OTRX Boleta RR Mini Indice e Mini Dollar

Boleta de Operação que funciona para o Mercado B3 feita para Mini Indice e Mini Dollar com Cálculo de Risco e Retorno da Operação.

Características e informações:

Ao colocar o EA no gráfico inicialmente serão apresentados 1 painel e 3 linhas todos com informações a respeito de operações, saldo e cálculo que facilitam o Trader a ter um operacional mais seguro e menos arriscado.

O intuito desta ferramenta é fornecer dados em tempo real para que o Trader (ANTES MESMO DE ABRIR A ORDEM) consiga obter os custos da sua operação e assim verificar se está dentro do (RISCO e RETORNO) pretendidos.

Esta ferramenta auxilia tanto os amadores como os profissionais.

Vamos ao detalhes que inicialmente a ferramenta esta oferecendo e como utilizar, e é claro pretendo atualizar ela constantemente.

Obs: Algumas corretoras infelizmente não entregam 100% os dados de ticks ou momento do tick exato por isto alguns calculos podem ter diferença de valores, mas nada que seja prejudicial.

1. Linhas ajustáveis (basta dar 2 cliques sobre cada uma das linhas para que realize o ajuste de onde quer o seu STOP LOSS, ENTRADA e TAKE PROFIT.

2. Botão (Inverter), somente funciona quando não existem ordens (pendentes ou abertas), ao pressionar este botão as linhas se invertem de posição demostrando posicionamento de COMPRA ou VENDA. OBS: Se atente as cores da linha, Azul(Take Profit)-Verde(Entrada)-Vermelha(Stop Loss).

3. Botões:  (Comprar=Compra pendente)  (Vender=Venda pendente) (C Mercado=Compra a mercado) (V Mercado=Venda a mercado) (Cancelar Ordens + Zerar=Cancela, Encerra qualquer ordem que estiver aberta).

4. Informações de Take Profit, Stop Loss, Break Even e Trailling Stop que estão definidas na configuração.

5. Informações contendo: Volume aberto de negociação, Residual de operação aberto e do Dia, Saldo atualizado da conta.

6. Informações de gerenciamento: Risco por Operação em %, Risco por Operação convertida de % para dinheiro, Risco da Operação atual em %.

Para mais informações entre no nosso Grupo do Telegram -->https://t.me/ontradingxpublico

Video OTRX Boleta RR Mini Indice e Mini Dollar
Recommended products
Quantum Pulse Force
Joas Da Silva Veiga
Indicators
trend indicator, market flow, momentum indicator, price action, forex indicator, buy sell signals, reversal indicator, volatility indicator, trading signals, MT5 indicator, technical analysis, scalping indicator, smart money, market strength, algorithmic trading Quantum Pulse Force is a technical indicator for MetaTrader 5 designed to analyze price movement acceleration, identify phases of trend and sideways movement, and highlight relevant market points based on multiple quantitative filters.
Big Us100 Us30
Cristiano Rodrigo Olegini
Experts
BigMoney Forex — Fully Automated Forex Expert Advisor BigMoney Forex is a 100% automated Expert Advisor developed by TraderEA that manages the entire trading process—from market analysis and trade execution to position management and exit—without manual intervention. It is designed to keep your trading consistent, disciplined, and free from emotional decisions, featuring a complete on-chart dashboard along with advanced risk management and capital protection tools. Key Features 100% Automated Tr
CRT Pro Scanner
Frank Jose Olivo Flores
Indicators
CRT Pro Scanner ===============   Stop wasting hours watching multiple charts and missing setups while you blink. CRT Pro Scanner solves the most painful problem every trader faces: being in the wrong chart at the right moment. Instead of jumping between pairs and constantly asking yourself "did I miss something?", the scanner does the watching for you. It monitors all your symbols simultaneously, detects Candle Range Theory setups the instant they form, and alerts you immediately — so you can
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Experts
O novo s43 Scalper para Mini-Índice (WIN-IND) faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando pequenas variações do mercado, utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis, confira:      Após a instalação adicione no gráfico dos instrumentos win para visualizar os resultados no backteste. Recomendamos o timeframe de 1min.
Propfolio Mentorship OS
Sarika G Talekar
Utilities
Stop guessing and start executing with precision. Learning complex trading methodologies takes years of screen time—until now. The Propfolio Strategy Mentor OS is an elite, on-chart analytical dashboard that acts as your live digital trading mentor. It doesn't just draw lines on your chart; it actively scans the market, identifies high-probability setups across 8 different institutional strategies, and tells you exactly what to look for in real-time via the Live Mentorship Terminal. Whether you
Imbalance Autotrader
Renato Takahashi
Experts
Pare de seguir as "sardinhas" e comece a operar como big player, de forma automática. O robô Imbalance Autotrader é a mais recente tecnologia de trade que monitora os big players (grandes investidores) do mercado financeiro. Com estratégia de rompimento ( breakout ) ou pullback (Fair Value Gap FVG e Order Block) , você consegue configurar o robô para o ativo, conforme condições que você deseja operar. Além disso, o robô pode ter stops configuráveis, dinâmicos ou fixos. Na questão de gerenciamen
PatternGuard VWAP Trader
Andrei Strashko
Experts
PatternGuard VWAP Trader — A uthor's  Smart Trading Advisor for VWAP Breakout and Pattern-Based Entries PatternGuard VWAP Trader is a professional Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to identify trading opportunities after price exits a dynamic NO TRADE zone based on VWAP and volatility bands. The main idea of the system is simple and effective: avoid trading inside uncertain, low-quality market zones and look for entries only when price breaks out of consolidation, confirms direction with
Touch VWAP MT5
Danrlei Hornke
Indicators
O Touch VWAP é um indicador que permite calcular uma Média Ponderada por Volume (VWAP) apenas apertando a tecla 'w' no seu teclado e após clicando no candle do qual deseja realizar o calculo, clicando abaixo do candle é calculada a VWAP baseado na minima dos preços com o volume, clicando sobre o corpo do candle é calculado uma VWAP sobre o preço medio com o volume e clicando acima do candle é calculado uma VWAP baseado na máxima dos preços com o volume, voce tambem tem a opção de remover a VWAP
LT Renko and Trade Panel
Thiago Duarte
Utilities
LT Renko by Litoral Trading is a complete professional solution for generating Renko charts, integrated with an advanced visual trading panel. Designed for traders who want to eliminate the noise of time-based charts (traditional candlesticks), this product combines the accuracy of price-based movement with the execution speed of a high-performance professional trading panel. With two integrated operating modes, LT Renko allows you to generate fully customized charts with maximum precision and t
Trade Command Pro
Taranjeet Singh
Utilities
Enhanced Trader Manager Panel v2.0 The Enhanced Trader Manager Panel v2.0 is a powerful, all-in-one trading assistant for MT5 that combines advanced risk management, quick execution, and smart trade handling into a clean and user-friendly interface. Designed for both beginners and professional traders, this tool saves time, reduces errors, and gives you full control over your trades directly from the chart . Key Features One-Click Trading – Instantly Buy or Sell with automatic SL & TP pl
VSTrader PRO
Victor Emanuel Lopes Sobral
Utilities
VSTrader PRO – A Boleta Que os Traders de Contas Financiadas Aguardavam Feita de Trader para Trader, a Boleta VSTrader PRO é uma solução inteligente para o trader que especialmente para FTMO, The5ers, FundedNext e qualquer outra mesa proprietária que aceite uso de EAs. Funcionalidades da Boleta: • Entrada a Mercado ou Pendente Com um Clique - posicione rapidamente sua ordem e execute em instantes. • Gestão de Risco Inteligente – cálculo automático de risco por operação pré-definido. Exemplo: 0,2
AmbM GOLD Institutional Scalper
Adrian-marius Ambrosa
Experts
SPECIAL LAUNCH OFFER: $30 (1-Month Rent) Limited time offer to build our community and gather feedback! AmbM GOLD Institutional Scalper A high-precision M5 algorithm for XAUUSD (Gold) , engineered to trade exclusively at Institutional Liquidity Levels ($5/$10 psychological marks). PERFORMANCE DATA (BUY ONLY) • Win Rate: 87.09%. • Safe Growth: +$4,113 profit on $10k (13.75% Max Drawdown). • Extreme Stress Test: Successfully generated +$22,997 in a 5-year stress test (2020-2026), proving
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (8)
Utilities
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT5 Automatically set precise TP and SL price levels on any trade ️ Works with all pairs and EAs, filter by symbol or magic number This Expert Advisor lets you define and apply exact Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels to your trades using direct price values (e.g., 1.12345 on EURUSD). No points, no pips. Just clean, accurate trade management across all orders or filtered by chart or magic number. Key Features: Instantly modify T
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Fibonacci auto resistance levels
Ayman Ramadan Soroor
Indicators
Fibonacci Auto Levels — Smart, Automatic Fibonacci Mapping Introduction Fibonacci Auto Levels is an indicator that automatically detects key price zones and draws precise Fibonacci levels. It helps traders focus on strategy by removing the need for manual setup. Key Features - Automatic peak and trough detection based on customizable candle lookback - Classic and extended Fibonacci levels from 0.0% to 161.8%, drawn with geometric precision - Customizable visual design with adjustable colors,
FREE
FiveStarFX Gold Reversal Edge
Adam Shareef Mohamed
Experts
FiveStarFX Gold Reversal Edge Professional automated trading solution designed for structured execution and controlled risk management in the Gold market. Built for traders who value discipline, precision, and consistency. Key Features Fully automated trading One trade at a time (controlled exposure) Fixed Stop Loss and Take Profit Smart Break-Even protection Profit lock with buffer Step-based trailing management Spread protection system Works on any broker Trade Management The E
FREE
Account X Ray Pro MT5
Gema Mahardhika
Utilities
See what your broker statement never shows. Test it before you buy. An on-chart analytics panel that reads your account history and your open positions, and turns them into a compact table right on the chart. No external file, no third-party service, no upload of your trading data anywhere. Around that, four things you will not find in your terminal report. Try it for real, before you buy Download the free demo and run it in the Strategy Tester in visual mode. This is not a stripped-down previe
My Trendline
Ashok Kumar Singha
Indicators
My Trendline is an Indicator based on Upper and Lower Trendline which will Plot Automatically into the Chart. This Indicator will perfectly indicate you the Trend of the Market. It can be use in any Time Frame. The Indicator will automatically adjust according to the Current Time Frame. Steps to Setup the Indicator: Install the Custom Indicator; Set all the Inputs, Line Color, Width and Styles etc. (Can use the Default Setting also); Set visualization to All Timeframe; and DONE It can
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 $249 Only for the First 5 Buyers! Live Signal Check the live performance of Sonic R Pro Enhanced: Live Sonic R Trading Strategy Sonic R Pro Enhanced is an upgraded version of the traditional Sonic R strategy, automating trades based on the Dragon Band (EMA 34 and EMA 89) and incorporating advanced algorithms to maximize performance. Timeframes: M15, M30 Supported Pairs: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Trading Style: Swing Trading - Pullback & Counter-
Bitcoin Apex Predator
Emanuel Ivan Andersson
Experts
SPECIAL LAUNCH PRICE :   349 U S D The p rice w i ll r i se  to  499USD after the first 10 copies are sold Important: after purchasing the EA, please send me a private message here on MQL5. I will help you with the correct installation and send you the setup guide. BTC Apex Predator is a trend-following Expert Advisor designed to trade Bitcoin's major bull cycles and stay out of the market during bear phases. It is not a scalper or a martingale system: it aims to capture the body of macro tr
Neowave Chart Plotter
Bahador Baradari
5 (1)
Utilities
This Expert Advisor is applicable to plot wave charts as per the NeoWave  method (Neely Extension of Wave Theory).  NeoWave is a scientific, objective and revolutionary style of Elliott Wave Theory that was invented by Glenn Neely in 1990 in the “Mastering Elliott Wave” book. To start analyzing with this method, we need a particular chart called the Wave Chart or Cash Data chart . This is the first step for a good wave analysis. To draw this chart, Highs and Lows should be plotted in the order t
Three Dragons Genestra
Renato Genestra Martins
Indicators
The THREE DRAGONS is a technical indicator that portrays three mystical Chinese dragons flying through the price chart: 1. The Green Dragon (SeaGreen): - The most agile and fastest of the three - Reacts quickly to market direction changes - Usually leads the movements 2. The Red Dragon (Tomato): - Moves with balance between speed and caution - Confirms movements initiated by the Green Dragon - Its interactions with the Green Dragon may indicate opportunities 3. The Black Dragon (Black): - Th
FREE
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (15)
Experts
VectorPrime — Algorithmic System with Multi-Layered Vector Logic VectorPrime is an autonomous trading system engineered for structured execution under multi-timeframe market conditions. At its core lies the concept of vector analysis, where price dynamics are decomposed into directional impulses and matrix-based structures. The system interprets market flow not as isolated signals, but as interconnected vectors forming a coherent market map. Key modules of VectorPrime: Vector Dynamics Engine — i
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Boleta do Bruxo
Marcio De Medeiros Vieira
Utilities
GUIA RÁPIDO: BOLETA BRUXO MAPRIS ️ Configuração Inicial Obrigatória Ao arrastar a boleta para o gráfico, antes de clicar em OK, atente-se a dois detalhes: Permitir o Robô Operar: Na aba Comum , marque a caixa "Permitir Trading Algorítmico" . Certifique-se também de que o botão Trading Algorítmico no topo do seu MetaTrader 5 esteja verde . Múltiplos Gráficos (Magic Number): Na aba Parâmetros de Entrada , altere o valor de InpMagicNumber se for abrir mais de um gráfico. Exemplo: Gráfico 1 (Í
Ranked Zone Trader
Attapong Pintasri
Experts
Ranked Zone Trader is an Expert Advisor for MetaTrader 5. It detects non-repainting fair value gap zones on closed bars, ranks active zones by strength, and waits for a retest before placing a trade. The EA is designed around price-zone retests rather than grid or recovery logic. Each trade uses a hard stop-loss and a fixed reward-to-risk target. Position size can be fixed or calculated from a risk percentage. Main features: - Closed-bar fair value gap zone detection - Strength ranking for ac
Anchored Vwap With Arrows
Fillipe Dos Santos
Indicators
An anchored Vwap With Arrows is an indicator that includes a moving average weighted by volume that allows you to plot on a bottom or a top. Usually banks and institutions measure an average price, this average price is a price range where they agree to make a trade. Using the logic of anchored vwap with arrows it is possible to understand that if the price breaks the vwap it means that someone with enough buying and selling power has lost control. You can use vwap anchored with arrows in any ti
SSL Channel Chart Weighted by Volume
Ricardo Zara Barbieri
Indicators
Here I present you this awesome indicator I made. This is a nique combination witch puts you in the same level as MM's. So you can surf a lot of waves and identify the rally time, breakouts, and the perfect time to get in the market. ---- The SSL Channel is a great all-rounder based on 2 Simple Moving Averages, one of recent Highs, one of recent Lows. The calculation prints a   channel   on the chart consisting of 2 lines. This strategy gives a Long signal when price closes above the top of thes
Buyers of this product also purchase
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Utilities
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Utilities
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Spot vs Future Gold Arbitrage EA
Kuldeep Krishnat Konde
Utilities
Check EA performance  https://www.mql5.com/en/signals/2376164?source=Site +Profile+Seller Spot vs Future Arbitrage EA for MT5 Spot vs Future Arbitrage EA is an automated Expert Advisor designed for MetaTrader 5 that operates using price differences between Gold spot and Gold futures instruments. The strategy opens positions on both instruments simultaneously to take advantage of temporary differences between spot and futures prices. Requirements The trading account must provide both Gold spot
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
Utilities
LIMITED SUMMER SALE -40% ! ONLY $470 insead of $790!  Maximum real discount! ONLY UNTIL 08/22 The core idea: using the user interface, you configure the parameters the chart must meet before entering a position (or positions), choose which entry models to use, and set the rules for when trading and planning should end. Lazy Trader  handles the rest: it  takes over all the routine chart watching and execution! full description  :: 3 key videos [1] ->  [2]   ->  [3] What can it do? - Understand
Tick Chart Service
Semyon Isakov
Utilities
ENGLISH VERSION tg @eeevleee TICK CHART SERVICE - Professional Tick Ch
Advanced Pips Challenge
Raza Khan
Utilities
advanced version of 20pips challenge... semi auto... in 30 profitable steps 20$ account grows to 50000$+ , if sl hit only 1 step down...  with a beautiful dashboard... manually enter the trade according to your strategy... all calculation is automatic.. the lot size, the take profit distance... while stoploss (sl) must be set manually... and     best of luck :)
Discipline Tool
Raza Khan
Utilities
Master Your Trading Discipline   Stop losing your hard-earned gains to overtrading and emotional decisions. The Discipline Tool is your ultimate trading assistant, ensuring strict risk management in real-time. Key Protection Features: Advanced Drawdown Defense : Automatically halts trading if your daily drawdown exceeds a preset threshold (percentage or dollar amount). Real-Time Equity Lock : Safeguard profits by referencing peak equity, ensuring drawdown stays within control. Hard Profit Target
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Utilities
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
Price Data Record into EXCEL per Tick
Hao Zhang
Utilities
1. Record the price data for each Tick transaction. Data file contents: "Tick time", "ASK price", "BID price", "SPREAD SPREAD", "Tick quoted quantity". 2. Meanwhile, generate a quotation data file with a 1-minute period. Content of 1min data file: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3. Save all quotation data in one file every day, which is c
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Utilities
I automated its commercial strategies for use of binary in MT5 and with our Mt5BridgeBinary I sent the orders to its Binary account and I list: begin to operate this way of easy! The expert advisers are easy to form, to optimize and to realize hardiness tests; also in the test we can project its long-term profitability, that's why we have created Mt5BridgeBinary to connect its best strategies to Binary. Characteristics: - It can use so many strategies as I wished. (Expert Advisor). - He does
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilities
FiboPlusWave Series products Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    Features: without delving into the Elliott wave theory, you can immediately open one of
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
Utilities
Xrade EA is an expert advisor as technical indicator. For short period trade it's the best for next previsions of the trend of the market. +--------------------------------------------------------------------------------------- Very Important Our robot(data anylizer) does'nt take a trade procedure. If using only our robot you must take positions by yoursels +--------------------------------------------------------------------------------------- The technical indiator provide for a given sma
IDEA Position Manager and Market Advisor
Mirko Bastianini
Utilities
News: IDEA 2.0 is out with lot of features, like telegram bot notifications and Limits order! Check the changelog at bottom of page (*). Hi all, here you can find my Expert Advisor, called IDEA  (Intelligent Detection & managEr Algorithm) . In short, with this software you can: Have   a clear view of market status , with an indication of current trend. Simply add symbols you want to monitor to your market watch, and IDEA will notify you if some of them are in trend; Have an   automatic lots ca
Binance Full Trader
Arash Rezaeian
2 (1)
Utilities
Binance Full Trader is developed for connection to your Binance account and get data, draw price charts and trade easily with any strategy by an indicator. A user-friendly interface has developed for it and has tried to give access to the necessary information such as open orders and wallet balances. ·        There are two sample indicators (one for trade signal and another for price) that you can download it from these links: https://drive.google.com/file/d/1w2CGuu3rArWKMhS9LkepT9zhVkGR1AO7/vie
Nasdaq Piploader NY Open
Tawanda Tinarwo
Utilities
PROMOTION!! $499 until 1 Mar. After that, EA will be $1,050 Developed and tested for over 3 years, this is one of the safest EAs on the planet for trading the New York Open. Trading could never be easier.  Trade On NASDAQ US30 (Dow Jones Industrial Average) S&P 500  What Does The EA do? The EA will open a Buy Stop Order and a Sell Stop Order(With SL and TP) on either side of the market just a few seconds before the NY Open.  As soon as 1 of the 2 trades is triggered, the EA automatically delete
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
Utilities
Saving data from the order book. Data replay utility: https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Library for use in the strategy tester: https://www.mql5.com/en/market/product/81409 Perhaps, then a library will appear for using the saved data in the strategy tester, depending on the interest in this development. Now there are developments of this kind using shared memory, when only one copy of the data is in RAM. This not only solves the memory issue, but gives faster initialization on each
All in one Keylevel
Trinh Minh Tung
5 (1)
Utilities
Instead of sticking to the Charts,let's use ALL IN ONE KEYLEVEL Announcement: We are pleased to announce the latest version 14.02 of the One In One Keylevel product. This is a reliable product that has been upgraded with many new features and improvements to make your work easier and more efficient. Currently, we have a special promotion for this new version. The current discounted price is $500, and there are only 32 units left. After that, the price will increase to $1000, and will continue to
GerFX EA Protection Filter MT5
Exler Consulting GmbH
5 (1)
Utilities
The EA Protection Filter ( MT4 version here ) provides a news filter as well as a stock market crash filter, which can be used in combination with other EAs. Therefore, it serves as an additional protective layer for other EAs that do provide such filters.  During backtest analysis of my own night scalpers, which already use a stock market crash filter, I noticed that the historic drawdown,  especially during stock market crash phases like 2007-2008, was reduced significantly by using such a fil
Hedge Ninja
Robert Mathias Bernt Larsson
3 (2)
Utilities
Make sure to join our Discord community over at www.Robertsfx.com , you can also buy the EA at robertsfx.com WIN NO MATTER IN WHICH DIRECTION THE PRICE MOVES This robot wins no matter in which direction the price moves by following changing direction depending on in which direction price moves. This is the most free way of trading to this date. So you win no matter which direction it moves (when price moves to either of the red lines as seen on the screenshot, it wins with the profit target you
News Trade EA MT5
Konstantin Kulikov
4.55 (11)
Utilities
Present to you the useful robot that I have been using for several years. It can be used in both semi-automatic mode and fully automatic mode. >>> Chat <<< The program contains flexible settings for trading on the news of the economic calendar. It cannot be checked in the strategy tester. Only real work. In the terminal settings, you need to add the news site to the list of allowed URLs. Click Tools > Options > Expert Advisors. Check the option "Allow WebRequests for listed URL:". Add this (de
Shortcuts
Rouge Mouta
Utilities
Best for Technical Analysis You can set from one key shortcut for graphical tool or chart control for technical analysis. Graphic design software / CAD-like smooth drawing experience. Best for price action traders. Sync Drawing Objects You don’t need to repeat drawing the same trend line on the other charts. Shortcuts do that for you automatically. Of course, any additional modifications of the object immediately apply to the other charts too. Colors depend on Timeframe Organize drawings with
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
Utilities
Gold instrument scanner is the chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Gold instrument scanner uses highly sophisticated pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use and intuitive manner. Advanced Price Pattern Scanner will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection any more. Plus you
Gold Wire Trader MT5
Yu You Zhang
Utilities
Gold Wire Trader MT5 trades using the RSI Indicator. It offers many customizable RSI trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. The EA implements the following entry strategies, that can be enabled or disabled at will: Trade when the RSI Indicator is oversold or overbought Trade when the RSI comes back from an oversold or overbought condition Four different trading behavio
Gold trend scanner MT5
Li Yun Zhang
Utilities
Gold trend scanner MT5 a multi symbol multi timeframe dashboard that monitors and analyzes Average True Range indicator value in up to 28 symbols and 9 timeframes  in 3 modes :  It shows the ATR indicator value in all pairs and timeframes and signals when the ATR value reaches a maximum or minimum in a given duration. Short term ATR/Long term ATR ratio: It shows ratio of 2 ATRs with different periods. It's useful in detecting short term volatility and explosive moves. ATR Value/Spread ratio: S
Carousel Triple gold MT5
Hong En Wang
Utilities
Attention: this is a multicurrency EA, which trades by several pairs from one chart!  Therefore, in order to avoid duplicate trades, it is necessary to attach EA only to one chart, ---> all trading in all pairs is conducted only from one chart! we can trade simultaneously in three different pairs, as by default (EURUSD + GBPUSD + AUDUSD), which take into account the correlation when entering the market for all three; we can trade only EURUSD (or any currency pair) and at the same time take into
Gold Triangular Arbitrage MT5
Jin Feng Liu
Utilities
A triangular arbitrage strategy exploits inefficiencies between three related currency pairs, placing offsetting transactions which cancel each other for a net profit when the inefficiency is resolved. A deal involves three trades, exchanging the initial currency for a second, the second currency for a third, and the third currency for the initial. With the third trade, the arbitrageur locks in a zero-risk profit from the discrepancy that exists when the market cross exchange rate is not aligned
Gold index expert MT5
He Ming Lai
Utilities
Gold index expert MT5 Wizard uses Multi-timeframe analysis. In simpler terms, the indicator monitors 2 timeframes. A higher timeframe and a lower timeframe. The indicator determines the trend by analyzing order flow and structure on the higher timeframe(4 hour for instance). Once the trend and order flow have been determined the indicator then uses previous market structure and price action to accurately determine high probability reversal zones. Once the high probability reversal zone has bee
Golden Route home MT5
Gao Sun Liu
Utilities
Golden Route home MT5 calculates the average prices of BUY (LONG) and SELL (SHORT) open positions, taking into account the size of open positions, commissions and swaps. The indicator builds the average line of LONG open positions, after crossing which, from the bottom up, the total profit for all LONG positions for the current instrument becomes greater than 0. The indicator builds the average line of SHORT open positions, after crossing which, from top to bottom, the total profit for all SH
Gold looks at several MT5
Yi Shan Hou
Utilities
Do you want an EA with small stoploss? Do you want an EA that is just in and out of market? Gold looks at several MT5 It is ONLY buying when the market opens and with a window of 10 minutes or less. It uses pre-market price so be sure your broker has that.   This strategies (yes, it is 2 different strategies that can be used with 3 different charts) have tight stoplosses and a takeprofit that often will be reached within seconds! The strategies are well proven. I have used them manually for
More from author
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
Utilities
OTRX Fimathe Backtest is a tool for the Trader or Enthusiast who uses the Fimathe technique created by Trader Marcelo Ferreira to carry out his training and validate if he can obtain profitability. In this tool you will be able to: 1. Define whether you are looking for a buy or sell entry. (Trend). 2. Define by clicking twice on the horizontal lines where your Reference Zone and your Neutral Zone will be. 3. Monitor the entry, subcycle and exit of the trade. 4. Trading Summary, Daily, Week
FREE
OTRX Fimathe Trading
Fabio Rocha
Utilities
Fimathe Tool for Semi-Automatic Trading. This tool serves as a support for trading using the Fimathe strategy, the same one used by Trader Marcelo Ferreira in his negotiations. Features: Button to set/change Trend chosen by Trader. Adjustment of Buy Zone and Neutral Zone Level Lines. Adjustment of Sell Zone and Neutral Zone Level Lines Subcycle Levels, R1, R2, R3, R4 and S1, S2, S3, S4. Automatic Trailling Stop for previous level with each new (Subcycle) level reached. Trading stop at the
Otrx Fimathe Automatica MT5
Fabio Rocha
Experts
LAUNCHING PROMOTION:: Only a few copies left at the current price! CURRENT PRICE: $70 MONTH Join our Telegram community to share ready-made setup files Come use our EA that uses the Fimathe Strategy in an automated way . Based on support and resistance zones, our EA was designed to provide you with a new experience. The EA uses a calculation to track 2 possible breakout points. When it locates it, it immediately takes this channel to the starting point and waits for the trade to take place. Al
TFM Trend Frequency Market
Fabio Rocha
Indicators
Trend Frequency Market MT5 Carry out analysis and backtest even before opening your orders, check the strategy's Winrate and stay in favor of the Trend and the strength of the movement. The TFM indicator is specialized in providing you with the strength points of the movement, painting the candles GREEN or RED to report price aggression from the Players who are acting at the exact moment. Taking advantage of this detection, the indicator plots Arrow and Entry, Stop Loss and Take Profit levels
Otrx SMC
Fabio Rocha
Indicators
Unlock the power of Smart Money Concepts (SMC) with precision and financial clarity. OTRX SMC is not just a technical indicator; it is a complete professional trading system designed for traders who follow institutional footprints. Unlike standard indicators that clutter your chart with noise, OTRX SMC focuses on the three pillars of Price Action: Structure (BOS) , Flow (FVG) , and Origin (OB) . The unique advantage of OTRX SMC is its Real-Time Risk Calculator . For every mapped structure or zon
Filter:
No reviews
Reply to review