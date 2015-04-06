Drunken Miters
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Marco BortolamasiHi I'm indipendent trader from 2018. I create many EA to share whit you. Tell me do you think about this.
- Version: 1.0
- Activations: 5
Oro H1
Martingale semplice che lavora sui livelli di Fibonacci in H1, bassi DD, TP e SL definiti, esegue un trade alla volta, trading settimanale no overnight nei fine settimana, possibilità di stabilire tempi di uscita personalizzati, possibilità di personalizzare la gestione del denaro.
rendimento medio dell'11,5% annuo con le impostazioni di fabbrica del V1, è sempre costantemente aggiornato
TESTATO DAL 2003
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