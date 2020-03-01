Kch Channel

肯特纳通道Keltner Channels是一种反映股票价格运动趋势和波动性的价格通道。它与著名的布林线Bollinger Band有一定的相似性，但计算方法不同。

覆盖98%价格区间的通道指标，是您投资分析的利器。

肯特纳通道（KC）是一个移动平均通道，由叁条线组合而成（上通道、中通道及下通道）。若股价於边界出现不沉常的波动，即表示买卖机会。肯特纳通道是基于平均真实波幅原理而形成的指标，对价格波动反应灵敏，它可以取代布林线或百分比通道作为判市的新工具。

肯特纳通道是由两根围绕线性加权移动平均线波动的环带组成的，其中线性加权均线的参数通道是20。价格突破带状的上轨和下轨时，通常会产生做多或做空的交易信号，指标的发明人是Chester Keltner，由Linda Raschke再度优化改进，她采用10单位的线性加权均线来计算平均真实波幅（ATR）。

肯特纳通道Keltner Channels的构成：

一个简单的Keltner Channels含有三条线：中线，上轨和下轨。

中线是EMA（20），价格的20日EMA均线。

上轨＝中线＋2*ATR(10)

下轨＝中线－2*ATR(10)

以上所说的是经过优化以后的kc通道。在最初，它的发明人chester Keltner使用的是10日简单均线SMA(10)来计算中线，以10日最高价与最低价的均值来计算中线与上下轨的距离。但是，后来这个指标被Linda Raschke优化，引入了ATR的概念。ATR是Averagetrue Range真实波动幅度。