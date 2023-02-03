Range Bot v2
- Experts
- Marcelo Jose Patino Vargas
- Version: 2.0
Range Bot V2 es un sistema de trading automático diseñado especialmente para Indices Bursátiles americanos ( Us30, Us100 y Us500).
Sistema capacitado para susperar challenges en cualquier compañia de fondeo que permita el uso de EAs ya que no es MG ni Grid. Tampoco es Tickscalp.
Viene optimizado para US30 en horario NY. Modifique unicamente su riesgo porcentual por operacion
This EA needs some serious work...