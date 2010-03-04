BetaRebound
- Experts
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- Version: 1.2
- Activations: 5
Оптимизируемый, автоматический торговый советник. Основан на техническом анализе, за основу взята стратегия отскока от уровней.
В стратегии НЕ используется "Сетка", "Реверс позиций" и "Мультипликатор последующего лота". Торгует одним ордером.
Сделки держит от нескольких часов до нескольких дней. Закрытие позиций происходит по сигналу и по Стоп Лосс, Тейк Профит.
Базовые параметры настроены под EURUSD M5.
Общие рекомендации:
Пинг до сервера ДЦ не больше 300 ms. Тайм фрейм M5. Минимальный депозит: 100$, при плече 1/500.
Параметры
- ((A)) lot size - объем лота\процент от депозита
- ((A)) max.lot size - максимальный объем лота
- ((A)) multiplier - мартингейл (по-умолчанию "1" - выключен. "X" - умножение последующего лота на "X". оптимальное значение, при использовании "1.5")
- ((A)) trade from percent - при "false" - эксперт торгует заданным лотом. При "true" - объем позиции высчитывается процентом от депозита.
- ((A)) stop loss - стоп лосс.
- ((A)) take profit - тейк профит.
- ((A)) min. depo - минимальный депозит, при достижение которого, эксперт прекращает торговлю.
- ((B)) opening param.1 (channel) - параметр канала открытия. (шаг "5")
- ((B)) closing param.1 (channel) - параметр канала закрытия. (шаг "5")
- ((B)) closing param.2 (channel ATR2) - параметр канала закрытия. (шаг "3")
- ((B)) closing param.3 (ATR2 mult) - параметр канала закрытия. (шаг "0.3". диапазон значений от "2" до "10".)
- ((C)) opening param.2 (channel ATR1) - фильтр открытия позиций по ATR. (шаг "5")
- ((C)) filter on\off (filter ATR1) - включение\отключение фильтра открытия позиции по ATR. ("true" - включен. "false" - выключен)
- ((C)) filter on\off (candles' filter) - включение\отключение фильтра открытия позиции по анализу свечей. ("true" - включен. "false" - выключен)
Рекомендации по оптимизации:
Параметры группы "((A))" оптимизации не подлежат.
Оптимизацию проводить поэтапно.
- Перевести параметры из группы ((C)) (filter on\off ) в положение "false".
- Провести оптимизацию параметров из группы ((B)) с шагом(шаг "X"), который указан в описании параметра.
- Выбрать выбрать наиболее подходящий для Вас результат оптимизации.
- Перевести параметры из группы ((C)) (filter on\off ) в положение "true".
- Оптимизировать параметр "((C)) opening param.2 (channel ATR1)".
Таким образом эксперт будет выдавать наиболее качественные и долгосрочные результаты в торговле.
В общем:
Если что-то непонятно, есть какие-либо вопросы или пожелания - пишите! Если интересует какая- то определенная валютная пара - пишите какая, оптимальные параметры эксперта для нее будут прикреплены в "Обсуждениях".