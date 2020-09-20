Amg
- Experts
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- Version: 1.3
- Activations: 5
EA Amg это комбинация нескольких торговых систем, основа советника это скальпирование, вместо стопа советник использует усреднение, советник является высокодоходным в связи с чем и высоко рискованным, алгоритм выхода из рынка позволяет переживать длинные безоткатные движения с небольшой коррекцией. Варианты защиты депозита встроенные в AMG 1) Параметр MaxTrades ограничивает колличество максимально открытых ордеров. 2) MaxLot Ограничивает максимальный лот в торгах советника. 3) DrowDoun процент просадки при котором происходит локировка счета встречной позицией и советник отключается, до принятия трейдером решения по счету.
Ознакомится с мониторингами работы советника можно тут https://www.mql5.com/ru/users/spiker54/seller
Так же хочу привлечь ваше внимание к тому что после приобретения продукта вы можете запросить любой сет файл с любого из мониторингов.
>>> Working Time
Время работы советника
>>> Spread Control
Контроль спреда в пунктах
DrawAveragePrice - вывод линии средней цены безубытка
CheckNewBar - выставление колен только по новым барам
MaxTrades - максимальное количество открытых ордеров
PipStep - шаг между выставлением новых колен
PipStepExponent - экспонента
StaticTakeProfit - тейк профит
>>> Setup Orders Close - настройки перекрытия
ProfitPersent - Процент перекрытия одним ордером
SecondProfitPersent - Процент перекрытия когда подключается предпоследний ордер
CMode - режим закрытия
StartLot - размер стартового лота
LotIncrement - размер постоянной добавки к лоту
UseAutoLot - использование автолота(рассчитывается от эквити)
DrowDown - просадка для лока(в процентах)
iMA_Period - период скользящей средней
iMA_OpenDistance - отступ от скользящей
По результатам мониторинга работа советника очень впечатляет. В течение месяца я присматривался к этому продукту, связался с разработчиком лично и после общения решил его приобрести. Надеюсь на плодотворное сотрудничество.