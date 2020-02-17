SAR Scalper MT5

Hallo, Ihr könnt von M5 bis Woche die Zeit einstellen. 

Support gibt es auch im Kanal unter https://t.me/forexWDScalper

Fragen beantworte ich gerne hier oder unter torsten748@outlook.de

Diesen EA gibt es auch für MT4, bitte schreibt mir. 

AUDCAD  AUDCHF  AUDNZD  AUDJPY  AUDUSD  CADJPY CHFJPY EURCAD EURJPY EURNZD EURUSD NZDCAD NZDUSD NZDJPY USDJPY GBPUSD GBPJPY XAGUSD

Schalter nur eine Richtung = true/false  mit der Einstellung könnt ihr die Swap Gebühren Handeln

Max offene Paare = 1

Schalter Long Trades = true

Schalter Short Trades = true

Schalter fixe Lots = true

 Lots = 0.02;

Risiko in Prozent = 1.8

Lot Expo = 1.6

Max Lots pro Trade = 1

Punkte Step = 586

Max Lots pro Richtung 0.44

Min Punkte Step = 300

TP Punkte (0 = aus) = 561

TP Punkte Erhöhung = 772

SL Punkte = 5000

Mindest Gewinn = 5


+--- Zeitfilter Einstellungen ---+

Schalter Zeitfilter = false

Start Stunde = 7

Start Minute = 0

Ende Stunde = 20

Ende Minute = 0


SAR Filter Einstellungen 

 Schalter Parabolic SAR Filter = false

Filter Parabolic SAR Zeiteinheit = PERIOD_H4

Filter Parabolic SAR Step = 0.001

Filter Parabolic SAR Max = 0.2

//+--- Weitere Einstellungen ---+

Kommentar = SAR Scalper

Magic Nummer = 1



Recommended products
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
Round Lock is a smart advisor with dynamic position locking. Round Lock is an intelligent advisor with the function of dynamic position locking, an advanced trading advisor that implements a two-way order locking strategy with a gradual position growth and dynamic adaptation to the market . Advantages of Round Lock: Risk control through position locking, Dynamic growth of volumes in trending areas of the market, Flexible behavior settings depending on limits, Suitable for flat and trend phases,
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Experts
Prop Firm Killer EA - Trend Validation & Risk Control   Prop Firm Killer EA is a powerful Expert Advisor designed specifically for traders looking to maximize performance in prop firm accounts. By combining advanced risk management, trend validation, and session-based trading control, it optimizes every trade while protecting your capital. Key Features Account Management: Track account balance, monitor high-impact events, and control trade panel visibility directly on your chart. Advanced Risk
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AU
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  is a unique expert advisor that can trade the  Matrix Arrow Indicator's MT5   signals with a trade panel on the chart, manually or 100% automatically.  Matrix Arrow Indicator MT5  will determine the current trend at its early stages, gathering information and data from up to 10 standard indicators, which are: Average Directional Movement Index (ADX), Commodity Channel Index (CCI), Classic Heiken Ashi candles, Moving Average, Moving Average Convergence Divergence (MACD), Rela
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
The S&P 500 Scalper Advisor is an innovative tool designed for traders who want to successfully trade the S&P 500 Index. The index is one of the most widely used and prestigious indicators of the American stock market, comprising the 500 largest companies in the United States. Peculiarities: Automated trading solutions:   The advisor is based on advanced algorithms and technical analysis to automatically adapt the strategy to changing market conditions. Versatile approach:   The advisor combine
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get BF Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! For Settings, Instructions
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experts
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experts
Hamster Scalping is a fully automated Expert Advisor. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. The advisor needs a hedging account type Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Real operation monitoring as well as my other products can be found here: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller General Recommendati
Deriv Risk management discipline
Md Rubel Islam
Experts
This EA is for only Deriv Synthetic indices.  Forex MT4 Version here:   https://www.mql5.com/en/market/product/89114 Forex MT5 version here:  https://www.mql5.com/en/market/product/89113 Hello traders, I believe you all know that risk and money management along with psychology are the keys to success in trading. No matter how strong one’s strategy is, without these 3 criteria they will always face losses in the long run. I have created an EA to control our human behaviors. This EA will force u
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experts
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA is based on this article: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp TRADING CONDITIONS - Look for currency pair trading below the X-period EMA and MACD to be in negative territory. - Wait for price to cross above the X-period EMA, then make sure that MACD is either in the process of crossing from negative to positive or has crossed into positive territory within five bars. - Go long X pips above the X-period EMA. - Sell X of the position at en
The Time is Gold
Marta Gonzalez
Experts
The XAUUSD is a special asset with special characteristics that needs a special optimization of the products, we have created a system that adapts to this value and tries to take advantage of its advantages and eliminate the differences. Although this system is designed and optimized for use in the XAUUSD, it can be used in other pairs and values, including stock indices and commodities. It is a system that through an algorithm of multiple operations and multiple lots tries to make a profit o
RetraceX Scalper MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview RetraceX Scalper is an advanced pullback scalping bot that utilizes Support & Resistance levels to identify high-probability retracement entries. It ensures precise trade execution with minimal risk and maximum reward, making it an ideal tool for traders who focus on quick pullback opportunities. Key Features Support & Resistance Detection: Identifies strong market zones for accurate trade setups. Pullback Entry Optimization: Scans for high-probability retracement entries to maximize
Chanlun Master
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Experts
Chanlun Master: A Fusion of Eastern Market Philosophy and Neural Networks Chanlun Master is a professional trading robot that combines the legendary Chinese theory of price movement with modern Deep Learning technologies. History: What is Chanlun? In 2006, a mysterious trader appeared in the Chinese segment of the internet under the pseudonym Chan Shi ("Zen Master"). He published a series of articles describing a unique mathematical structure of the market, which he called "Chanlun" . Unlike
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - designed to open trades! This is a trading robot that uses special innovative and advanced algorithms to calculate its values, Your Assistant in the World of Financial Markets. Use our set of indicators from the SolarTrade Suite series to better choose the moment to launch this robot. Check out our other products from the SolarTrade Suite series at the bottom of the description. Do you want to confidently navigate the world of inves
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT5 Automatically set precise TP and SL price levels on any trade ️ Works with all pairs and EAs, filter by symbol or magic number This Expert Advisor lets you define and apply exact Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels to your trades using direct price values (e.g., 1.12345 on EURUSD). No points, no pips. Just clean, accurate trade management across all orders or filtered by chart or magic number. Key Features: Instantly modify T
MultiNinja
carl_carl101
Experts
Let me introduce my new grid expert advisor MultiNinja ,  a fully automatic Expert Advisor for   Scalping mainly on the EURUSD. The expert advisor is based on several strategies that scalp the market carefully. The grids can be modified for your specific risk and pairs that you want to trade with! (please make sure to backtest before testing on other pairs than EURUSD ) My robot is made for every type of market, any account size and  highly customizable to suit your trading needs! The get the b
Goldfish MT5
Elvira Zalalutdinova
Experts
Goldfish MT5 - is an automatic trend hunter for Gold. It catches the trend before it starts Goldfish MT5 - is not just a robot, it is your strategic advantage in the Gold market based on advanced AI technology This expert advisor is an ensemble system of models trained on a space of synthesized high-dimensional features He uses a system that identifies trend levels and automatically breaks through strong global levels based on market conditions. Real -Time Signa / https://www.mql5.com/ru/sign
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Combo All In One is an EA combo 10   strategies , The EA is suitable for both beginners and experienced traders. Normally you will have to pay 10x fee to buy 10 EAs with different strategies. But with ALL IN ONE, you only need to pay 1 time to own an EA that includes 10 different strategies. This is a cost-effective solution and combines effective methods. Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. STRATEGY1: MOVING AVERAGE STRATEGY2: RSI STRATEGY3: MACD STRATEGY4: BOLLINGER BANDS S
Velto
Ghaith Khaddour
Experts
Velto Welcome to a new era of trading. Velto is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision. Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early access pricing: 95. Just 4 users have purchased so far. Once 5 copies are sold, the price will chan
Metronex
Ghaith Khaddour
5 (2)
Experts
Metronex Welcome to a new era of trading. Metronex is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework , this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision. Early access pricing: 95 . Just 4 users have purchased so far. Once 5 copies are sold, the price will change to 130 . Request a Demo-exclusive trial by con
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Imperium MT5 — Automated Trading System Exclusive Imperium MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, based on market analysis algorithms and risk management. The EA operates in a fully automated mode and requires minimal trader intervention. Attention! Contact me immediately after purchase to receive setup instructions! IMPORTANT: All examples, screenshots, and tests are provided for demonstration purposes only. If a certain currency pair shows good results with one broker, it does no
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Ay Xauusd Expert
Atsuko Yamashita
Experts
Ay XAUUSD Expert Gold-specialized M15 Trend Auto-Trading EA｜Stable Scalping & Day Trading The new standard for gold auto-trading! High-precision trend detection × steady profit logic × consistent upward results! “Ay XAUUSD Expert” is a high-performance trend EA specifically designed for gold (XAUUSD) on the M15 timeframe. It features a proprietary algorithm that stays strong even in volatile, fast-moving markets. <Key Features> M15 dedicated, gold-focused EA (auto-trading for XAUUSD) Unique l
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
Experts
Venom US30 Scalp — Pure Precision for US30 Trading Venom US30 Scalp is a fully automated Expert Advisor built for US30 (Dow Jones Index) on the H1 timeframe . It runs on a proprietary mathematical engine — no indicators, no martingale, no grid — just clean, logic-based trading. SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Next price in 24h: $399 and rising. Future pricing will reflect its true market value. Next price 480$ Default settings can be used for US30 with Take Profit = 50 and Sto
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a very limited number of copies will be available at current price! Final Price: 999$ NEW (from 349$) --> GET 1 EA FOR FREE (for 2 trade account numbers). Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Welcome to the BITCOIN REAPER!   After the Tremendous success of the Gold Reaper, I decided it is time to apply the same winning principles to the Bitcoin Market, and boy, does it look promising!   I have been
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (394)
Experts
Hello, traders! I am Quantum Queen , the crown jewel of the entire Quantum ecosystem and the highest-rated, best-selling Expert Advisor in the history of MQL5. With a proven track record of over 20 months of live trading, I’ve earned my place as the undisputed Queen of XAUUSD. My specialty? GOLD. My mission? Deliver consistent, precise, intelligent trading results — over and over again. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the set
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  Default Set File (More than 10 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (More than 7 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $599! After that, the price will be raised to $699. EA will be sold in limited quantities to ensure t
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (100)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (10)
Experts
Cryon X-9000 — Quantum-Infused Autonomous Trading System REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 While many traders manipulate results by running Expert Advisors on cent accounts or very small balances — effectively demonstrating that they do not trust their own systems — this signal operates on a $20,000 real live account . It reflects genuine capital commitment and provides transparent performance without artificial amplification or low-risk distortions typical of cent accounts.
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $699! After that, the price will be raised to $799. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. AI Gold Trading leverages the advanced GPT-4o model to execute sophisticat
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Each time the live signal grows with 10%, the price will be raised to keep Zenox exclusive and protect the strategy. Final price: $2999. Live Signal IC Markets Account, see the live performance for yourself as proof! Download user manual (English) Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.05 (22)
Experts
Important Note : To ensure full transparency, I am providing access to the real investor account linked to this EA, allowing you to monitor its performance live with no manipulation. Within just 5 days, the entire initial capital was fully withdrawn, and since then, the EA has been trading exclusively with profit funds only, without any exposure to the original balance. The current price of $199 is a limited launch offer, and it will be increased after 10 copies are sold or when the next update
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (13)
Experts
Overview Golden Hen EA is an Expert Advisor designed specifically for XAUUSD . It operates by combining nine independent trading strategies, each triggered by different market conditions and timeframes (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). The EA is designed to manage its entries and filters automatically. The core logic of the EA focuses on identifying specific signals. Golden Hen EA does not use grid, martingale, or averaging techniques . All trades opened by the EA use a predefined Stop Loss and T
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (7)
Experts
LIVE SIGNAL (Real Trading Account) LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My    This EA uses the same logic and execution rules as the verified live signal shown on MQL5 . When used with the recommended and optimized settings , and on a reputable ECN / RAW spread broker , live trading behavior should closely reflect the performance and trade structure of the live signal. Please note that differences in broker conditions, spreads, execution, and VPS e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Symbol XAUUSD Timeframe (period) H1-M15 (any) Support for single-position trading YES Minimum deposit 500 USD  (or the equivalent in another currency) Compatible with any broker YES (supports 2 or 3-digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Runs without pre-configuration YES If you are interested in the topic of machine learning, subscribe to the channel:  Subscribe! Key Facts about the Mad Turtle Project: Real Machine Learning This Expert Advisor does not conne
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (90)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (6)
Experts
Read This First (Very Important) Not designed for short-term account flipping or fast profits No Martingale / No Grid / No AI Designed for traders focused on long-term consistency Live Results: Live Signal | Main Portfolio | FTMO Results LAUNCH PRICE! The current price is only available for a limited number of copies. Once they are sold, the price will increase. What is Gold Atlas ? Gold Atlas is a professional automated trading system for Gold (XAUUSD). It uses a multi-entry breakout approac
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (3)
Experts
Vortex Turbo — “Trade the storm — control the Vortex” Vortex Turbo represents the next evolutionary stage in intelligent trading — a unique development that merges cutting-edge AI architecture, adaptive market logic, and precise risk control. Built upon proven algorithmic principles, it integrates multiple strategies into a unified high-speed ecosystem powered by a new level of predictive intelligence. Designed as a scalping expert for gold XAUUSD(GOLD), Vortex Turbo employs a controlled martin
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Hybrid Trading Strategy for XAUUSD – Combination of News Sentiment & Order Book Imbalance This strategy combines two rarely used but highly effective trading approaches into a hybrid system developed exclusively for trading XAUUSD (Gold) on the 30-minute chart . While conventional Expert Advisors often rely on predefined indicators or basic chart patterns, this system is based on an intelligent market access model that integrates real-time data and context-based analysis into its decision-makin
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Experts
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD. Attach to a single chart with any timeframe - Neptune manages its own internal timeframes. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want a real edge and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!  Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. N
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile. The
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experts
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1499$ very fast    +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 999$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!  ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA) met
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]  ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]  ,   [ Blog ]  , [ AI Usage ]  , [ PDF Guide ] Recommended accounts: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) The developer of this EA has proven his professionalism through the quality of his other robots. With Volume Hedger EA  Thanks to the ability to define an entry strategy using a Custom Indicator, you will no longer need to purchase additional EAs! This EA is an advanced trading algorithm that comb
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — a professional expert advisor for trading any assets without martingale or grids from an author with 25+ years of experience. Most top advisors work with rising gold. They look brilliant in tests... as long as gold is rising. But what happens when the trend exhausts itself? Who will protect your deposit? HTTP EA does not believe in eternal growth — it adapts to the changing market and is designed to widely diversify your investment portfolio and protect your deposit.
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.61 (23)
Experts
Long-Term Growth. Consistency. Resilience. Pivot Killer EA is not a quick-profit system — it is a professional-grade trading algorithm built to grow your account sustainably over the long term . Engineered exclusively for XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer is the culmination of years of research, testing, and disciplined development. It embodies a simple philosophy: consistency beats luck . This system has been stress-tested across market cycles, volatility shifts, and liquidity regimes — built not to
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (4)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  LAUNCH PROMO: VERY LIMITED NUMBER OF COPIES AVAILABLE AT CURRENT PRICE! Final price: 990$ NEW: From 349$: Choose 1 EA for free! (for max 2 trade account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here LIVE RESULTS INDEPENDENT REVIEW Welcome to "The ORB Master" : Your Edge in Opening Range Breakouts Unlock the power of the Opening Range Breakout (ORB) strategy with the ORB Master EA: a refined, high-performance Expert Advisor designed for moder
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – Neural Network–Powered Trading System for XAU/USD (Gold) on M1 Timeframe  The user manual is available via the link on my profile page — it has detailed explanations of all settings and options. On the Telegram channel, you can also find several accounts running SmartChoise with different balances, risk levels, and setups. This is a great way to see the EA’s real performance across multiple brokers and conditions. Price reduced for black friday This EA is built for long-term, co
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.74 (35)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
More from author
SAR Scalper
THOMAS KUENZEL
Experts
Hallo, ihr könnt von M5 bis Woche die Zeit einstellen. Gute Testergebnisse sind M15 bis H1 Alle Settings gibt es zu jedem Paar auf anfrage. Ich habe noch nicht alle zusammen und werde diese dann auch hier hochladen.  Support gibt es auch im Kanal unter https://t.me/forexWDScalper Fragen beantworte ich gerne hier oder unter torsten748@outlook.de Diesen EA gibt es auch für MT5, bitte schreibt mir.  AUDCAD  AUDCHF  AUDNZD  AUDJPY  AUDUSD  CADJPY CHFJPY EURCAD EURJPY EURNZD EURUSD NZDCAD NZDUSD NZDJ
Filter:
No reviews
Reply to review