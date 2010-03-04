BetaRebound

Оптимизируемый, автоматический торговый советник. Основан на техническом анализе, за основу взята стратегия отскока от уровней.

В стратегии НЕ используется "Сетка", "Реверс позиций" и "Мультипликатор последующего лота". Торгует одним ордером.

Сделки держит от нескольких часов до нескольких дней. Закрытие позиций происходит по сигналу и по Стоп Лосс, Тейк Профит.

Базовые параметры настроены под EURUSD M5.


Общие рекомендации:

Пинг до сервера ДЦ не больше 300 ms. Тайм фрейм M5.  Минимальный депозит: 100$, при плече 1/500.


Параметры

  • ((A))   lot size - объем лота\процент от депозита
  • ((A))   max.lot size - максимальный объем лота
  • ((A))   multiplier - мартингейл (по-умолчанию "1" - выключен. "X" - умножение последующего лота на "X". оптимальное значение, при использовании "1.5")
  • ((A))   trade from percent - при "false" - эксперт торгует заданным лотом. При "true" - объем позиции высчитывается процентом от депозита.
  • ((A))   stop loss - стоп лосс.
  • ((A))   take profit - тейк профит.
  • ((A))   min. depo - минимальный депозит, при достижение которого, эксперт прекращает торговлю.


  • ((B))   opening param.1 (channel) - параметр канала открытия. (шаг "5")
  • ((B))   closing param.1 (channel) - параметр канала закрытия. (шаг "5")
  • ((B))   closing param.2 (channel ATR2) - параметр канала закрытия. (шаг "3")
  • ((B))   closing param.3 (ATR2 mult) - параметр канала закрытия. (шаг "0.3". диапазон значений от "2" до "10".)


  • ((C))   opening param.2 (channel ATR1) - фильтр открытия позиций по ATR. (шаг "5")
  • ((C))   filter on\off   (filter ATR1) - включение\отключение фильтра открытия позиции по ATR. ("true" - включен. "false" - выключен)
  • ((C))   filter on\off   (candles' filter) - включение\отключение фильтра открытия позиции по анализу свечей. ("true" - включен. "false" - выключен)


Рекомендации по оптимизации:

Параметры группы "((A))"  оптимизации не подлежат.

Оптимизацию проводить поэтапно.

  1. Перевести   параметры из группы ((C)) (filter on\off ) в положение "false".
  2. Провести оптимизацию параметров из группы ((B)) с шагом(шаг "X"), который указан в описании параметра.
  3. Выбрать выбрать наиболее подходящий для Вас результат оптимизации.
  4. Перевести   параметры из группы ((C)) (filter on\off ) в положение "true".
  5. Оптимизировать параметр "((C))   opening param.2 (channel ATR1)".

Таким образом эксперт будет выдавать наиболее качественные и долгосрочные результаты в торговле.


В общем:

Если что-то непонятно, есть какие-либо вопросы или пожелания - пишите! Если интересует какая- то определенная валютная пара - пишите какая, оптимальные параметры эксперта для нее будут прикреплены в "Обсуждениях".


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LIVE SIGNAL REACHED NEW HIGH Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It elimin
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.34 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.04 (25)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
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Maxim Kovelsky
4.5 (2)
Experts
Automatic trend-following Expert Advisor. Completely based on technical analysis. It opens a position at matching entry points from the indicators Top Bottom, Keltner and trend line. Martingale is not used, but it can be enabled in the settings, if necessary. Uses fixed stop loss and take profit, closes positions only by stop loss and take profit, and also by opposite signals. Automatically stops trading at the specified minimum deposit value (disabled by default). Works on the specified timefra
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