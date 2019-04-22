Geminis EA

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  • Mauricio Valbuena
    Mauricio Valbuena

    Mauricio Valbuena

    4.6 (53)
    I am passionate about the financial and business world, with solid experience as a professional trader. My dedication to developing innovative strategies in the financial markets has been key to my success as an entrepreneur. Additionally, my skill as a developer allows me to create advanced
    16 products
  • Version: 4.0
  • Updated: 4 May 2019
  • Activations: 5

el Asesor Experto usa una combinación de estrategias que se ejecutan dependiendo del comportamiento del mercado y adaptándose a las condiciones del mismo, ya sea en rango o en tendencia.. el algoritmo calcula niveles dinámicos de soporte o resistencia dependiendo sea el caso y al combinarlos con la estrategia de fibonacci + scalping logra muy buenos rendimientos.


INSTRUMENTO RECOMENDADO GBPNZD, EURNZD, GBPUSD, EURUSD, NZDCAD

TIMEFRAME    M1, M5 o M15 (recomendado)

RECOMIENDO VERIFICAR NIVEL MENOR DE 16 EN ADX 80 PERIODOS H4. ANTES DE PONER A TRABAJAR EL EXPERTO



RECOMENDACIONES DE INVERSIÓN - RIESGO MÁXIMO
PARES
PRESUPUESTO
VOLUMEN
1
400 USD
0.01
1
4000 USD
0.1

MUY IMPORTANTE.


cuando cierren operaciones ejecutadas por el EA de forma manual, el EA debe reiniciarse,  con el objetivo de que inicie en el volumen configurado en los parámetros ya que de no hacerlo el puede abrir operaciones con la suma de las dos ultimas transacciones cerradas.

PARAMETRO
VALOR
PRESUPUESTO RECOMENDADO
US 400
VOLUMEN
0.01
TIME FRAME 
M15
RIESGO EN % (tiene el 40% por defecto)
40
RANGO en pits (distancia mínima entre trades, mayor valor menos trades)
10
PIVOTE (entre mayor sea el valor, los trades serán mas largos y de mas riesgo. recomiendo entre 300 y 1200 para los mas audaces)
300


NOTA: los resultados de las imágenes los logre usando el pivote de 1200. pero es importante que sepan que el riesgo es mayor al igual que el capital.

les recomiendo siempre ajustar muy bien el EA en el back testing usando los datos históricos.

ejemplo: si quieren reducir el numero de trades de un ciclo simplemente hay que aumentar el rango entre trades a 20 o 30 o lo que deseen.




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Neuralis Cortoid Gold
Olivier Nomblot
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NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD     For NDX       https://www.mql5.com/en/market/product/187869   https://www.mql5.com/en/signals/2385985  ; Early days the brain started learning . You can set the EA one timeframe, one trade  . I use a few timeframes and a basket , but this EA in no way is a grid or martigale ; you set the lots and no of trades. Back tests on neurals are very difficult especially in mt4 ; the mt5 version of this EA has excellent ba
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Junichi Sawada
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Junichi Sawada 2021.09.17 12:39 
 

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Lars Kirchknopf
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Lars Kirchknopf 2021.01.28 21:17 
 

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peymon hoseini 2021.01.11 08:28 
 

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Csaba Zoltan Jonas
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Csaba Zoltan Jonas 2020.11.16 08:12 
 

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Mauricio Valbuena
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Reply from developer Mauricio Valbuena 2020.12.27 22:19
In what financial instrument are you using it?
Ali Essa Hussain Al Hassani
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Ali Essa Hussain Al Hassani 2020.04.28 02:04 
 

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Mauricio Valbuena
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Reply from developer Mauricio Valbuena 2020.12.27 22:19
In what financial instrument are you using it?
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