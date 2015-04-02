OTRX Boleta RR Mini Indice e Mini Dollar

Boleta de Operação que funciona para o Mercado B3 feita para Mini Indice e Mini Dollar com Cálculo de Risco e Retorno da Operação.

Características e informações:

Ao colocar o EA no gráfico inicialmente serão apresentados 1 painel e 3 linhas todos com informações a respeito de operações, saldo e cálculo que facilitam o Trader a ter um operacional mais seguro e menos arriscado.

O intuito desta ferramenta é fornecer dados em tempo real para que o Trader (ANTES MESMO DE ABRIR A ORDEM) consiga obter os custos da sua operação e assim verificar se está dentro do (RISCO e RETORNO) pretendidos.

Esta ferramenta auxilia tanto os amadores como os profissionais.

Vamos ao detalhes que inicialmente a ferramenta esta oferecendo e como utilizar, e é claro pretendo atualizar ela constantemente.

Obs: Algumas corretoras infelizmente não entregam 100% os dados de ticks ou momento do tick exato por isto alguns calculos podem ter diferença de valores, mas nada que seja prejudicial.

1. Linhas ajustáveis (basta dar 2 cliques sobre cada uma das linhas para que realize o ajuste de onde quer o seu STOP LOSS, ENTRADA e TAKE PROFIT.

2. Botão (Inverter), somente funciona quando não existem ordens (pendentes ou abertas), ao pressionar este botão as linhas se invertem de posição demostrando posicionamento de COMPRA ou VENDA. OBS: Se atente as cores da linha, Azul(Take Profit)-Verde(Entrada)-Vermelha(Stop Loss).

3. Botões: (Comprar=Compra pendente) (Vender=Venda pendente) (C Mercado=Compra a mercado) (V Mercado=Venda a mercado) (Cancelar Ordens + Zerar=Cancela, Encerra qualquer ordem que estiver aberta).

4. Informações de Take Profit, Stop Loss, Break Even e Trailling Stop que estão definidas na configuração.

5. Informações contendo: Volume aberto de negociação, Residual de operação aberto e do Dia, Saldo atualizado da conta.

6. Informações de gerenciamento: Risco por Operação em %, Risco por Operação convertida de % para dinheiro, Risco da Operação atual em %.

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