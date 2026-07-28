NiveisPercentuais
- 指标
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- 版本: 1.0
O LevelPercentual é um indicador profissional desenvolvido para a plataforma MetaTrader 4 (MT4), criado para auxiliar traders a mapearem zonas de exaustão e reversão intradiária com base na variação percentual do ativo.
Em vez de depender de cálculos estáticos baseados em pontos fixos ou pips, o indicador calcula de forma dinâmica a variação do preço a partir da abertura do dia (Daily Open), normalizando a leitura entre diferentes pares de moedas.
Principais Funcionalidades:
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Modo Automático Inteligente: Reconhece o ativo aberto na tela (como EURUSD, GBPUSD ou USDJPY) e aplica automaticamente os patamares percentuais otimizados por histórico de volatilidade.
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Modo Manual Personalizável: Permite que o usuário defina livremente o percentual alvo desejado através das configurações.
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Linhas Curtas Dinâmicas: Plota linhas de suporte e resistência limpas e discretas no lado direito do gráfico, evitando poluição visual.
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Painel Informativo em Tempo Real: Exibe no canto superior esquerdo do gráfico dados essenciais como o preço de abertura do dia, o preço atual, o modo ativo, o alvo configurado e a variação percentual exata em andamento.