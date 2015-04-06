Us30 Magic Box Bot

Sistema de trading automático adaptado a la volatilidad de la sesión de New York. Se basa en la ruptura de un rango de baja volatilidad con el objetivo de aprovechar diariamente el movimiento fuerte de la sesión americana. El sistema cuenta con parámetros de manejo de riesgo por porcentaje, parámetros de Stop Loss, Take Profit, Break Even, Tambien cuenta con parametro para cantidad de operaciones diarias y validación de entrada por cierre de vela o ruptura de precio.
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