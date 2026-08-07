Menanam Uang
- Experts
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- Version: 1.26
- Updated: 7 August 2026
- Activations: 5
Best Setting EA Timeframe M1
Opsi Arah Trading : Buy Only
Lot default : 0.01 recomendation 7000 USD of balance ini account standart/7000 cent in account cent Laverage 1:500
Target Profit gabungan : 2/5 for forex, 25 for XAUUSD
Target Loss gabungan : 0
Magic Number : 123456
Max Equity Drawdown Cut Loss : 100%
Mode Averaging : Martingle
jarak Averaging :50 for forex, 150 for XAUUSD
Martingle Multiplier :2.0
Batas Maksimal Layer Averaging : 99999999
Tipe Pemicu Sinyal : out of zone
Stochastic 8,3,3 80 & 20
Opsi Arah Trading : Buy Only
Lot default : 0.01 recomendation 7000 USD of balance ini account standart/7000 cent in account cent Laverage 1:500
Target Profit gabungan : 2/5 for forex, 25 for XAUUSD
Target Loss gabungan : 0
Magic Number : 123456
Max Equity Drawdown Cut Loss : 100%
Mode Averaging : Martingle
jarak Averaging :50 for forex, 150 for XAUUSD
Martingle Multiplier :2.0
Batas Maksimal Layer Averaging : 99999999
Tipe Pemicu Sinyal : out of zone
Stochastic 8,3,3 80 & 20