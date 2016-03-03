Grafische Kontrolle der Externen Parameter von Indikatoren

Einführung

Wie oft müssen Sie die externen Parameter von Indikatoren ändern? Viele von Ihnen müssen schon einmal daran gedacht haben sie in das Chart zu verlegen, um bequem ein Symbol oder Objekt mit der Maus an de gewünschte Position zu ziehen, um so das Einrichtungsverfahren des Indikators zu vereinfachen. Die MQL4 Sprache ermöglicht die Anzeige der Indikator-Einstellungen auf dem Bildschirm.





Grafische Steuerung von Parametern

Zunächst müssen wir herausfinden welche Parameter es in unserem Indikator gibt und welche von ihnen wir ändern möchten. Dazu öffnen Sie die Indikator-Eigenschaften und notieren die Namen der Parameter, die im Verlauf der Arbeit geändert werden müssen.

Als Beispiel verwenden wir den ZigZag Indikator, der in der Standard-Auslieferung des Terminals inbegriffen ist. Wählen Sie die Namen der Variablen in den Eigenschaften.





Indikator Parameter

ExtDepth=12

ExtDeviation=5

ExtBackstep=3

Wir erzeugen weitere Variablen und Arrays, die zur Änderung der Parameter-Werte des Indikators verwendet werden.

Die Namen der Parameter werden in Übereinstimmung mit den Parametern des Indikators angegeben, die wir steuern möchten.

int ExtDepth= 12 ; int ExtDeviation= 5 ; int ExtBackstep= 3 ; double ZigzagBuffer[]; double HighMapBuffer[]; double LowMapBuffer[]; string ArrExt[ 3 , 3 ] ={ "12" , "21" , "34" , "5" , "8" , "21" , "3" , "13" , "34" }; string Array_Index[]={ "Dep -> " , "Dev -> " , "Back ->" }; int Coordinats_IndexUp[]={ 65 , 160 , 260 }; int Coordinats_Index[] ={ 35 , 130 , 230 }; int Coordinats_IndexDn[]={ 5 , 100 , 200 }; color Color_[]={Blue,Green,Red};

Ich glaube, in dieser Phase ist alles klar.

"Dep -> " , "Dev -> " , "Back ->"

sind ExtDepth, ExtDeviation and ExtBackstep, in dieser Reihenfolge. So werden sie in dem Chart angezeigt.

Für jeden der Parameter verwenden wir drei Variablenwerte,

string ArrExtDepth[] ={ "12" , "15" , "20" }; string ArrExtDeviation[]={ "5" , "8" , "21" }; string ArrExtBackstep[] ={ "3" , "13" , "34" };

der Einfachheit halber in einem dreidimensionalen Array gespeichert:

string ArrExt[ 3 , 3 ] ={ "12" , "21" , "34" , "5" , "8" , "21" , "3" , "13" , "34" };

3, 5, 12 sind standardmäßig eingestellte Werte in den Parametern des ZigZag Indikators

Andere Werte werden hier als Beispiel angegeben. Sie werden als Parametervariablen für die Indikatorsteuerung verwendet.

Unter Berücksichtigung, dass viele grafische Darstellungen beteiligt sind, setzen wir eine Funktion zum Erzeugen und verschieben von Objekten in einen separaten Block:

void Obj_CreateMove_Text ( int CreateMove, string Name, int Type, string Number, color text_color, int DistX, int DistY) { if (CreateMove== 0 ) ObjectCreate (Name,Type, 0 , 0 , 0 ); ObjectSetText (Name,Number, 10 , "Arial" ,text_color); ObjectSet (Name, 101 , 3 ); ObjectSet (Name, 102 , DistX); ObjectSet (Name, 103 , DistY); }

Um eine einfache Steuerung zu gewährleisten und um den Code kompakt zu halten, werden alle Koordinaten der grafischen Objekte in Arrays gespeichert. Dies wurde oben bereits demonstriert (siehe am Anfang des Artikels).

Zeichnen wir nun alle Objekte in das Chart-Fenster.

Die linke Seite unseres Charts ist weniger mit Informationen beladen, also werden die Variablen entlang des rechten Rand des Fensters angeordnet. Jeder Parameter hat seinen eigenen Index, dessen Farbe die gleiche sein wird, wie die Farbe der entsprechenden Parametervariablen.

Somit müssen wir drei Parameter-Indizes und drei Variablenwerte für jeden der Parameter erstellen.

Erzeugen von Objekten für die Indikator-Parameter auf dem Bildschirm, Anzeige nummerischer Werte von Variablen für diese Parameter und erstellen der entsprechenden Indizes neben jedem Parameterblock.

for ( ii= 0 ;ii< 3 ;ii++) for ( i= 0 ;i< 3 ;i++) Obj_CreateMove_Text ( 0 , Array_Index[ii]+i, 23 , (ArrExt[ii,i]), Color_[ii], 5 , Coordinats_IndexDn[ii]+ 30 *i); for ( i= 0 ;i< 3 ;i++) Obj_CreateMove_Text ( 0 , "Index" +Array_Index[i], 23 , (Array_Index[i]), Color_[i], 25 , Coordinats_Index[i]);





Abbildung 1

Jetzt müssen wir nur noch einen Block erstellen für den Umgang mit den Benutzerhandlungen, wenn der betreffende Index bewegt wird.

Wir haben Ankerpunkte der Objekte auf dem Chart, nach denen wir die Index-Parameter einen nach dem anderen lesen und die Programmlogik bestimmen.

for ( i= 0 ;i< 3 ;i++) { Coordinats[i]= ObjectGet ( "Index" +Array_Index[i], OBJPROP_YDISTANCE ); if (Coordinats[i]== 0 ) Obj_CreateMove_Text ( 1 , "Index" +Array_Index[i], 23 , Array_Index[i], Color_[i], 25 , Coordinats_IndexDn[i]); }

Jetzt, nachdem die erhaltenen Werte gespeichert wurden, müssen wir deren Positionen auf dem Chart analysieren und das notwendige tun. Für die Analyse verwenden wir die tatsächlichen Positionen von Indizes, nehmen als Bezugspunkt drei Basiswerte von jedem der Indizes in Bezug auf die Werte der verwendeten Parameter. Wenn der Index über den höchsten Wert in seiner Gruppe bewegt wird, gilt er als auf seinen höchsten Wert verschoben. Wird der Index unter den niedrigsten Parameter verschoben, wird er ebenso auf den niedrigsten Parameterwert verschoben werden. Ist der Index zwischen den höchsten und tiefsten Parameterwerten, übernimmt er den Mittelwert. Zu Vergleichszwecken verwenden wir eine vertikale Skala, d.h.

the OBJPROP_YDISTANCE parameter

von

ObjectGet ()

for ( i= 0 ;i< 3 ;i++) { if (Coordinats[i]>Coordinats_IndexUp[i]) {Move[i] = Coordinats_IndexUp[i]; index[i]= 2 ;} if (Coordinats[i]>Coordinats_IndexDn[i] && Coordinats[i]<Coordinats_IndexUp[i]) {Move[i] = Coordinats_Index[i]; index[i]= 1 ;} if (Coordinats[i]<Coordinats_IndexDn[i]) {Move[i] = Coordinats_IndexDn[i]; index[i]= 0 ;} if (Move[i]!= 0 )

Dann richten wir die Objekte aus, die verschoben wurden.

Speichern die neuen Parameter für die grafische Darstellung von ZigZag.

Stellen den Indikator grafisch dar, basierend auf den eigestellten Werten der grafischen Steuerung

Obj_CreateMove_Text ( 1 , "Index" +Array_Index[i], 23 , Array_Index[i], Color_[i], 25 , Move[i]); switch (i) { case 0 : ExtDepth = StrToInteger (ArrExt[ 0 ,index[i]]); break ; case 1 : ExtDeviation = StrToInteger (ArrExt[ 1 ,index[i]]); break ; case 2 : ExtBackstep = StrToInteger (ArrExt[ 2 ,index[i]]); break ; } } for (i= 300 ;i> 0 ;i--) { ZigzagBuffer[i]= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" ,ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep, 0 ,i); HighMapBuffer[i]= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" ,ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep, 1 ,i); LowMapBuffer[i]= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" ,ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep, 2 ,i); }

Klicken Sie doppelt auf jedes grafische Objekt. um es zu aktivieren. Wenn es aktiviert ist, kann das Objekt mit der Maus gesteuert werden. Dies muss jedes Mal gemacht werden, wenn Sie sich entscheiden die Parameterwerte zu ändern.

Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4

Die endgültige Version des Codes wird wie folgt sein.

#property copyright "Copyright © 2009, WWW.FIBOOK.RU" #property link "http://www.fibook.ru" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Red int ExtDepth= 12 ; int ExtDeviation= 5 ; int ExtBackstep= 3 ; double ZigzagBuffer[]; double HighMapBuffer[]; double LowMapBuffer[]; string ArrExt[ 3 , 3 ] ={ "12" , "21" , "34" , "5" , "8" , "21" , "3" , "13" , "34" }; string Array_Index[]={ "Dep -> " , "Dev -> " , "Back ->" }; int Coordinats_IndexUp[]={ 65 , 160 , 260 }; int Coordinats_Index[] ={ 35 , 130 , 230 }; int Coordinats_IndexDn[]={ 5 , 100 , 200 }; color Color_[]={Blue,Green,Red}; int i,ii; int index[ 3 ]; int init() { IndicatorBuffers ( 3 ); SetIndexStyle ( 0 , DRAW_SECTION ); SetIndexBuffer ( 0 ,ZigzagBuffer); SetIndexBuffer ( 1 ,HighMapBuffer); SetIndexBuffer ( 2 ,LowMapBuffer); SetIndexEmptyValue ( 0 , 0.0 ); return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { int Coordinats[ 3 ]; int Move[ 3 ]; if ( ObjectGet ( "IndexDep -> " , OBJPROP_YDISTANCE )< 1 || ObjectGet ( "IndexDev -> " , OBJPROP_YDISTANCE )< 1 || ObjectGet ( "IndexBack ->" , OBJPROP_YDISTANCE )< 1 ) { for ( ii= 0 ;ii< 3 ;ii++) for ( i= 0 ;i< 3 ;i++) Obj_CreateMove_Text ( 0 , Array_Index[ii]+i, 23 , ArrExt[ii,i], Color_[ii], 5 , Coordinats_IndexDn[ii]+ 30 *i); for ( i= 0 ;i< 3 ;i++) Obj_CreateMove_Text ( 0 , "Index" +Array_Index[i], 23 , Array_Index[i], Color_[i], 25 , Coordinats_IndexDn[i]); } for ( i= 0 ;i< 3 ;i++) { Coordinats[i]= ObjectGet ( "Index" +Array_Index[i], OBJPROP_YDISTANCE ); if (Coordinats[i]== 0 ) Obj_CreateMove_Text ( 1 , "Index" +Array_Index[i], 23 , Array_Index[i], Color_[i], 25 , Coordinats_IndexDn[i]); } for ( i= 0 ;i< 3 ;i++) { if (Coordinats[i]>Coordinats_IndexUp[i]) {Move[i] = Coordinats_IndexUp[i]; index[i]= 2 ;} if (Coordinats[i]>Coordinats_IndexDn[i] && Coordinats[i]<Coordinats_IndexUp[i]) {Move[i] = Coordinats_Index[i]; index[i]= 1 ;} if (Coordinats[i]<Coordinats_IndexDn[i]) {Move[i] = Coordinats_IndexDn[i]; index[i]= 0 ;} if (Move[i]!= 0 ) Obj_CreateMove_Text ( 1 , "Index" +Array_Index[i], 23 , Array_Index[i], Color_[i], 25 , Move[i]); switch (i) { case 0 : ExtDepth = StrToInteger (ArrExt[ 0 ,index[i]]); break ; case 1 : ExtDeviation = StrToInteger (ArrExt[ 1 ,index[i]]); break ; case 2 : ExtBackstep = StrToInteger (ArrExt[ 2 ,index[i]]); break ; } } for (i= 300 ;i> 0 ;i--) { ZigzagBuffer[i]= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" ,ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep, 0 ,i); HighMapBuffer[i]= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" ,ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep, 1 ,i); LowMapBuffer[i]= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" ,ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep, 2 ,i); } Comment ( "ExtDepth =" ,ExtDepth, ", ExtDeviation =" ,ExtDeviation, ", ExtBackstep =" ,ExtBackstep); return ( 0 ); } void Obj_CreateMove_Text ( int CreateMove, string Name, int Type, string Number, color text_color, int DistX, int DistY) { if (CreateMove== 0 ) ObjectCreate (Name,Type, 0 , 0 , 0 ); ObjectSetText (Name,Number, 10 , "Arial" ,text_color); ObjectSet (Name, 101 , 3 ); ObjectSet (Name, 102 , DistX); ObjectSet (Name, 103 , DistY); }





Fazit

Der oben beschriebene Ansatz kann umgesetzt werden um jeden Indikator extern zu steuern, durch die Anzeige der einzustellenden Parameter.