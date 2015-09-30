Controle Gráfico dos Parâmetros Externos dos Indicadores

Introdução

Quantas vezes você tem que definir ou alterar os parâmetros externos dos indicadores? Muitos de vocês devem já deve ter pensado de mover os parâmetros no gráfico, com a possibilidade de arrastar convenientemente um ícone ou objeto à posição escolhida com o mouse, simplificando assim o procedimento de configuração do indicador. Então, a linguagem MQL4 permite a exibição de configurações do indicador na tela.

Controle gráfico dos parâmetros



Primeiro de tudo, precisamos definir os parâmetros existentes no nosso indicador e quais deles vamos mudar. Para fazer isso, abra as propriedades de indicador e anote os nomes dos parâmetros que terão de ser alterados no decorrer do trabalho.

Como exemplo, usaremos o indicador ZigZag incluído no terminal padrão. Selecione os nomes das variáveis nas propriedades.





Parâmetros do indicador:

ExtDepth=12

ExtDeviation=5

ExtBackstep=3

Criaremos mais variáveis e arrays que serão utilizados para alterar os valores dos parâmetros do indicador.

Nomes dos parâmetros do indicador serão de acordo com os parâmetros do indicador que vamos controlar.

int ExtDepth= 12 ; int ExtDeviation= 5 ; int ExtBackstep= 3 ; double ZigzagBuffer[]; double HighMapBuffer[]; double LowMapBuffer[]; string ArrExt[ 3 , 3 ] ={ "12" , "21" , "34" , "5" , "8" , "21" , "3" , "13" , "34" }; string Array_Index[]={ "Dep -> " , "Dev -> " , "Back ->" }; int Coordinats_IndexUp[]={ 65 , 160 , 260 }; int Coordinats_Index[] ={ 35 , 130 , 230 }; int Coordinats_IndexDn[]={ 5 , 100 , 200 }; color Color_[]={Blue,Green,Red};

Eu acredito que tudo é claro nesta fase.



"Dep -> " , "Dev -> " , "Back ->"

são ExtDepth, ExtDeviation e ExtBackstep, respectivamente. Esta é a forma como serão exibidos no gráfico.



Para cada um dos parâmetros, utilizam-se três valores de variáveis



string ArrExtDepth[] ={ "12" , "15" , "20" }; string ArrExtDeviation[]={ "5" , "8" , "21" }; string ArrExtBackstep[] ={ "3" , "13" , "34" };

armazenados num array tridimensional, por conveniência:

string ArrExt[ 3 , 3 ] ={ "12" , "21" , "34" , "5" , "8" , "21" , "3" , "13" , "34" };

3, 5, 12 são valores padrões definidos nos parâmetros do indicador ZigZag.

Outros valores são apresentados aqui como exemplo. Eles serão usados como variáveis de parâmetros para controle do indicador.

Considerando que haverá muitas plotações envolvidas, nós colocamos uma função para criar e mover objetos num bloco separado:

void Obj_CreateMove_Text ( int CreateMove, string Name, int Type, string Number, color text_color, int DistX, int DistY) { if (CreateMove== 0 ) ObjectCreate (Name,Type, 0 , 0 , 0 ); ObjectSetText(Name,Number, 10 , "Arial" ,text_color); ObjectSet(Name, 101 , 3 ); ObjectSet(Name, 102 , DistX); ObjectSet(Name, 103 , DistY); }

Para assegurar facilidade de controle a fim de manter o código compacto, todas as coordenadas dos objetos gráficos são armazenados em arrays. Isto já foi demonstrado anteriormente (ver o início do artigo).

Vamos agora plotar todos os objetos na janela do gráfico.



O lado direito do nosso gráfico é o menos carregado com informações, então as variáveis serão dispostas verticalmente ao longo da borda direita da janela. Cada parâmetro tem o seu próprio índice cuja cor vai ser a mesma correspondente das variáveis dos parâmetros.

Assim precisamos criar três índices de parâmetros e três valores de variáveis para cada um dos parâmetros.

Criar objetos para os parâmetros do indicador na tela, exibir valores numéricos das variáveis para esses parâmetros e criar os índices correspondentes ao lado de cada bloco de parâmetro.

for ( ii= 0 ;ii< 3 ;ii++) for ( i= 0 ;i< 3 ;i++) Obj_CreateMove_Text ( 0 , Array_Index[ii]+i, 23 , (ArrExt[ii,i]), Color_[ii], 5 , Coordinats_IndexDn[ii]+ 30 *i); for ( i= 0 ;i< 3 ;i++) Obj_CreateMove_Text ( 0 , "Index" +Array_Index[i], 23 , (Array_Index[i]), Color_[i], 25 , Coordinats_Index[i]);





Figura 1.

Agora nós somente precisamos criar um bloco para manipular ações do usuário quando o índice relevante for movido.

Temos pontos de ancoragem dos objetos no gráfico de acordo com a leitura do índice dos parâmetros, um por um e vamos determinar a lógica do programa.



for ( i= 0 ;i< 3 ;i++) { Coordinats[i]=ObjectGet( "Index" +Array_Index[i], OBJPROP_YDISTANCE ); if (Coordinats[i]== 0 ) Obj_CreateMove_Text ( 1 , "Index" +Array_Index[i], 23 , Array_Index[i], Color_[i], 25 , Coordinats_IndexDn[i]); }

Agora que os valores obtidos foram salvos, precisamos analisar suas posições no gráfico e fazer o necessário. Para a análise, usamos as posições efetivas dos índices, tomando como ponto de referência os três valores de base de cada um dos índices relativos aos valores dos parâmetros usados. Se o índice é movido acima do valor mais alto em seu grupo, ele será considerado como tendo sido transferido ao seu valor mais alto. Se o índice é movido abaixo do valor do parâmetro mais baixo, de forma semelhante será transferido ao valor menor do parâmetro. Se o índice estiver entre os valores maiores e menores do parâmetro, ele toma o valor médio. Para fins de comparação, usamos uma escala vertical, ou seja, o parametro



OBJPROP_YDISTANCE

a partir do

ObjectGet()





for ( i= 0 ;i< 3 ;i++) { if (Coordinats[i]>Coordinats_IndexUp[i]) {Move[i] = Coordinats_IndexUp[i]; index[i]= 2 ;} if (Coordinats[i]>Coordinats_IndexDn[i] && Coordinats[i]<Coordinats_IndexUp[i]) {Move[i] = Coordinats_Index[i]; index[i]= 1 ;} if (Coordinats[i]<Coordinats_IndexDn[i]) {Move[i] = Coordinats_IndexDn[i]; index[i]= 0 ;} if (Move[i]!= 0 )

Em seguida, alinhar os objetos que foram movidos.

Salve os novos valores dos parâmetros para plotar o ZigZag.

Traçar o indicador com base nos valores definidos usando o controle gráfico.

Obj_CreateMove_Text ( 1 , "Index" +Array_Index[i], 23 , Array_Index[i], Color_[i], 25 , Move[i]); switch (i) { case 0 : ExtDepth = StrToInteger(ArrExt[ 0 ,index[i]]); break ; case 1 : ExtDeviation = StrToInteger(ArrExt[ 1 ,index[i]]); break ; case 2 : ExtBackstep = StrToInteger(ArrExt[ 2 ,index[i]]); break ; } } for (i= 300 ;i> 0 ;i--) { ZigzagBuffer[i]= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" ,ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep, 0 ,i); HighMapBuffer[i]= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" ,ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep, 1 ,i); LowMapBuffer[i]= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" ,ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep, 2 ,i); }

Dê um duplo clique em qualquer objeto gráfico para ativá-lo. Quando ativado, o objeto pode ser controlado usando o mouse. Isso precisa ser feito a cada vez que você decidir mudar o valor do parâmetro.







Figura 2.







Figura 3.





Figura 4.





A versão final do código será a seguinte.

#property copyright "Copyright © 2009, WWW.FIBOOK.RU" #property link "http://www.fibook.ru" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Red int ExtDepth= 12 ; int ExtDeviation= 5 ; int ExtBackstep= 3 ; double ZigzagBuffer[]; double HighMapBuffer[]; double LowMapBuffer[]; string ArrExt[ 3 , 3 ] ={ "12" , "21" , "34" , "5" , "8" , "21" , "3" , "13" , "34" }; string Array_Index[]={ "Dep -> " , "Dev -> " , "Back ->" }; int Coordinats_IndexUp[]={ 65 , 160 , 260 }; int Coordinats_Index[] ={ 35 , 130 , 230 }; int Coordinats_IndexDn[]={ 5 , 100 , 200 }; color Color_[]={Blue,Green,Red}; int i,ii; int index[ 3 ]; int init() { IndicatorBuffers( 3 ); SetIndexStyle( 0 , DRAW_SECTION ); SetIndexBuffer ( 0 ,ZigzagBuffer); SetIndexBuffer ( 1 ,HighMapBuffer); SetIndexBuffer ( 2 ,LowMapBuffer); SetIndexEmptyValue( 0 , 0.0 ); return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { int Coordinats[ 3 ]; int Move[ 3 ]; if (ObjectGet( "IndexDep -> " , OBJPROP_YDISTANCE )< 1 || ObjectGet( "IndexDev -> " , OBJPROP_YDISTANCE )< 1 || ObjectGet( "IndexBack ->" , OBJPROP_YDISTANCE )< 1 ) { for ( ii= 0 ;ii< 3 ;ii++) for ( i= 0 ;i< 3 ;i++) Obj_CreateMove_Text ( 0 , Array_Index[ii]+i, 23 , ArrExt[ii,i], Color_[ii], 5 , Coordinats_IndexDn[ii]+ 30 *i); for ( i= 0 ;i< 3 ;i++) Obj_CreateMove_Text ( 0 , "Index" +Array_Index[i], 23 , Array_Index[i], Color_[i], 25 , Coordinats_IndexDn[i]); } for ( i= 0 ;i< 3 ;i++) { Coordinats[i]=ObjectGet( "Index" +Array_Index[i], OBJPROP_YDISTANCE ); if (Coordinats[i]== 0 ) Obj_CreateMove_Text ( 1 , "Index" +Array_Index[i], 23 , Array_Index[i], Color_[i], 25 , Coordinats_IndexDn[i]); } for ( i= 0 ;i< 3 ;i++) { if (Coordinats[i]>Coordinats_IndexUp[i]) {Move[i] = Coordinats_IndexUp[i]; index[i]= 2 ;} if (Coordinats[i]>Coordinats_IndexDn[i] && Coordinats[i]<Coordinats_IndexUp[i]) {Move[i] = Coordinats_Index[i]; index[i]= 1 ;} if (Coordinats[i]<Coordinats_IndexDn[i]) {Move[i] = Coordinats_IndexDn[i]; index[i]= 0 ;} if (Move[i]!= 0 ) Obj_CreateMove_Text ( 1 , "Index" +Array_Index[i], 23 , Array_Index[i], Color_[i], 25 , Move[i]); switch (i) { case 0 : ExtDepth = StrToInteger(ArrExt[ 0 ,index[i]]); break ; case 1 : ExtDeviation = StrToInteger(ArrExt[ 1 ,index[i]]); break ; case 2 : ExtBackstep = StrToInteger(ArrExt[ 2 ,index[i]]); break ; } } for (i= 300 ;i> 0 ;i--) { ZigzagBuffer[i]= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" ,ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep, 0 ,i); HighMapBuffer[i]= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" ,ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep, 1 ,i); LowMapBuffer[i]= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" ,ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep, 2 ,i); } Comment ( "ExtDepth =" ,ExtDepth, ", ExtDeviation =" ,ExtDeviation, ", ExtBackstep =" ,ExtBackstep); return ( 0 ); } void Obj_CreateMove_Text ( int CreateMove, string Name, int Type, string Number, color text_color, int DistX, int DistY) { if (CreateMove== 0 ) ObjectCreate (Name,Type, 0 , 0 , 0 ); ObjectSetText(Name,Number, 10 , "Arial" ,text_color); ObjectSet(Name, 101 , 3 ); ObjectSet(Name, 102 , DistX); ObjectSet(Name, 103 , DistY); }





Conclusão

A abordagem descrita acima podem ser implementada para controlar qualquer indicador externamente, exibindo os parâmetros que precisam ser ajustados.