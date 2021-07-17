Breakeven and Trailing Stop

Quando você abrir uma operação, mover o Stop Loss para o ponto de entrada (Break-Even) sempre que a operação andar favoravelmente 75 pontos, é uma obrigação! Isto significa que, quando sua operação atingir 75pts você moverá o Stop Loss para 10pts do ponto de entrada, desta forma, basicamente você vai colocar o Stop Loss em um preço 'melhor' que o preço de entrada (Break Even), ou seja, no lucro. Na pior das hipóteses, você sairá no “zero a zero”. A ideia é não deixar que uma operação parcialmente vencedora se transforme em uma operação perdedora. Trailing Stop consiste em mover o Stop Loss, para um ponto 'melhor' que o da entrada sempre que a operação andar favoravelmente. Usamos o Trailing Stop (de 75pts) a cada 150pts. Esta progressão do Stop Loss precisa ser necessariamente na mesma direção da operação, e nunca o contrário! Aliás, no caso oposto, se um sujeito entra numa operação e começa a deslocar (aumentar) o Stop Loss para evitar uma saída com perda, na esperança do movimento reverter e se tornar positivo, o nome para isso é suicídio (ou preço médio), e não Trailing Stop. Lembra que o Stop Loss dói no ego, mas preserva o bolso!
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Counts the lifetime of Candle Extra until its closing. It is used to assist in the entry of operations... ...We operate at the close of one-minute Candles, that is, when the timer is at 00:xx:01. We open an order, and the value of that operation is also displayed by the tool. Extra: To 'unlock' the price scale. Double click on the scale and the graph will be 'horizontally centered'. In addition to allowing the expansion and contraction of the price scale, we can navigate the chart by draggin
Bandas Moveis Trianguladas
Fernando Sanches
Indicators
No! These are not the 'Bollinger Band'. Identifies the CONTINUITY of the movement between High, Low and Closing. The 'two bands' in one color signal the CONTINUITY of bull or bear movement. With this tool, following the price direction, it was easy even for those who are Café com Leite in the Market! Remember if: All our tools work together, exclusive indicators and risk management robot. They automatically identify the different patterns in the Mini-Index dynamics as well as manage our oper
Candle com Fibonacci
Fernando Sanches
Indicators
Automatically plots the 'Golden Fibonacci Ratio’ between the High and Low of the previous day... ...Highs and Lows are great Support and Resistance zones. Breakouts of Fibonacci levels are key points for entry and exit of trades. Pink lines indicate that the previous day's Candle closed lower. Blue colored lines indicate that the previous day's Candle closed higher.
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