte.

Um mercado agressivo estável. Ondas de atividade e blocos com candelabros com a mesma cor permitem que você detecte tanto a hora da negociação quanto a direção da negociação.

Mercado de duas ondas. Você pode ver na tabela acima dois pontos das rajadas de atividade: o primeiro pico cai em 9h, o segundo cai no período de 14h às 16h.

Selecionando um período, ou quando regularidades aparecem e desaparecem?

Tendências de mercado são especialmente claras em determinados períodos de tempo. Tal período não deve ser muito curto para a tendência ter tempo de se tornar completamente formada e se destacar do ruído geral dos movimentos de preço, mas não deve ser muito longa para tendências opostas não terem tempo de neutralizarem uma à outra.

Nada é claro. Tendências não podem ser vistas.

O começo de alguma regularidade, mas ainda com muito ruído.

A regularidade de atividade pode ser vista claramente, você pode começar a usá-la para alguma previsão.

Selecionando um período para analisar estatísticas

Na análise de atividade do mercado, muito depende de como os dados iniciais foram selecionados. Tendências de mercado podem ser de natureza de curto prazo. Por exemplo, no primeiro mês do ano o preço pode predominantemente crescer, e então ocorrer uma correção ou um recuo. Ou, ao contrário, a tendência não será muito forte para ser detectada em um mês e será claramente visível dentro de três meses.

Tendências de um mês (março de 2008) podem ser claramente vistas.

Um mercado de três meses (de janeiro até março de 2008) se torna regular, mas com ruído neutro. Isso pode significar que as tendências dos primeiros meses começam a ser substituídas pelas opostas - o mercado está invertendo.

Conclusão

As tabelas apresentadas acima e suas análises devem ser consideradas mais como recomendações para análise, não para negociações. Infelizmente, negociações não são minha ocupação principal. Se eu trabalhasse na divisão de análise de um banco ou em uma central de distribuição e pudesse dedicar meu tempo todo de trabalho para análise, esse trabalho poderia ser de fato uma tabela avaliando o estado atual dos mercados, classificações dos pares de moedas e horários propícios para trabalhar com eles. Adicionalmente, tal análise completa levaria muito mais do que um dia, já que o tempo é consumido não só pelas tabelas, mas por sua análise e detecção de correlações entre mercados e preços.

Em qualquer caso, a análise de mercado estatística acima não é somente nas tabelas. Me parece que você pode usá-las para validar métodos de análise similares aos candelabros japoneses. Eles devem ser mais simples e mais confiáveis em tabelas estatísticas, já que usam dados que foram processados anteriormente. Significa que esse método possui algum potencial ainda não revelado.