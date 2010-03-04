BetaRebound

Оптимизируемый, автоматический торговый советник. Основан на техническом анализе, за основу взята стратегия отскока от уровней.

В стратегии НЕ используется "Сетка", "Реверс позиций" и "Мультипликатор последующего лота". Торгует одним ордером.

Сделки держит от нескольких часов до нескольких дней. Закрытие позиций происходит по сигналу и по Стоп Лосс, Тейк Профит.



Базовые параметры настроены под EURUSD M5.







Общие рекомендации:

Пинг до сервера ДЦ не больше 300 ms. Тайм фрейм M5. Минимальный депозит: 100$, при плече 1/500.





Параметры



((A)) lot size - объем лота\процент от депозита



объем лота\процент от депозита ((A)) max.lot size - максимальный объем лота



максимальный объем лота ((A)) multiplier - мартингейл ( по-умолчанию "1" - выключен. "X" - умножение последующего лота на "X". оптимальное значение, при использовании "1.5" )



мартингейл ( ) ((A)) trade from percent - при "false" - эксперт торгует заданным лотом. При "true" - объем позиции высчитывается процентом от депозита.



при - эксперт торгует заданным лотом. При - объем позиции высчитывается процентом от депозита. ((A)) stop loss - стоп лосс.



стоп лосс. ((A)) take profit - тейк профит.



тейк профит. ((A)) min. depo - минимальный депозит, при достижение которого, эксперт прекращает торговлю.







((B)) opening param.1 (channel) - параметр канала открытия. (шаг "5")



параметр канала открытия. ((B)) closing param.1 (channel) - параметр канала закрытия. (шаг "5")



параметр канала закрытия. ((B)) closing param.2 (channel ATR2) - параметр канала закрытия. (шаг "3")



параметр канала закрытия. ((B)) closing param.3 (ATR2 mult) - параметр канала закрытия. (шаг "0.3". диапазон значений от "2" до "10".)



((C)) opening param.2 (channel ATR1) - фильтр открытия позиций по ATR. (шаг "5")



фильтр открытия позиций по ((C)) filter on\off (filter ATR1) - включение\отключение фильтра открытия позиции по ATR. ("true" - включен. "false" - выключен)



включение\отключение фильтра открытия позиции по ((C)) filter on\off (candles' filter) - включение\отключение фильтра открытия позиции по анализу свечей. ("true" - включен. "false" - выключен)





Рекомендации по оптимизации:

Параметры группы "((A))" оптимизации не подлежат.

Оптимизацию проводить поэтапно.

Перевести параметры из группы ((C)) (filter on\off ) в положение "false". Провести оптимизацию параметров из группы ((B)) с шагом(шаг "X"), который указан в описании параметра. Выбрать выбрать наиболее подходящий для Вас результат оптимизации. Перевести параметры из группы ((C)) (filter on\off ) в положение "true". Оптимизировать параметр "((C)) opening param.2 (channel ATR1)".

Таким образом эксперт будет выдавать наиболее качественные и долгосрочные результаты в торговле.





В общем:

Если что-то непонятно, есть какие-либо вопросы или пожелания - пишите! Если интересует какая- то определенная валютная пара - пишите какая, оптимальные параметры эксперта для нее будут прикреплены в "Обсуждениях".