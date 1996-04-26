NiveisPercentuais

O LevelPercentual é um indicador profissional desenvolvido para a plataforma MetaTrader 4 (MT4), criado para auxiliar traders a mapearem zonas de exaustão e reversão intradiária com base na variação percentual do ativo.

Em vez de depender de cálculos estáticos baseados em pontos fixos ou pips, o indicador calcula de forma dinâmica a variação do preço a partir da abertura do dia (Daily Open), normalizando a leitura entre diferentes pares de moedas.

Principais Funcionalidades: