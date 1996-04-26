NiveisPercentuais

O LevelPercentual é um indicador profissional desenvolvido para a plataforma MetaTrader 4 (MT4), criado para auxiliar traders a mapearem zonas de exaustão e reversão intradiária com base na variação percentual do ativo.

Em vez de depender de cálculos estáticos baseados em pontos fixos ou pips, o indicador calcula de forma dinâmica a variação do preço a partir da abertura do dia (Daily Open), normalizando a leitura entre diferentes pares de moedas.

Principais Funcionalidades:

  • Modo Automático Inteligente: Reconhece o ativo aberto na tela (como EURUSD, GBPUSD ou USDJPY) e aplica automaticamente os patamares percentuais otimizados por histórico de volatilidade.

  • Modo Manual Personalizável: Permite que o usuário defina livremente o percentual alvo desejado através das configurações.

  • Linhas Curtas Dinâmicas: Plota linhas de suporte e resistência limpas e discretas no lado direito do gráfico, evitando poluição visual.

  • Painel Informativo em Tempo Real: Exibe no canto superior esquerdo do gráfico dados essenciais como o preço de abertura do dia, o preço atual, o modo ativo, o alvo configurado e a variação percentual exata em andamento.


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Lachezar Krastev
Индикаторы
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Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
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Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
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Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
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Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
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