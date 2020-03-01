Kch Channel

覆盖98%价格区间的通道指标，是您投资分析的利器。肯特纳通道Keltner Channels是一种反映股票价格运动趋势和波动性的价格通道。它与著名的布林线Bollinger Band有一定的相似性，但计算方法不同。

    肯特纳通道（KC）是一个移动平均通道，由叁条线组合而成（上通道、中通道及下通道）。若股价於边界出现不沉常的波动，即表示买卖机会。肯特纳通道是基于平均真实波幅原理而形成的指标，对价格波动反应灵敏，它可以取代布林线或百分比通道作为判市的新工具。

    肯特纳通道是由两根围绕线性加权移动平均线波动的环带组成的，其中线性加权均线的参数通道是20。价格突破带状的上轨和下轨时，通常会产生做多或做空的交易信号，指标的发明人是Chester Keltner，由Linda Raschke再度优化改进，她采用10单位的线性加权均线来计算平均真实波幅（ATR）。

    肯特纳通道Keltner Channels的构成：

    一个简单的Keltner Channels含有三条线：中线，上轨和下轨。

    中线是EMA（20），价格的20日EMA均线。

    上轨＝中线＋2*ATR(10)

    下轨＝中线－2*ATR(10)

    以上所说的是经过优化以后的kc通道。在最初，它的发明人chester Keltner使用的是10日简单均线SMA(10)来计算中线，以10日最高价与最低价的均值来计算中线与上下轨的距离。但是，后来这个指标被Linda Raschke优化，引入了ATR的概念。ATR是Averagetrue Range真实波动幅度。

Recommended products
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Indicators
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicators
MT5 version  |  FAQ The Owl Smart Levels Indicator  is a complete trading system within the one indicator that includes such popular market analysis tools as  Bill Williams' advanced fractals , Valable ZigZag which builds  the correct wave structure  of the market, and  Fibonacci levels  which mark the exact levels of entry into the market and places to take profits. Detailed description of the strategy Instructions for working with the indicator Advisor-assistant in trading Owl Helper Private
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicators
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicators
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Weekly support and resistance levels
Antony Augustine
Indicators
In the stock market technical analysis, support and resistance is a concept that the movement of the price of a security will tend to stop and reverse at certain predetermined price levels. Support and resistance levels can be identified on any timeframe. However, the most significant ones are found on the higher time frames, such as daily, weekly, and monthly. This indicator using the weekly OHLC data to identify the relevant levels. This is a support and resistance indicator and providing majo
Advanced Trend Regime
Shellard Securities (Pty) Ltd
Indicators
The indicator has been designed to function on any time-frame and any pair.   This regime filter will help the trader better evaluate whether the current market is trending, and in which direction. It quickly reacts to changes in market dynamics using a series of advanced calculations. The user is able to select whether the calculation remains standard, or if a further filter constraint is added to the calculation.   A Yellow moving average of the signal has been included for the trader to smoot
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicators
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicators
VR Cub is an indicator for getting high-quality entry points. The indicator was developed to facilitate mathematical calculations and simplify the search for entry points into a position. The trading strategy for which the indicator was written has been proving its effectiveness for many years. The simplicity of the trading strategy is its great advantage, which allows even novice traders to successfully trade with it. VR Cub calculates position opening points and Take Profit and Stop Loss targe
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicators
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indicators
Introducing Koala Supply Demand Indicator for MetaTrader 4 ( We encourage you to share your review or feedback—whether positive or negative—so other traders can benefit from your experience.) : Welcome to  Koala Supply Demand Indicator. This indicators designed to identify unbroken supply and demand zones in different time frames, this indicator can help trader to view market as zone areas, you can see how price respect some power full zones, this indicator also can show you price action signal
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicators
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicators
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku for MT4. Ichimoku indicator is   one of the most powerful trend indicators . H TF means -   H igher TimeFrame. This indicator is excellent for Trend Traders as well as combination with Price Action entries. HTF Ichimoku  Indicator allows you to attach Ichimoku from higher timeframe to your current chart. Up trend   - red line above blue one (and both lines are above cloud) /  Down trend   - red line below blue one  (and both lines are below cloud). Open BUY o
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indicators
Delta Fusion Pro – Advanced Order Flow Analysis for Intraday Trading Delta Fusion Pro is a professional indicator for MetaTrader 4 that reveals aggressive order flow, showing the intensity and direction of institutional pressure in real time. Unlike traditional volume indicators, it analyzes the delta between Ask and Bid volumes to anticipate reversals, confirm trends, and identify professional interest zones. Key Features Intelligent Auto-Tuning System Automatically adjusts all parameters ba
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2247)
Indicators
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Pointers Trend Switch
Sabina Fik
Indicators
Pointer Trend Switch — precision trend reversal indicator Pointer Trend Switch is a high-precision arrow indicator designed to detect key moments of trend reversal based on asymmetric price behavior within a selected range of bars. It identifies localized price impulses by analyzing how far price deviates from the opening level, helping traders find accurate entry points before a trend visibly shifts. This indicator is ideal for scalping, intraday strategies, and swing trading, and performs equa
Atr Suplied and Demand Mr Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicators
MR BEAST INDICATOR ATR SUPLIED AND DEMAND ¡Descubre la herramienta definitiva para la toma de decisiones financieras con nuestro asesor experto! Diseñado para operar en la vanguardia de los mercados globales, este asesor se destaca por su capacidad única para analizar tendencias en tiempo real utilizando el indicador Average True Range (ATR) y el equilibrio de oferta y demanda. Al aprovechar el ATR, nuestro asesor experto evalúa la volatilidad actual del mercado, proporcionándote una visión clar
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicators
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicators
The SMC Venom Model BPR indicator is a professional tool for traders working within the Smart Money (SMC) concept. It automatically identifies two key patterns on the price chart: FVG (Fair Value Gap) is a combination of three candles, in which there is a gap between the first and third candles. It forms a zone between levels where there is no volume support, which often leads to a price correction. BPR (Balanced Price Range) is a combination of two FVG patterns that form a “bridge” - a zone of
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicators
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Possibility 75
Leonid Basis
Indicators
Next level of trend trading here. Possibility 75%, the indicator analyzes the current market to determine short (small dot), middle (circle with a dot inside) and long (cross with a circle and a dot inside) trends.  Wingdings characters of  Aqua color represents the beginning of the UP trend. Wingdings characters of  Orange color represents the beginning of the DOWN trend. Possibility 75% Indicator will improve your trading in the world of forex, commodities, cryptocurrencies and indices.
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicators
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Trend Flasher
Amarnath K M
Indicators
Trend Flasher Trend is your friend is the age old saying quote in trading arena, there are though many ways to gauge the trend and its direction, more scientific measure and logically meaningful will be an ATR break outs to identify and spot the trend and its acceleration, so we created this easy to use trend identification panel and optimized super trend based multi time frame panel entry system to aid and help the traders to make their trading decision. Unique Features of Trend Flasher 1. H
Square dashboard
Chantal Sala
Indicators
Square Dashboard is a new generation indicator that has the task of simplifying the technical analysis of the market and speeding up access to the charts. The logic of this indicator is really simple but effective, you can observe the daily, weekly and monthly opening values. The confluence of these values leads to the generation of the warning, red to identify bearish conditions, green to identify bullish conditions, while the gray color identifies the lateral condition. Having the whole market
Trend Master Chart MT4
Frederic Jacques Collomb
Indicators
Trend Master Chart is the trend indicator you need. It overlays the chart and uses color coding to define different market trends/moves. It uses an algorithm that combines two moving averages and different oscillators. The periods of these three elements are modifiable. It works on any time-frame and any Pair. At a glance you will be able to identify an upward or downward trend and the different entry points into this trend. For example during a marked upward trend (light green color) the diffe
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicators
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicators
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Buyers of this product also purchase
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicators
Miraculous Indicator – 100% Non-Repaint Forex and Binary Tool Based on Gann Square of Nine This video introduces the Miraculous Indicator , a highly accurate and powerful trading tool specifically developed for Forex and Binary Options traders. What makes this indicator unique is its foundation on the legendary Gann Square of Nine and Gann's Law of Vibration , making it one of the most precise forecasting tools available in modern trading. The Miraculous Indicator is fully non-repaint, meaning t
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF This dashboard is a very powerful piece of software working on multiple symbols and up to 9 timeframes. It is based on our main indicator (Best reviews:   Advanced Supply Demand ). The dashboard gives a great overview. It shows: Filtered Supply and Demand values including zone strength rating, Pips distances to/and within zones, It highlights nested zones, It gives 4 kind of alerts for the chosen symbols in all (9) time-frames. It is highly configurable for
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicators
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicators
SHOGUN Trade - Strategic Market Structure & Multi-Timeframe Dashboard Concept: The Commander’s Perspective In the battlefield of trading, getting lost in localized price fluctuations (noise) is the most significant risk to capital. SHOGUN Trade is engineered to elevate a trader's perspective from "reactive" to "strategic," providing a comprehensive overview of market structures across multiple time horizons. This system monitors seven timeframes (M1 to D1) simultaneously, quantifying market m
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicators
Introducing the F-16 Plane Indicator, a cutting-edge MT4 tool designed to revolutionize your trading experience. Inspired by the unmatched speed and precision of the F-16 fighter jet, this indicator combines advanced algorithms and state-of-the-art technology to deliver unparalleled performance in the financial markets. With the F-16 Plane Indicator, you'll soar above the competition as it provides real-time analysis and generates highly accurate trading signals. Its dynamic features are engin
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicators
This indicator is an indicator for automatic wave analysis that is perfect for practical trading! Case... Note:   I am not used to the Western name for wave classification. Influenced by the naming habit of Chaos Theory (Chanzhongshuochan), I named the basic wave as   pen   , the secondary wave band as   segment   , and the segment with trend direction   as main trend segment   (this naming method will be used in future notes, let me tell you in advance), but the algorithm is not closely relat
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicators
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicators
OrderFlow Absorption – Professional Delta & Absorption Signal Indicator for MT4 Unlock the power of true order flow analysis with   OrderFlow Absorption   – the ultimate delta histogram and absorption signal indicator for MetaTrader 4. Designed for traders who want to see what’s really happening behind every price move, this tool reveals hidden buy/sell pressure and absorption events that drive the market. Features Delta Histogram Visualization:   Instantly see buy and sell pressure with clear,
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indicators
GoldRush Trend Arrow Signal V1.6 The GoldRush Trend Arrow Signal indicator V1.6 continues to provide precise, real-time trend analysis tailored for high-speed, short-term scalpers in XAU/USD , but it now has additional features and improved efficiency and reliability. Built specifically for the 1-minute time frame, this tool displays directional arrows for clear entry points, allowing scalpers to navigate volatile market conditions with confidence. The indicator consists of PRIMARY and SECONDARY
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicators
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicators
Market makers' tool. The indicator analyzes volume from every point and calculates exhaustion market levels for that volume. ( This is a manual indicator and contains features that may not supported by the MetaTrader current testing environment ) Meravith main lines: - Bullish volume exhaustion line   - serves as a target. - Bearish volume exhaustion line   - serve as a target. -   A line indicating the market trend. It changes color depending on whether the market is bullish or bearish and s
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicators
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicators
The " Dynamic Scalper System " indicator is designed for the scalping method of trading within trend waves. Tested on major currency pairs and gold, compatibility with other trading instruments is possible. Provides signals for short-term opening of positions along the trend with additional price movement support. The principle of the indicator. Large arrows determine the trend direction. An algorithm for generating signals for scalping in the form of small arrows operates within trend waves.
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicators
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
The Hurricane Indicator
Paul Nicholas Clevett
5 (1)
Indicators
Currently switched to the 4 hour chart - but use other time frames for confirmation. :-)  I change my main time frame based on the market movement at the time. The Hurricane Forex Indicator is a multi time frame indicator that includes such things as Trade Notifications, Trade Calculator, Momentum Indicator, risk reward and much more. We have a free Trade room for our users as well. Please check out the video for full details of how this indicator works as it has over 15 years worth of developme
Market Structure Visualizer PRO
Ikumi Watanabe
Indicators
What indicator do you look at most on your MT4 charts? Is it the Moving Average? I d o not believe that the default grid lines on MT4 charts—which you likely see hundreds or thousands of times—are designed with the intent of helping the user win. This is why MT4 users apply various indicators and go through trial and error. Because it is a chart you look at every day, it must present reliable information that we humans can recognize intuitively. This indicator was born from a single core concep
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indicators
BinaryIndicator is a highly accurate indicator for trading binary options. It shows excellent results in scalping. This indicator is based in multifactor analysis of trend indicators, as well as confirmation oscillators, which in the end gives an increased accuracy of signals. Advantages of the indicator Increased accuracy of signals. Excellent results when trading binary options with a short expiration time from M30 to M1 . It works on any timeframes. Works with any trade symbols. Parameters
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicators
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
Indicators
Title: BBMA Structure Guide - BBMA Structure Guide Description: BBMA Structure Guide is a specialized MQL4 indicator designed to help traders understand the journey of BBMA structure more easily and efficiently. BBMA, or "Bollinger Bands Moving Average," is known for its motto "One Step Ahead," highlighting the importance of understanding market structure in depth. With BBMA Structure Guide, you can quickly identify the underlying market structure patterns that drive price movements. This wil
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non-Repainting Non-Redrawing and Non-Lagging Indicator Which makes it ideal for professional trading . [Online course] ,   and   [manual] The Smart Price Action Concepts Indicator is a very powerful tool for both new and experienced traders . It packs more than 20 useful indicators into one combining advanced trading ideas like Inner Circle Trader Analysis and Smart Money Concepts Trading Strategies . This indicator focuses on Sm
Delta Swing Pro
Yuki Miyake
Indicators
Delta Swing Pro - Multi-Timeframe Trend Consensus System for MT4 Concept: Capturing the Moment of Perfect Alignment The greatest adversary in trading is the "contradiction" between different timeframes. It is common to find a 5-minute chart showing a bullish trend while the 1-hour chart remains bearish. This conflict creates market noise that leads many traders into unprofitable traps. Delta Swing Pro is engineered to synchronize these varying timeframe vectors. It identifies the rare moments
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicators
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is th
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
5 (1)
Indicators
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Golden Gendut
Anthonius Soruh
5 (1)
Indicators
Gendel Gendut is Binary Option Indicator From @realTatino Trade with expaired time Pairs : All Forex Pair Time Frame : M5 only Trade Time All Time Alert : Alert Message, Alert Email, Alerts Push Buffer : 4 Buffer (0,2 (Buy) || 1,3 (Sell) Broker Suitable : All Broker Binary With Forex Pair Auto Trade : Yes Repaint : NO Delay : NO Other Binary Indicator : https://www.mql5.com/en/market/product/70915 https://www.mql5.com/en/market/product/71054 https://www.mql5.com/en/market/product/57755 etc IND
POWR Rise Coming
Trade Indicators LLC
Indicators
This indicator is SO SIMPLE… when the green Rise Coming arrow appears, a price drop may be on the way! Plain and easy profits! As you receive more than one 'Rise Coming' text signal in a downtrend, it means momentum is building larger for a bull run. HOW TO USE 1. When the green "Rise Coming" text appears, a price jump may be on the way! This indicator Never Repaints! To get the best setting it's a matter of tweaking the indicator until it gives you the best results. Our recommendation, and what
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indicators
The We-Spread mt4 indicator is a spread trading tools and it is suitable for those who want to study the markets with a different approach to the contents that are normally available in online trading bookstores. I think the Spread Trading strategy is one of the best I've ever used in the last few years. This is a unique indicator for spread trading because allow you to study till 3 spreads in one time. What is Spread Trading on forex The Spread Trading is the study of the strength of 2 currency
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicators
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
Supreme Commander
Ramon Sobrevals Arce
4.13 (8)
Indicators
The indicator of the indicators. The Most Powerful Technique to Determine Forex Trend Strength in 2023. We have perfected Supreme Commander that it calculates an average of the selected indicators (up to 16) and the selected timeframe (all) with the result of a single trend that indicates the potential of buying and selling.  It includes the following indicators: Accelerator/Decelerator oscillator Average Directional Movement Index Awesome oscillator; Bulls and Bears  Commodity Channel Index; De
Filter:
No reviews
Reply to review