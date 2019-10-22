Geminis EA Acorralado

El Asesor Experto que utiliza la estrategia de acorralar el precio con una operación pendiente a una distancia determinada del primer trade, a medida que se ejecuta la orden pendiente el EA crea otra orden pendiente por mayor valor hasta localizar el sentido del mercado.

Está diseñado para operaciones semi manuales. es decir, el usuario debe abrir la primera operación y de forma automática el EA asume el control y crea la siguiente orden pendiente.

de igual forma monitorea el profit para que el usuario pueda cerrado a una hora especifica o con un profit positivo de un valor parametrizado previamente.


INSTRUMENTO RECOMENDADO TODOS

TIMEFRAME    TODOS



RECOMENDACIONES DE INVERSIÓN - RIESGO MÁXIMO
PARES
PRESUPUESTO
VOLUMEN
1
2000 USD
0.1 inicial
1
10000 USD
0.5 inicial


Variable Descripcion
Distancia en pips Distancia entre trades
 Multiplicador cantidad de veces en que se aumentará el volumen con respecto al anterior
 Stop loss parametrizable
 N max de trades máximo numero de trades abiertos en un siclo acorralado
 Volumen Volumen en que se piensan iniciar las operaciones
 Activar trailing loss  true / false,  true si se quiere activar trailing loss en un valor especifico por ejemplo 200 usd, es decir cuando llegue a ese profit el se cierra automaticamente
 Ganancia usd profit mínimo que se debe ganar para activar el trailing loss en usd
 trailing loss porcentaje mínimo de ganancia en que el precio puede devolverse.
 Activar hora cierre  Activa hora especifica de cierre de todas las operaciones abiertas
 Hora cierre muestra la hora en que se programo el cierre






