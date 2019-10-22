Geminis EA Acorralado

El Asesor Experto que utiliza la estrategia de acorralar el precio con una operación pendiente a una distancia determinada del primer trade, a medida que se ejecuta la orden pendiente el EA crea otra orden pendiente por mayor valor hasta localizar el sentido del mercado.

Está diseñado para operaciones semi manuales. es decir, el usuario debe abrir la primera operación y de forma automática el EA asume el control y crea la siguiente orden pendiente.

de igual forma monitorea el profit para que el usuario pueda cerrado a una hora especifica o con un profit positivo de un valor parametrizado previamente.





INSTRUMENTO RECOMENDADO TODOS

TIMEFRAME TODOS



