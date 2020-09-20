EA Amg это комбинация нескольких торговых систем, основа советника это скальпирование, вместо стопа советник использует усреднение, советник является высокодоходным в связи с чем и высоко рискованным, алгоритм выхода из рынка позволяет переживать длинные безоткатные движения с небольшой коррекцией. Варианты защиты депозита встроенные в AMG 1) Параметр MaxTrades ограничивает колличество максимально открытых ордеров. 2) MaxLot Ограничивает максимальный лот в торгах советника. 3) DrowDoun процент просадки при котором происходит локировка счета встречной позицией и советник отключается, до принятия трейдером решения по счету.

Ознакомится с мониторингами работы советника можно тут https://www.mql5.com/ru/users/spiker54/seller

Так же хочу привлечь ваше внимание к тому что после приобретения продукта вы можете запросить любой сет файл с любого из мониторингов.









>>> Working Time

Время работы советника



>>> Spread Control

Контроль спреда в пунктах



DrawAveragePrice - вывод линии средней цены безубытка

CheckNewBar - выставление колен только по новым барам



MaxTrades - максимальное количество открытых ордеров

PipStep - шаг между выставлением новых колен



PipStepExponent - экспонента

StaticTakeProfit - тейк профит



>>> Setup Orders Close - настройки перекрытия



ProfitPersent - Процент перекрытия одним ордером

SecondProfitPersent - Процент перекрытия когда подключается предпоследний ордер



CMode - режим закрытия



StartLot - размер стартового лота



LotIncrement - размер постоянной добавки к лоту



UseAutoLot - использование автолота(рассчитывается от эквити)



DrowDown - просадка для лока(в процентах)



iMA_Period - период скользящей средней

iMA_OpenDistance - отступ от скользящей



