Thunderbolts

EAの概要

一目均衡表を使用したＥＡ

一目均衡表をベースにトレード時間帯、マーチン、トレーディンストップ、ロット計算などの設定及び機能搭載しています。


特徴

  • 新規エントリーをサーバー時間でトレードをタイムコントロール出来る機能を搭載しています。
  • 利確幅、ロスカット幅、マーチン倍率を任意に設定可能です。
  • 典型的なマーチンタイプのEAですので、破綻リスクと上手く付き合いつつ利用することが必要です。
  • 追加機能でリバースやオンリーワンなどの追加機能を搭載しました、通常はfalseですが必要であればtrueにしてください。
  • MT5であればブロカー関係なく、暗号資産（仮想通貨）、FX、CFD、株式等の使用可能なEAとなっております。

EAを稼働させる上での注意事項

  • 当サイトでご提供しているEAは、利用者の収益を保証するものではありません。
  • 当サイトで掲載しているロジック、損益シミュレーションと同じ結果になることを保証するものでもありません。利用者の環境等で結果が異なることもございます。
  • 実際にEAを利用するか中止するかの判断は、必ずご自身で決定してください。


























































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Shinichi Ikeda
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概要 資金管理、トレーリングストップ、ポジション管理ができる トレンドフォローEAです。 特徴 一般的なトレンドの方向にポジションを開くことに基づいたトレンドフォロー戦略です。 テイクプロフィット注文とストップロス注文を使用してリスクを管理し、利益を確保します。 また、 EA はトレーリング ストップを採用し、価格が取引に有利に動くにつれてストップロスを動的に調整します。 MT5であればブロカー関係なく、暗号資産（仮想通貨）、FX、CFD、株式等の使用可能なEAとなっております。 ※スクリーンショットの模様は、フォワードテスト最適化の様子やフォワードテスト後の資産状況を載せています。 EAを稼働させる上での注意事項 当サイトでご提供しているEAは、利用者の収益を保証するものではありません。 当サイトで掲載しているロジック、損益シミュレーションと同じ結果になることを保証するものでもありません。利用者の環境等で結果が異なることもございます。 実際にEAを利用するか中止するかの判断は、必ずご自身で決定してください。
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