Angelwing

概要

資金管理、トレーリングストップ、ポジション管理ができるトレンドフォローEAです。


特徴

一般的なトレンドの方向にポジションを開くことに基づいたトレンドフォロー戦略です。

テイクプロフィット注文とストップロス注文を使用してリスクを管理し、利益を確保します。
また、 EA はトレーリング ストップを採用し、価格が取引に有利に動くにつれてストップロスを動的に調整します。

MT5であればブロカー関係なく、暗号資産（仮想通貨）、FX、CFD、株式等の使用可能なEAとなっております。

※スクリーンショットの模様は、フォワードテスト最適化の様子やフォワードテスト後の資産状況を載せています。

EAを稼働させる上での注意事項

  • 当サイトでご提供しているEAは、利用者の収益を保証するものではありません。
  • 当サイトで掲載しているロジック、損益シミュレーションと同じ結果になることを保証するものでもありません。利用者の環境等で結果が異なることもございます。
  • 実際にEAを利用するか中止するかの判断は、必ずご自身で決定してください。




AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Experts
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Experts
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
AG scalper pro
Shamriz Hakimi
Experts
AG SCALPER PRO 1.0 The Ultimate Gold Growth Engine Experience the power of precision with AG SCALPER PRO , an elite MetaTrader 5 Expert Advisor designed exclusively for Gold (XAUUSD). This isn't just a trading bot; it's a high-frequency sniper built to protect and grow small-to-medium accounts with surgical accuracy. Core Technologies: ️ Zero-Loss Logic (The Guardian System): The "AG" stands for Advanced Guard. Once a trade hits your profit target, the robot locks in the gains. If the p
Hedging Star
Pran Gobinda Basak
Experts
Introducing Hedging Star - a robust Expert Advisor designed to safeguard your investments with built-in stop loss protection. Before deploying in live trading, it's advisable to conduct thorough testing in a demo environment. Start with a conservative lot size of 0.01 to gauge its performance. This EA is optimized for trading on GBPUSD and USDJPY currency pairs.  One of the standout features of Hedging Star is its trailing stop functionality, which allows for dynamic adjustments to maximize pr
Trang Holding
Thu Huyen Trang Nguyen
Experts
Trang Holding EA - use trendline of H4 to confirm buy/sell zone, then open first entry when break-out candle - hold profit with trailing stop. we have 2 options: + low risk ; holding only 3 (fill the number you want) trades, close a part of combo when markets move by negative way + high risk : hold all trades of combo to TP of combo - I like high risk option with maximum autolot = 0.05/$1000 . but better option is fix_vol. example 10k open fixed 0.2 and you can withdraw profit everyweek -change
Profit Only MT5
Aleksandr Bebishev
Experts
Only profit! This is a smart grid trading robot.  It works on my original algorithm!  At  medium  risks, it shows more than 100%  profit  per year.  ( Tested exclusively on real ticks and real accounts ) This robot is created to receive income more than any bank offers. It trades automatically around the clock on any currency pair!   ( I do not recommend "exotic" currency pairs ) Adjustable   risks.  Adjustable position volume. Adjustable mesh pitch. Adjustable profit level. Not tied to a time f
Fund Mode MT5
Nunthasak Aunkaew
Experts
Fund Mode MT5 – Price Action EA for XAUUSD (M5) Fund Mode MT5 is a Price Action–based Expert Advisor (EA) No Grid No Martingale Specifically developed for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe , with a strong focus on safety, consistency, and small account suitability . Note: Past performance does not guarantee future results. Trading involves risk Key Features 1️⃣ Trading System Strategy: Price Action + Engulfing Patterns Main Timeframe: M5 Does NOT use: Grid, Martingale, or Hedge Trade
Make me money
Gabriel Selegean
Experts
The Make me Money EA is an MQL5 Expert advisor that allows you to enjoy your free time while it trades on your behalf, generating profits for you. If you have limited capital, don't worry. With the Make me Money EA, you can start earning profits from as little as $100. As shown in the attached screenshot, with a starting capital of just $100, you can earn a profit of $221 in the first 6 months of 2020, trading with a minimum volume of 0.01 lots. Moreover, profits more than doubled during the vo
Trend light AI
Younes Bordbar
Experts
Anyone who purchases the robot, please leave a comment so I can send you the optimal input values for each currency pair to maximize your profits in the market TIME FRIM :15min Are you looking for a way to begin trading with low risk and excellent results? Or perhaps you’re ready to take on slightly higher risks for bigger rewards? Our trading robot, designed for MetaTrader 4 and 5, is exactly what you need! Why Choose This Robot? Adjustable Risk Levels: Use the Input section to customize the r
Catching Bot
Andriy Sydoruk
Experts
Catching Bot is an automated advisor used for trading in all financial markets. This bot combines rich functionality for working on the Forex market and on any instruments. The bot implements methods that can overcome the security of the forex market and help you work with it with an acceptable reasonable risk. Briefly about the essence of the problem. As you know, working in the forex market is not easy, it is difficult to predict the price movement, and if you work with one order, it is diff
Symbol Basket Control Panel
Imad Kamal Mohammad Badad
Experts
Symbol Basket Control Panel is a professional trading utility designed to streamline multi-currency management. It acts as a centralized command center, allowing traders to execute and manage baskets of trades across different symbols with unparalleled speed and precision. Instead of manually opening and closing orders for each pair, this dashboard provides a high-performance graphical interface to control your entire portfolio from a single chart. Key Features: Centralized Execution: Open BUY o
KS Price Action Trendline Fibonacci Auto Expert
Kulvinder Singh
Experts
When you install first Select Trendline Breakout Strategy for Fibonacci Trades Before Test Yourself See Full Video of Strategy Test 1 Jan 2025 - 31 Dec 2025, How it will Work and How you need to Setup, after Purchase tellme in comment section for latest Set file Communication Link in mql5 For exact set file for test link i m providing in this link (set file for gold only) https://drive.google.com/file/d/1nC9es6sx5K4Znndk_m7US5jfVu9PLb5o/view?usp=drive_link In this 7zip folder There is 8 set fi
FundedBridge EA for Prop Firms
Riccardo Borello
5 (2)
Experts
Overview FundedBridge (MT5) is a professional Expert Advisor designed to help traders pass and consistently maintain Prop Firm Challenges. It’s not just a multi-strategy EA, but a complete automation and risk-management platform built around the operating rules of major prop firms such as FTMO, The5ers, and FundedNext. Link for tutorial, detailed description, manual and presets: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765016 The system integrates six selectable trading strategies, intelligent contro
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Symbol XAUUSD Timeframe (period) H1-M15 (any) Support for single-position trading YES Minimum deposit 500 USD  (or the equivalent in another currency) Compatible with any broker YES (supports 2 or 3-digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Runs without pre-configuration YES If you are interested in the topic of machine learning, subscribe to the channel:  Subscribe! Key Facts about the Mad Turtle Project: Real Machine Learning This Expert Advisor does not conne
Cypher invest
Arnold Byarufu
Experts
Introducing "CypherInvest," your trusted Expert Advisor in the dynamic world of financial markets.  With cutting-edge technology and advanced algorithms, CypherInvest analyzes market data, identifies patterns, and uncovers hidden opportunities to help you make informed investment decisions. Our innovative approach combines the power of cryptography and data analysis, unlocking the secrets of the market to maximize your returns. Powered by the Secret algorithm, CypherInvest leverages support an
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Experts
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
Multy TDM
Andriy Sydoruk
Experts
Multy TDM this bot works using the   Trend TD   indicator. The multicurrency bot works with 12 pairs, pairs can be changed and others can be used. The essence of the work is to open a small series of orders and exit the market either in profit or with losses, but exit and not linger and open the next series on the signals of the indicator. The heart of this algorithm is the formula for exiting the market, when to exit and with what profit or loss, how many orders can be allowed to be used in a
Cyberia Pro Sc
Giordan Cogotti
Experts
CYBERIA PRO SCALPER Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Preset test XAUUSD CYBERIA PRO 3.8 – Launch Offer and Pricing Introductory price:   $400 for the first 5 buyers - 3/5  Last two copies of Cyberia at $400 before the price increases to $600. Then   $600 for the next 10 buyers Followed by   $800 for the next 10 buyers Subsequent pricing will be adjusted according to market conditions and product maturity Product Overview CYBERIA PRO
IchiScalpGold
Adriano Cali
Experts
Trading bot based on Ichimoku. Excellent bot that can even surpass its own parameters. The bot should be started on multiple levels, I recommend from the minute up to the 4h. It's set up to auto-limit trades according to a cross trigger so as not to have thousands of positions open. It's also written in such a way as to have variable TP, SL, and size according to the user's preferences. Tested on accounts with balances of 1.5k and 5k, excellent performance. Ideal for the European session. This
ArfHedgeMarti
Arif Alkin
Experts
Please contact me for the original version. (The original will be sent from my EA Telegram account.) Hedge Martingale EA. Works only on the MT4 platform. It works on all pairs, but the most ideal symbol is XAUUSD. Recommended broker and account type: Exness Cent account. It is recommended to use it with a minimum balance of $1,000. It provides approximately 40-80% monthly profit. Hedging is more secure. The screenshots are of Exness Cent Real account transactions, not backtest results. I can s
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Introducing SchermanActionPro: The New Automated Trading Bot from Automatictrading Automatictrading is proud to present SchermanActionPro! Featured Features:  • Configurable Indicators: Adjust the averages and the number of candles according to Ivan's recommendations.  • Operational Flexibility: Choose between purchases and sales.  • Profit Taking: Fixed options, based on ATR or contrary signal.  • Loss Stop: Configurable fixed, according to ATR or by contrary signal.  • Lot Types: Fixed lot se
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.6 (5)
Experts
EA has a live track record with 48 month of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timefram
Webniam S2
Sabir Shah
Experts
Webniam S2 v3.0  XAUUSD (Gold)  – High-Performance Expert Advisor Webniam S2 v3.0 is a high-performance Expert Advisor designed specifically for Forex trading, optimized for XAUUSD (Gold) . It features smart equity management , advanced profit protection , and automated rebuy/resell logic to maximize results while minimizing risk. Key Features Advanced Equity Lock System – adjustable profit thresholds Smart Rebuy/Resell Logic – optimized for handling drawdowns Group Profit-Based Closu
Thunderbolts
Shinichi Ikeda
Experts
EAの概要 一目均衡表を使用したＥＡ 一目均衡表をベースにトレード時間帯、マーチン、トレーディンストップ、ロット計算などの設定及び機能搭載しています。 特徴 新規エントリーをサーバー時間でトレードをタイムコントロール出来る機能を搭載しています。 利確幅、ロスカット幅、マーチン倍率を任意に設定可能です。 典型的なマーチンタイプのEAですので、破綻リスクと上手く付き合いつつ利用することが必要です。 追加機能でリバースやオンリーワンなどの追加機能を搭載しました、通常はfalseですが必要であればtrueにしてください。 MT5であればブロカー関係なく、暗号資産（仮想通貨）、FX、CFD、株式等の使用可能なEAとなっております。 EAを稼働させる上での注意事項 当サイトでご提供しているEAは、利用者の収益を保証するものではありません。 当サイトで掲載しているロジック、損益シミュレーションと同じ結果になることを保証するものでもありません。利用者の環境等で結果が異なることもございます。 実際にEAを利用するか中止するかの判断は、必ずご自身で決定してください。
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Quantum Baron EA There’s a reason oil is called black gold — and now, with Quantum Baron EA, you can tap into it with unmatched precision and confidence. Engineered to dominate the high-octane world of XTIUSD (Crude Oil) on the M30 chart, Quantum Baron is your ultimate weapon for leveling up and trading with elite precision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Discounted   price .     The price will inc
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Gold Grok
Ihar Tsitou
Experts
Символ XAUUSD Timeframe (период) Day Тип Artificial intelligence Минимальный депозит 1500 USD (or the equivalent of another currency) Совместимость с ЛЮБЫМ брокером ДА Запуск без предварительных настроек ДА Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей, обученный на пространстве синтезированных фракталов высокой размерности Второго уровня. Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Profile+Seller Ключевые особенности: Безопасность депозита Не использу
Nesco
Gennady Sergienko
4.17 (29)
Experts
Hi I'm   NESCO / - I am a fully automatic robot expert and independently analyze the market and make trading decisions. I have my own server for getting financial events in the world. I can work for you 24/5 without your intervention and notify you with a message on the phone If your attention is needed; My main feature is the methodology of data flow analysis, which allows me to simultaneously trade dozens of strategies. >Conditions: Minimum deposit:  100USD or the equivalent; Leverage: form
Spectra Pip Gold AI
Moradiya Harikrushn Devjibhai
Experts
SpectraPip – Advanced RSI Forex Algo Trading System for MetaTrader 5 Elevate your Forex trading potential with the SpectraPip Algo Trading System —an innovative, fully automated trading robot crafted for MetaTrader 5 (MT5). SpectraPip leverages the proven Relative Strength Index (RSI) strategy, seamlessly merging modern AI-mindset automation with classic technical analysis principles to provide you with robust, intelligent, and hands-free trading performance. SpectraPip is designed for traders s
Dragon wing
Shinichi Ikeda
Experts
EAの概要 MACDとストキャス を使用したＥＡ MACDとストキャス をベースにトレーディンストップ、 テイクプロフィットレベル などの設定及び機能を搭載しています。 特徴 新規エントリーをサーバー時間でトレードをタイムコントロール出来る機能を搭載しています。 利確幅、ロスカット幅を任意に設定可能です。 MT5であればブロカー関係なく、暗号資産（仮想通貨）、FX、CFD、株式等の使用可能なEAとなっております。 EAを稼働させる上での注意事項 当サイトでご提供しているEAは、利用者の収益を保証するものではありません。 当サイトで掲載しているロジック、損益シミュレーションと同じ結果になることを保証するものでもありません。利用者の環境等で結果が異なることもございます。 実際にEAを利用するか中止するかの判断は、必ずご自身で決定してください。
Thunderbolts
Shinichi Ikeda
Experts
EAの概要 一目均衡表を使用したＥＡ 一目均衡表をベースにトレード時間帯、マーチン、トレーディンストップ、ロット計算などの設定及び機能搭載しています。 特徴 新規エントリーをサーバー時間でトレードをタイムコントロール出来る機能を搭載しています。 利確幅、ロスカット幅、マーチン倍率を任意に設定可能です。 典型的なマーチンタイプのEAですので、破綻リスクと上手く付き合いつつ利用することが必要です。 追加機能でリバースやオンリーワンなどの追加機能を搭載しました、通常はfalseですが必要であればtrueにしてください。 MT5であればブロカー関係なく、暗号資産（仮想通貨）、FX、CFD、株式等の使用可能なEAとなっております。 EAを稼働させる上での注意事項 当サイトでご提供しているEAは、利用者の収益を保証するものではありません。 当サイトで掲載しているロジック、損益シミュレーションと同じ結果になることを保証するものでもありません。利用者の環境等で結果が異なることもございます。 実際にEAを利用するか中止するかの判断は、必ずご自身で決定してください。
