Hallo, ihr könnt von M5 bis Woche die Zeit einstellen. Gute Testergebnisse sind M15 bis H1

Alle Settings gibt es zu jedem Paar auf anfrage. Ich habe noch nicht alle zusammen und werde diese dann auch hier hochladen.

AUDCAD AUDCHF AUDNZD AUDJPY AUDUSD CADJPY CHFJPY EURCAD EURJPY EURNZD EURUSD NZDCAD NZDUSD NZDJPY USDJPY GBPUSD GBPJPY XAGUSD

Settings: UNI Settings zurm Testen für die oben aufgeführten Paare

+--- Allgemeine Einstellungen ---+

Zeiteinheit = Handelszeit M5 bis H1

Schalter nur eine Richtung = true/false mit der Einstellung könnt ihr die Swap Gebühren Handeln

Max offene Paare = 1

Schalter Long Trades = true

Schalter Short Trades = true

Schalter fixe Lots = true

Lots = 0.02;

Risiko in Prozent = 1.8

Lot Expo = 1.6

Max Lots pro Trade = 1

Punkte Step = 586

Max Lots pro Richtung 0.44

Min Punkte Step = 300

TP Punkte (0 = aus) = 561

TP Punkte Erhöhung = 772

SL Punkte = 5000

Mindest Gewinn = 5





+--- Zeitfilter Einstellungen ---+

Schalter Zeitfilter = false

Start Stunde = 7

Start Minute = 0

Ende Stunde = 20

Ende Minute = 0





SAR Filter Einstellungen

Schalter Parabolic SAR Filter = false

Filter Parabolic SAR Zeiteinheit = PERIOD_H4

Filter Parabolic SAR Step = 0.001

Filter Parabolic SAR Max = 0.2

//+--- Weitere Einstellungen ---+

Kommentar = SAR Scalper

Magic Nummer = 1







