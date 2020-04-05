Menanam Uang

Best Setting EA Timeframe M1
Opsi Arah Trading : Buy Only
Lot default : 0.01 recomendation 7000 USD of balance ini account standart/7000 cent in account cent Laverage 1:500
Target Profit gabungan : 2/5 for forex, 25 for XAUUSD
Target Loss gabungan : 0
Magic Number : 123456
Max Equity Drawdown Cut Loss : 100%
Mode Averaging : Martingle
jarak Averaging :50 for forex, 150 for XAUUSD
Martingle Multiplier :2.0
Batas Maksimal Layer Averaging : 99999999
Tipe Pemicu Sinyal : out of zone
Stochastic 8,3,3 80 & 20







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Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Fernando
Эксперты
Folmar MetaTrader5 EA for auto buysell. Automatic TP/SL entry to simplify futures trading. Optimal Timeframe XAUUSD is optimal for the M15 timeframe BTCUSD is optimal for the M5 timeframe XAGUSD is optimal for the M5 timeframe This EA was created to simplify trading and generate income easily. Backtest and forward test to understand how the indicator works. The filter uses SNR for consistent winning trades. This EA's strategy is to utilize momentum candles that are larger than average, wi
STEA Supertrend
Fernando
Эксперты
Supertrend Trend-Following EA with Adaptive Filters A fully automated trend-following system built on the classic Supertrend indicator, enhanced with ADX, Moving Average, and Volatility filters to reduce false signals in sideways markets — plus dynamic risk-based Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop management. How It Works This EA is built directly on the widely-used Supertrend indicator logic (ATR-based trend-following bands). Instead of just plotting signals on a chart, it trades them au
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