Breakeven and Trailing Stop

Quando você abrir uma operação, mover o Stop Loss para o ponto de entrada (Break-Even) sempre que a operação andar favoravelmente 75 pontos, é uma obrigação! Isto significa que, quando sua operação atingir 75pts você moverá o Stop Loss para 10pts do ponto de entrada, desta forma, basicamente você vai colocar o Stop Loss em um preço 'melhor' que o preço de entrada (Break Even), ou seja, no lucro. Na pior das hipóteses, você sairá no “zero a zero”. A ideia é não deixar que uma operação parcialmente vencedora se transforme em uma operação perdedora. Trailing Stop consiste em mover o Stop Loss, para um ponto 'melhor' que o da entrada sempre que a operação andar favoravelmente. Usamos o Trailing Stop (de 75pts) a cada 150pts. Esta progressão do Stop Loss precisa ser necessariamente na mesma direção da operação, e nunca o contrário! Aliás, no caso oposto, se um sujeito entra numa operação e começa a deslocar (aumentar) o Stop Loss para evitar uma saída com perda, na esperança do movimento reverter e se tornar positivo, o nome para isso é suicídio (ou preço médio), e não Trailing Stop. Lembra que o Stop Loss dói no ego, mas preserva o bolso!