Menanam Uang

Best Setting EA Timeframe M1
Opsi Arah Trading : Buy Only
Lot default : 0.01 recomendation 7000 USD of balance ini account standart/7000 cent in account cent Laverage 1:500
Target Profit gabungan : 2/5 for forex, 25 for XAUUSD
Target Loss gabungan : 0
Magic Number : 123456
Max Equity Drawdown Cut Loss : 100%
Mode Averaging : Martingle
jarak Averaging :50 for forex, 150 for XAUUSD
Martingle Multiplier :2.0
Batas Maksimal Layer Averaging : 99999999
Tipe Pemicu Sinyal : out of zone
Stochastic 8,3,3 80 & 20







More from author
Folmar EA
Fernando
Experts
Folmar MetaTrader5 EA for auto buysell. Automatic TP/SL entry to simplify futures trading. Optimal Timeframe XAUUSD is optimal for the M15 timeframe BTCUSD is optimal for the M5 timeframe XAGUSD is optimal for the M5 timeframe This EA was created to simplify trading and generate income easily. Backtest and forward test to understand how the indicator works. The filter uses SNR for consistent winning trades. This EA's strategy is to utilize momentum candles that are larger than average, wi
STEA Supertrend
Fernando
Experts
Supertrend Trend-Following EA with Adaptive Filters A fully automated trend-following system built on the classic Supertrend indicator, enhanced with ADX, Moving Average, and Volatility filters to reduce false signals in sideways markets — plus dynamic risk-based Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop management. How It Works This EA is built directly on the widely-used Supertrend indicator logic (ATR-based trend-following bands). Instead of just plotting signals on a chart, it trades them au
Filter:
No reviews
Reply to review