NiveisPercentuais

O LevelPercentual é um indicador profissional desenvolvido para a plataforma MetaTrader 4 (MT4), criado para auxiliar traders a mapearem zonas de exaustão e reversão intradiária com base na variação percentual do ativo.

Em vez de depender de cálculos estáticos baseados em pontos fixos ou pips, o indicador calcula de forma dinâmica a variação do preço a partir da abertura do dia (Daily Open), normalizando a leitura entre diferentes pares de moedas.

Principais Funcionalidades:

  • Modo Automático Inteligente: Reconhece o ativo aberto na tela (como EURUSD, GBPUSD ou USDJPY) e aplica automaticamente os patamares percentuais otimizados por histórico de volatilidade.

  • Modo Manual Personalizável: Permite que o usuário defina livremente o percentual alvo desejado através das configurações.

  • Linhas Curtas Dinâmicas: Plota linhas de suporte e resistência limpas e discretas no lado direito do gráfico, evitando poluição visual.

  • Painel Informativo em Tempo Real: Exibe no canto superior esquerdo do gráfico dados essenciais como o preço de abertura do dia, o preço atual, o modo ativo, o alvo configurado e a variação percentual exata em andamento.


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