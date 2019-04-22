Geminis EA

el Asesor Experto usa una combinación de estrategias que se ejecutan dependiendo del comportamiento del mercado y adaptándose a las condiciones del mismo, ya sea en rango o en tendencia.. el algoritmo calcula niveles dinámicos de soporte o resistencia dependiendo sea el caso y al combinarlos con la estrategia de fibonacci + scalping logra muy buenos rendimientos.

INSTRUMENTO RECOMENDADO GBPNZD, EURNZD, GBPUSD, EURUSD, NZDCAD TIMEFRAME M1, M5 o M15 (recomendado) RECOMIENDO VERIFICAR NIVEL MENOR DE 16 EN ADX 80 PERIODOS H4. ANTES DE PONER A TRABAJAR EL EXPERTO









RECOMENDACIONES DE INVERSIÓN - RIESGO MÁXIMO PARES PRESUPUESTO VOLUMEN 1 400 USD 0.01 1 4000 USD 0.1



MUY IMPORTANTE.



cuando cierren operaciones ejecutadas por el EA de forma manual, el EA debe reiniciarse, con el objetivo de que inicie en el volumen configurado en los parámetros ya que de no hacerlo el puede abrir operaciones con la suma de las dos ultimas transacciones cerradas.

PARAMETRO VALOR PRESUPUESTO RECOMENDADO US 400 VOLUMEN 0.01 TIME FRAME M15 RIESGO EN % (tiene el 40% por defecto) 40 RANGO en pits (distancia mínima entre trades, mayor valor menos trades) 10 PIVOTE (entre mayor sea el valor, los trades serán mas largos y de mas riesgo. recomiendo entre 300 y 1200 para los mas audaces) 300





NOTA: los resultados de las imágenes los logre usando el pivote de 1200. pero es importante que sepan que el riesgo es mayor al igual que el capital.

les recomiendo siempre ajustar muy bien el EA en el back testing usando los datos históricos.

ejemplo: si quieren reducir el numero de trades de un ciclo simplemente hay que aumentar el rango entre trades a 20 o 30 o lo que deseen.











