Menanam Uang

Best Setting EA Timeframe M1

Opsi Arah Trading : Buy Only

Lot default : 0.01 recomendation 7000 USD of balance ini account standart/7000 cent in account cent Laverage 1:500

Target Profit gabungan : 2/5 for forex, 25 for XAUUSD

Target Loss gabungan : 0

Magic Number : 123456

Max Equity Drawdown Cut Loss : 100%

Mode Averaging : Martingle

jarak Averaging :50 for forex, 150 for XAUUSD

Martingle Multiplier :2.0

Batas Maksimal Layer Averaging : 99999999

Tipe Pemicu Sinyal : out of zone

Stochastic 8,3,3 80 & 20















