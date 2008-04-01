Эксперты на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торгового робота (Часть 3)

Введение

Поступило предложение от читателя предыдущей статьи немного механизировать сам процесс бэктестинга, чтобы за один общий заход можно было получить результаты всех оптимизаций одновременно. Да и всё время передвигать период тестирования в бэктестинге тоже не так чтобы и шибко удобно, лучше это как-то сделать в автопилотном режиме. Сама идея просто великолепная - благо возможностей для её реализации в MQL4 более чем достаточно, так что с решения этой задачи я и начну эту статью.

Механизация бэктестинга

Для решения этой задачи следует:

1. Вписать под шапкой любого, интересующего вас эксперта строку следующего содержания:

#include <IsBackTestingTime.mqh>

Посредством этой директивы мы включаем в код эксперта функцию IsBackTestingTime(). Вполне естественно следует не забыть поместить файл IsBackTestingTime.mqh в папку INCLUDE. Эта функция:

bool IsBackTestingTime() { }

предназначена для определения времени, в течении которого происходит бэктестерная оптимизация или бэктестинг. В эти периоды времени эта функция всегда возвращает true, в остальное время эта функция возвращает false. Помимо этой функции в код эксперта этой директивой добавляются внешние экспертные переменные:

extern datetime Start_Time = D'2007.01.01' ; extern int Opt_Period = 3 ; extern int Test_Period = 2 ; extern int Period_Shift = 1 ; extern int Opt_Number = 0 ;

Я надеюсь, что смысл этих переменных будет абсолютно понятен всем, кто читал мою предыдущую статью, и пояснять их смысл второй раз несколько излишне!

2. В блок стартовой функции перед кодом эксперта необходимо поместить простейший универсальный код обращения к функции IsBackTestingTime(), ограничивающий работу эксперта определёнными временными рамками, в зависимости от номера бэктестерной оптимизации.

if (!IsBackTestingTime()) return ( 0 );

Схематично это будет выглядеть следующим образом:

#property copyright "Copyright © 2008, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #include <IsBackTestingTime.mqh> int init() { return ( 0 ); } int start() { if (!IsBackTestingTime()) return ( 0 ); return ( 0 ); }

Кому интерсно решение подобной задачи на примере готового эксперта, могут посмотреть код эксперта Exp_5_1.mq4, являющегося модифицированным для бэктестинга экспертом Exp_5.mq4 из предыдущей статьи. По большому счёту какой-то значительной разницы в оптимизации подобного эксперта по сравнению с обычным экспертом нет. Разве что, на мой взгляд, не стоит оптимизировать бэктестерные переменные, за исключением переменной Opt_Number, хотя как знать, тут у каждого свой подход должен быть.

Самое главное не забывать, что после оптимизации при тестировании мы получаем результаты уже не внутри периода оптимизации, а после него, за правой границей! И всё-таки делать все бэктестерные оптимизации за один заход с помощью генетического алгоритма не совсем сподручно, гораздо более интересно делать более углублённое исследование каждой бэктестерной оптимизации отдельно без оптимизации входной переменной Opt_Number.

Но даже в этом случае подобный подход очень сильно ускоряет понимание поведения эксперта. Ну и при подобном мероприятии следует помнить, что значение внешней переменной Opt_Number может изменяться от нуля и до некоторого максимального значения, которое можно определить следующим образом: от общего периода, на котором проводятся все бэктестерные оптимизации взятого в месяцах, отнимается период бэктестерной оптимизации в месяцах (Opt_Period) и отнимается период бэктестинга (Test_Period). К полученной величине добавить единицу. Полученный результат и будет максимумом для переменной Opt_Number, в случае, ежели Period_Shift равен единице.







Торговые системы, основанные на пересечениях двух мувингов

Этот вариант торговых систем достаточно распространён, и алгоритм, лежащий в их основе давно следовало рассмотреть поподробнее. Для длинных позиций алгоритм входа в рынок будет выглядеть следующим образом:

Для коротких позиций алгоритм входа в рынок аналогично будет таким:

В качестве индикаторов могут использоваться два одинаковых мувинга с разными значениями параметров, определяющих усреднение в индикаторах. Предполагается, что параметр, определяющий усреднение у мувинга MovA имеет всегда меньшее значение, чем этот же параметр у мувинга MovB. Таким образом мувинг MovA оказывается в этой торговой системе быстрым мувингом, а мувинг MovB медленным. Вот вариант реализации данной торговой системы на двух JMA мувингах:

#property copyright "Copyright © 2007, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" extern bool Test_Up = true ; extern int Timeframe_Up = 240 ; extern double Money_Management_Up = 0.1 ; extern int LengthA_Up = 4 ; extern int PhaseA_Up = 100 ; extern int IPCA_Up = 0 ; extern int LengthB_Up = 4 ; extern int PhaseB_Up = 100 ; extern int IPCB_Up = 0 ; extern int STOPLOSS_Up = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Up = 100 ; extern bool ClosePos_Up = true ; extern bool Test_Dn = true ; extern int Timeframe_Dn = 240 ; extern double Money_Management_Dn = 0.1 ; extern int LengthA_Dn = 4 ; extern int PhaseA_Dn = 100 ; extern int IPCA_Dn = 0 ; extern int LengthB_Dn = 4 ; extern int PhaseB_Dn = 100 ; extern int IPCB_Dn = 0 ; extern int STOPLOSS_Dn = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Dn = 100 ; extern bool ClosePos_Dn = true ; int MinBar_Up, MinBar_Dn; #include <Lite_EXPERT1.mqh> int init() { if (Timeframe_Up != 1 ) if (Timeframe_Up != 5 ) if (Timeframe_Up != 15 ) if (Timeframe_Up != 30 ) if (Timeframe_Up != 60 ) if (Timeframe_Up != 240 ) if (Timeframe_Up != 1440 ) Print ( StringConcatenate ( "Параметр Timeframe_Up не может " , "быть равным " , Timeframe_Up, "!!!" )); if (Timeframe_Dn != 1 ) if (Timeframe_Dn != 5 ) if (Timeframe_Dn != 15 ) if (Timeframe_Dn != 30 ) if (Timeframe_Dn != 60 ) if (Timeframe_Dn != 240 ) if (Timeframe_Dn != 1440 ) Print ( StringConcatenate ( "Параметр Timeframe_Dn не может " , "быть равным " , Timeframe_Dn, "!!!" )); MinBar_Up = 4 + 30 ; MinBar_Dn = 4 + 30 ; return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { int bar; double MovA[ 2 ], MovB[ 2 ]; static int LastBars_Up, LastBars_Dn; static bool BUY_Sign, BUY_Stop, SELL_Sign, SELL_Stop; if (Test_Up) { int IBARS_Up = iBars ( NULL , Timeframe_Up); if (IBARS_Up >= MinBar_Up) { if (LastBars_Up != IBARS_Up) { BUY_Sign = false ; BUY_Stop = false ; LastBars_Up = IBARS_Up; for (bar = 1 ; bar < 3 ; bar++) MovA[bar - 1 ] = iCustom ( NULL , Timeframe_Up, "JJMA" , LengthA_Up, PhaseA_Up, 0 , IPCA_Up, 0 , bar); for (bar = 1 ; bar < 3 ; bar++) MovB[bar - 1 ] = iCustom ( NULL , Timeframe_Up, "JJMA" , LengthA_Up + LengthB_Up, PhaseB_Up, 0 , IPCB_Up, 0 , bar); if ( MovA[ 1 ] < MovB[ 1 ]) if ( MovA[ 0 ] > MovB[ 0 ]) BUY_Sign = true ; if ( MovA[ 0 ] > MovB[ 0 ]) BUY_Stop = true ; } if (!OpenBuyOrder1(BUY_Sign, 1 , Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up)) return (- 1 ); if (ClosePos_Up) if (!CloseOrder1(BUY_Stop, 1 )) return (- 1 ); } } if (Test_Dn) { int IBARS_Dn = iBars ( NULL , Timeframe_Dn); if (IBARS_Dn >= MinBar_Dn) { if (LastBars_Dn != IBARS_Dn) { SELL_Sign = false ; SELL_Stop = false ; LastBars_Dn = IBARS_Dn; for (bar = 1 ; bar < 3 ; bar++) MovA[bar - 1 ] = iCustom ( NULL , Timeframe_Dn, "JJMA" , LengthA_Dn, PhaseA_Dn, 0 , IPCA_Dn, 0 , bar); for (bar = 1 ; bar < 3 ; bar++) MovB[bar - 1 ] = iCustom ( NULL , Timeframe_Dn, "JJMA" , LengthA_Dn + LengthB_Dn, PhaseB_Dn, 0 , IPCB_Dn, 0 , bar); if ( MovA[ 1 ] > MovB[ 1 ]) if ( MovA[ 0 ] < MovB[ 0 ]) SELL_Sign = true ; if ( MovA[ 0 ] < MovB[ 0 ]) SELL_Stop = true ; } if (!OpenSellOrder1(SELL_Sign, 2 , Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn)) return (- 1 ); if (ClosePos_Dn) if (!CloseOrder1(SELL_Stop, 2 )) return (- 1 ); } } return ( 0 ); }



Торговые системы, основанные на пересечениях двух осцилляторов

Абсолютно аналогично подобная торговая система может использоваться не только с мувингами, но и с осцилляторами, но в этой ситуации, как я уже писал в предыдущей статье, оказывается при получении сигналов гораздо логичнее не сразу входить в рынок, а ставить отложенные ордера. В качестве самого наглядного примера можно использовать диаграмму MACD. Для выставления отложенных ордеров BuyLimit алгоритм будет выглядеть следующим образом: Аналогичный алгоритм для ордеров типа SellLimit получим в следующем виде:



Код этого эксперта во многом аналогичен коду предыдущего эксперта:

#property copyright "Copyright © 2007, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" extern bool Test_Up = true ; extern int Timeframe_Up = 240 ; extern double Money_Management_Up = 0.1 ; extern int FST_period_Up = 12 ; extern int SLO_period_Up = 22 ; extern int SIGN_period_Up = 8 ; extern int Price_Up = 0 ; extern int STOPLOSS_Up = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Up = 100 ; extern int PriceLevel_Up = 40 ; extern bool ClosePos_Up = true ; extern bool Test_Dn = true ; extern int Timeframe_Dn = 240 ; extern double Money_Management_Dn = 0.1 ; extern int FST_period_Dn = 12 ; extern int SLO_period_Dn = 22 ; extern int SIGN_period_Dn = 8 ; extern int Price_Dn = 0 ; extern int STOPLOSS_Dn = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Dn = 100 ; extern int PriceLevel_Dn = 40 ; extern bool ClosePos_Dn = true ; int MinBar_Up, MinBar_Dn; #include <Lite_EXPERT1.mqh> int init() { if (Timeframe_Up != 1 ) if (Timeframe_Up != 5 ) if (Timeframe_Up != 15 ) if (Timeframe_Up != 30 ) if (Timeframe_Up != 60 ) if (Timeframe_Up != 240 ) if (Timeframe_Up != 1440 ) Print ( StringConcatenate ( "Параметр Timeframe_Up не может " , "быть равным " , Timeframe_Up, "!!!" )); if (Timeframe_Dn != 1 ) if (Timeframe_Dn != 5 ) if (Timeframe_Dn != 15 ) if (Timeframe_Dn != 30 ) if (Timeframe_Dn != 60 ) if (Timeframe_Dn != 240 ) if (Timeframe_Dn != 1440 ) Print ( StringConcatenate ( "Параметр Timeframe_Dn не может " , "быть равным " , Timeframe_Dn, "!!!" )); MinBar_Up = 4 + FST_period_Up + SLO_period_Up + SIGN_period_Up; MinBar_Dn = 4 + FST_period_Dn + SLO_period_Dn + SIGN_period_Dn; return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { int bar; double MovA[ 2 ], MovB[ 2 ]; static int LastBars_Up, LastBars_Dn; static datetime StopTime_Up, StopTime_Dn; static bool BUY_Sign, BUY_Stop, SELL_Sign, SELL_Stop; if (Test_Up) { int IBARS_Up = iBars ( NULL , Timeframe_Up); if (IBARS_Up >= MinBar_Up) { if (LastBars_Up != IBARS_Up) { BUY_Sign = false ; BUY_Stop = false ; LastBars_Up = IBARS_Up; StopTime_Up = iTime ( NULL , Timeframe_Up, 0 ) + 60 * Timeframe_Up; for (bar = 1 ; bar < 3 ; bar++) MovA[bar - 1 ] = iMACD ( NULL , Timeframe_Up, FST_period_Up, FST_period_Up + SLO_period_Up, SIGN_period_Up, Price_Up, 0 , bar); for (bar = 1 ; bar < 3 ; bar++) MovB[bar - 1 ] = iMACD ( NULL , Timeframe_Up, FST_period_Up, FST_period_Up + SLO_period_Up, SIGN_period_Up, Price_Up, 1 , bar); if ( MovA[ 1 ] < MovB[ 1 ]) if ( MovA[ 0 ] > MovB[ 0 ]) BUY_Sign = true ; if ( MovA[ 0 ] > MovB[ 0 ]) BUY_Stop = true ; } if (!OpenBuyLimitOrder1(BUY_Sign, 1 , Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up, PriceLevel_Up, StopTime_Up)) return (- 1 ); if (ClosePos_Up) if (!CloseOrder1(BUY_Stop, 1 )) return (- 1 ); } } if (Test_Dn) { int IBARS_Dn = iBars ( NULL , Timeframe_Dn); if (IBARS_Dn >= MinBar_Dn) { if (LastBars_Dn != IBARS_Dn) { SELL_Sign = false ; SELL_Stop = false ; LastBars_Dn = IBARS_Dn; StopTime_Dn = iTime ( NULL , Timeframe_Dn, 0 ) + 60 * Timeframe_Dn; for (bar = 1 ; bar < 3 ; bar++) MovA[bar - 1 ] = iMACD ( NULL , Timeframe_Dn, FST_period_Dn, FST_period_Dn + SLO_period_Dn, SIGN_period_Dn, Price_Dn, 0 , bar); for (bar = 1 ; bar < 3 ; bar++) MovB[bar - 1 ] = iMACD ( NULL , Timeframe_Dn, FST_period_Dn, FST_period_Dn + SLO_period_Dn, SIGN_period_Dn, Price_Dn, 1 , bar); if ( MovA[ 1 ] > MovB[ 1 ]) if ( MovA[ 0 ] < MovB[ 0 ]) SELL_Sign = true ; if ( MovA[ 0 ] < MovB[ 0 ]) SELL_Stop = true ; } if (!OpenSellLimitOrder1(SELL_Sign, 2 , Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn, PriceLevel_Dn, StopTime_Dn)) return (- 1 ); if (ClosePos_Dn) if (!CloseOrder1(SELL_Stop, 2 )) return (- 1 ); } } return ( 0 ); }

Заключение

Очередная статья подходит к своему концу. Очередная торговая система была абсолютно без проблем реализована в экспертах на абсолютно разных вариантах индикаторов. Я надеюсь, что данная статья окажется полезной начинающим экспертописателям для дальнейшего развития навыков превращения первоначально правильно формализованных алгоритмов, лежащих в основе торговых систем, в готовый и абсолютно рабочий код ваших экспертов.

