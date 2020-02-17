SAR Scalper
Hallo, ihr könnt von M5 bis Woche die Zeit einstellen. Gute Testergebnisse sind M15 bis H1
Alle Settings gibt es zu jedem Paar auf anfrage. Ich habe noch nicht alle zusammen und werde diese dann auch hier hochladen.
Support gibt es auch im Kanal unter https://t.me/forexWDScalper
Fragen beantworte ich gerne hier oder unter torsten748@outlook.de
Diesen EA gibt es auch für MT5, bitte schreibt mir.
AUDCAD AUDCHF AUDNZD AUDJPY AUDUSD CADJPY CHFJPY EURCAD EURJPY EURNZD EURUSD NZDCAD NZDUSD NZDJPY USDJPY GBPUSD GBPJPY XAGUSD
Settings: UNI Settings zurm Testen für die oben aufgeführten Paare
+--- Allgemeine Einstellungen ---+
Zeiteinheit = Handelszeit M5 bis H1
Schalter nur eine Richtung = true/false mit der Einstellung könnt ihr die Swap Gebühren Handeln
Max offene Paare = 1
Schalter Long Trades = true
Schalter Short Trades = true
Schalter fixe Lots = true
Lots = 0.02;
Risiko in Prozent = 1.8
Lot Expo = 1.6
Max Lots pro Trade = 1
Punkte Step = 586
Max Lots pro Richtung 0.44
Min Punkte Step = 300
TP Punkte (0 = aus) = 561
TP Punkte Erhöhung = 772
SL Punkte = 5000
Mindest Gewinn = 5
+--- Zeitfilter Einstellungen ---+
Schalter Zeitfilter = false
Start Stunde = 7
Start Minute = 0
Ende Stunde = 20
Ende Minute = 0
SAR Filter Einstellungen
Schalter Parabolic SAR Filter = false
Filter Parabolic SAR Zeiteinheit = PERIOD_H4
Filter Parabolic SAR Step = 0.001
Filter Parabolic SAR Max = 0.2
//+--- Weitere Einstellungen ---+
Kommentar = SAR Scalper
Magic Nummer = 1