Range Bot v2

1
Range Bot V2 es un sistema de trading automático diseñado especialmente para Indices Bursátiles americanos ( Us30, Us100 y Us500).
Sistema capacitado para susperar challenges en cualquier compañia de fondeo que permita el uso de EAs ya que no es MG ni Grid. Tampoco es Tickscalp.
Viene optimizado para US30 en horario NY. Modifique unicamente su riesgo porcentual por operacion
Happy Scalper
1041
Happy Scalper 2023.09.11 18:27 
 

This EA needs some serious work...

İncelemeye yanıt