AegisGoldV7

egisGold 趋势版 V7 - 产品描述

简短描述
专业黄金XAUUSD智能交易系统，多因子共振评分 + 三层退出架构（保本+分批止盈+吊灯追踪）+ 新闻过滤 + ATR动态风控。
 完整描述

 产品概述
AegisGold是一款专为黄金（XAUUSD）交易设计的专业级智能交易系统（EA）。不同于单一指标交叉信号，它采用**多因子共振评分系统**，综合评估多个技术维度，只在多重信号高度一致时才开仓，从源头保证信号质量。

V4.4版本基于业界经典趋势跟踪策略，重构为**三层退出架构**，精简了8套冗余退出机制，逻辑更清晰，盈利捕获更高效。

 核心策略：共振评分系统
不依赖简单的指标交叉，而是从多个维度计算加权**共振得分（0-100分）**：
- 均线排列与斜率方向
- MACD动量与背离
- RSI超买超卖状态
- 布林带位置
- 波动率状态识别
- 美元指数相关性
- VIX市场情绪

当共振得分超过设定阈值时触发开仓。阈值越高，信号越少但质量越高；阈值越低，频率越高但选择性降低。

入场系统
- **共振评分过滤**：仅在多因子高度一致时入场（阈值可配置）
- **信号确认**（可选）：锚点验证后才开仓
- **反矛盾过滤**（可选）：指标冲突时阻止入场
- **新闻过滤器**：高/中影响力财经事件前后暂停交易
- **时段权重**：根据交易时段调整权重（非硬阻断）

退出系统（V4.4 三层架构）
简洁、不打架的退出逻辑，最大化利润留存：

**第一层 - 分批止盈（532法则）**：
- 盈利达1.0 ATR时，平掉50%仓位
- 盈利达2.0 ATR时，再平30%仓位
- 剩余20%仓位全程追踪，捕捉趋势延伸行情

**第二层 - 保本保护**：
- 盈利达到0.5 ATR后，止损移至入场价+0.2 ATR缓冲
- 确保盈利单不会变成亏损单
- 研究验证：0.5R保本可将最大回撤降低50%

**第三层 - 吊灯追踪止损**：
- 核心追踪机制，基于22周期最高/最低价
- 与极端价格保持2.0 ATR距离
- 只向盈利方向移动，绝不放宽
- 捕捉趋势行情的同时保护已累积利润

 更多风控功能
- **隐形止损**（可选）：券商不可见的虚拟SL/TP，EA内部管理
- **日盈目标**：达到每日盈利目标后停止开新仓
- **周末保护**：周末收盘前平仓或禁止开仓
- **新闻事件过滤**：高影响力新闻期间暂停交易

风险管理
- **ATR动态仓位**：每笔风险根据当前波动率动态计算
- **可配置单笔风险**：从保守到激进自由调整
- **最大手数限制**：无论账户权益多少，防止仓位过大
- **回撤保护**：监控账户不利状况并做出响应
- **最大持仓限制**：控制总敞口，加仓手数递减

 产品特点
- 兼容任何提供XAUUSD的经纪商（自动识别品种后缀）
- 图表实时仪表盘，显示得分、持仓、系统状态
- 所有参数外部可配置，无需修改源码
- 推荐运行周期：M15
- 最低账户资金：$500（推荐$1000以上）

 核心参数一览
| 分类 | 关键参数 |
|------|---------|
| 评分 | ScorePass_Threshold, ResonanceThreshold (Trend/Range/Unknown) |
| 入场 | EnableSignalConfirm, EnableAntiContradiction, EnableAggressiveEntry |
| 退出V4.4 | PartialTP_Level1/2, PartialTP_Pct1/Pct2, BreakEvenATRMulti, ChandelierATR |
| 风控 | RiskPerTrade, MaxLotSize, MinLotSize, MaxPositions |
| 控制 | UseDailyProfitTarget, DailyProfitPercent, UseNewsFilter |
| 时段 | EnableWeekendProtection, WeekendClosePositions |

推荐配置
- **保守型**：ScorePass_Threshold=75, RiskPerTrade=0.3%, 全部过滤开启
- **平衡型**：ScorePass_Threshold=70, RiskPerTrade=0.4%, 信号确认开启
- **积极型**：ScorePass_Threshold=65, RiskPerTrade=0.5%, 可选过滤关闭

V4.4 更新内容
- 全新三层退出架构（分批止盈 → 保本 → 吊灯追踪）
- 移除8套冗余退出机制，消除逻辑冲突
- 业界标准532分批止盈法则
- 研究验证的0.5ATR保本触发点
- 代码更精简，执行更快，优化更容易

重要提示
- 本EA是交易者的工具，不能替代交易知识
- 请先在模拟账户测试，再投入真实资金
- 历史表现不代表未来收益
- 交易存在重大亏损风险
- 开发者不对交易损失负责

 安装说明
1. 通过MQL5市场下载安装
2. 加载到XAUUSD M15图表
3. 开启自动交易（工具栏绿色按钮）
4. 配置参数或使用默认平衡设置
5. 通过仪表盘面板监控系统状态

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The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Apache MHL Moving Average
Paulo Roberto Da Costa
专家
Signal (GOLD/XAUSD) - 16 months active and over 6,800 trades on a Standard account (1:400 leverage):   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Product for MetaTrader 4:   https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Product for MetaTrader 5:   https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 The Apache MHL Moving Average Expert Advisor, or simply "Apache MHL," is a robot that operates on the GOLD/XAUSD asset using strategies based on moving averages and risk management with Martingale. The use
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
专家
推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 新：購買 Goldbot One 並免費選擇 1 個 EA！ （適用於2個交易帳戶） 加入公共團體： 點擊此處   終極組合優惠   ->   點擊此處 LIVE SIGNAL 隆重介紹   Goldbot One ，這是一款專為黃金市場設計的高度複雜的交易機器人。 Goldbot One 專注於突破交易，利用支撐位和阻力位來識別主要交易機會。 該專家顧問專為在波動的貴金屬市場中尋求效率、可靠性和策略優勢的交易者而設計。   值得注意的事實：     EA 在樣本外資料中的表現與用於最佳化的樣本內資料完美一致。   樣本內時期為2016年至2023年。 用於確認策略的樣本外資料為 2004-2016 年和 2024 年。       2024年，業績躋身近20年來最好之列！   現在，這是未來表現的一個非常好的指標。   主要特點： 多策略方法： 獲勝策略的 8 種變體： Goldbot One 運行八種不同的突破策略變體，每種變體都針對不同的市場條件進行了最佳化。這種多元化確保了風險的良好分散並創造了更平穩的成長預期  
SentinelAI
Valeriia Mishchenko
专家
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
专家
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
2 (1)
专家
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
Price Action Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
Price Action Robot is a   professional trading system   built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes   pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market co
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
专家
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
专家
AI Sniper for MetaTrader 4 —— 为精准执行而打造的智能交易机器人 AI Sniper 是一款专为 MetaTrader 4 打造的智能自适应交易机器人，面向希望获得更高质量自动化交易体验的交易者。 它并不是普通的 Forex 机器人，而是一套围绕精确判断、结构化分析与高效执行而构建的专业级 Expert Advisor。 AI Sniper for MT4 通过高级算法逻辑、实时市场分析与精细化执行机制，帮助交易者在复杂市场中识别更优质的 BUY 与 SELL 机会。 AI Sniper 采用复杂而高效的算法架构与先进的交易方法，将原本杂乱无序的市场波动转化为更有逻辑、更有结构的交易决策。 系统会持续评估价格行为、市场状态与技术条件，以识别更有利的入场区域、交易管理时机以及市场反应节点。 基于超过 15 年的 Forex 与交易市场实践经验，这款 Expert Advisor 将智能交易逻辑、策略过滤、优化执行与面向交易者的专业设计整合在同一套 MT4 解决方案中。 AI Sniper 的每个核心模块都经过精心设计与严格测试。机器人会在每一次价格变化中执行大
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
专家
RiskShield Dragon   — Automated Multi-Currency Advisor Combining intelligent algorithms, robust protection mechanisms, and flexible configuration, **RiskShield Dragon** delivers consistent profits with minimal risk. --- ## Key Advantages * **Multi-Currency & Multi-Threaded**: Supports over 20 currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, and more) simultaneously on any timeframe. * **Minimum Deposit from 10,000**: Optimized for trading with a starting balance of 10,000 account uni
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
专家
️ 已 拥有   Boring Pips EA ？ 您可享受   额外 30% 折扣 ！ 联系我们了解更多： 如何申 请返现（ rebate ） 特朗普的第二个任期 重新点燃了一波激进的贸易政策浪潮，首先是恢复了扰乱全球市场的大规模关税。 中东局势紧张升级 ，最近是 以色列与伊朗之间的对峙 ，这可能成为油价上涨的潜在诱因。 俄乌战争 仍在持续，毫无解决迹象，进一步加剧了地缘政治的不稳定。 经济民族主义 正在抬头，而全球合作正逐渐瓦解。 供应链依然脆弱 ， 主要经济体的通胀压力 持续上升。 金融市场 比以往任何时候都更容易受冲击且难以预测。您真的为这种全新的市场环境制定好交易策略了吗？ 在当前动荡的市场中，仅依靠传统策略已远远不够。 您需要的是一个 不依赖单一货币对的大波动 、能在多个机会中稳定获利的系统。 还需要 更智能的风险保护机制 ，在初步判断出错时及时止损。 最重要的是，您需要一个能 完全根据您的交易风格和风险偏好自由定制 的系统。 Dynamic Pips EA 正是为帮助交易者在 波动性高且不确定的市场 中生存和获利而设计，它提供了一个完整的三大支柱
Double Blow Scalp
Kirill Borovskii
专家
Double Blow Scalping EA: An Innovative Advisor for MT4, Inspired by Quantum Technologies - Limited Edition!!! Description: Double Blow Scalping EA is a revolutionary trading algorithm for MetaTrader 4 that combines advanced principles of quantum computing and scalping strategy. His work is based on a unique imitation of qubits, the key elements of quantum computers that allow processing multiple market scenarios simultaneously. This gives the Expert Advisor unprecedented analysis speed and acc
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
专家
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
Forex Engine EA
Pablo Salgado
专家
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
Ninja Forex EA
Samir Arman
专家
Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
Smart Boss Profi
Valerii Stetsenko
专家
Минимальный депозит 500 евро. Под каждую валютную пару нужны отдельные настройки робота. Форекс является очень опасным делом. И никто не застрахован от потерь. Но нужно максимально стараться минимизировать риски потери денег. Тайм фрейм 15 минут. Робот торгует круглосуточно. В сутки может быть до нескольких десятков сделок. Поэтому ваш терминал тоже должен работать круглосуточно. Счет для торговли должен быть со спредом около нуля. Проверьте какие счета предлагает ваш брокер и выберите с минима
PMT Expert GOLD MT4
Aliaksandr Bialko
专家
PMT MQL5 Gold 交易者们，大家好！ 我们是一支由专业交易者和开发者组成的团队。很高兴向您介绍集成在 PMT MQL5 Gold 中的核心算法。这套方案专为黄金交易设计，值得您认真了解。   专业黄金交易 EA PMT MQL5 Gold 是一款专为 XAU/USD / Gold 、 H1 周期开发的自动交易 Expert Advisor 。它不是面向很多品种的通用机器人，而是交易逻辑、风险模型和测试都围绕黄金打造的系统。 适合需要清晰规则、受控风险、 Stop Loss ，并希望购买前自行验证的交易者。   PMT 的核心思路 系统不会为了交易而交易。它等待合适条件，过滤多余入场，只在符合策略逻辑时执行。交易质量比数量更重要。 品种： XAU/USD / Gold 周期： H1 风格：自动算法交易 方法：纪律执行、过滤信号、控制风险   风险控制是核心 PMT MQL5 Gold 的重点是风险控制。 单笔风险最高限制为 1% 每笔交易都有 Stop Loss 不使用马丁格尔、网格或危险加仓 风险 / 收益逻辑约为 1:
AccountUP Algo
Aurelian-eusebio Enescu
专家
Short Description: Advanced, stable multi-order EA featuring dual-mode Trailing/Breakeven, hidden levels, and steady 80% Win Rate. Engineered for robust capital growth with tight ~10% Drawdown. Non-overoptimized. Long Description : AccountUP Algo is a premium, fully automated Expert Advisor engineered for stable, long-term equity growth without exposing your account to extreme market risks. Designed with a deep focus on capital preservation, this EA delivers a smooth, almost linear equity curv
Fortune
Andriy Sydoruk
3 (2)
专家
顾问（Fortune）：您的外汇高频交易可靠工具 顾问Fortune设计用于任何时间段、任何货币对和任何经纪商服务器。其独特的交易系统使其成为交易者的多功能工具。为了获得最佳性能，建议使用流动性好的外汇货币对，保持低点差，并使用VPS。您可以从100美元的存款和0.01的手数开始使用。 主要特点和优势 高频交易 ：使用虚拟和真实止损两种交易选项。虚拟止损水平（止盈、止损和追踪止损）存储在顾问的内存中，对经纪商不可见。 历史测试 ：专家系统在所有时间段和货币对上进行单一设置测试。测试在真实经纪商账户上进行。 佣金和点差 ：如果账户中有佣金，应将其重新计算为点差等值，并填写在Commission字段中。减少佣金和点差可以提高交易效率。 延迟和设置 ：在设置止损、止盈和追踪止损时，应考虑经纪商和互联网渠道的延迟，以确保服务器能及时处理。在测试期间，可以调节点差并使用所有的ticks。 高频交易（HFT）的基础 高频交易（HFT）是一种使用先进技术在短时间内执行交易的算法交易形式。Fortune顾问实施了HFT策略，需要高速计算机和互联网连接。在低速计算机和互联网条件下无法成功使用该产品。
作者的更多信息
AegisGold EA3
Shi Shi Li
专家
核心卖点：七层防护，不爆仓 我们不是喊口号，是用数学和代码保证账户安全。七层风控层层递进，让每一笔交易都在可控范围内。 层级 防护机制 作用 第 1层 ATR动态仓位 波动大仓位小，波动小仓位大，永远按比例下注 第 2层 每单风险 0.4% 单笔亏损仅占账户 0.4%，连亏25单才亏10% 第 3层 连亏熔断 连亏 5单自动暂停，等待市场恢复再交易 第 4层 波动率保护 波动 1.5倍仓位砍半，2倍以上禁止开新仓 第 5层 日亏损上限 单日亏损达 5%自动停止交易，保护本金 第 6层 周末保护 周五 20:00自动截单，防止周末跳空风险 第 7层 五级锁利体系 盈利快速锁利，亏单 2ATR内解决，让利润奔跑 共振评分系统：告别条件互斥 传统 EA要求所有指标同时满足才开单（AND过滤），导致条件互斥、永远不开单。V4.2.5采用乐队合奏模式——每个指标是乐手，各自打分，合奏出最终信号。 评分规则 •   共振得分 >= 80分  -> 正常仓位入场 •   共振得分 70-80分  -> 降仓30%入场 •   共振得分 < 70分  -> 不开仓 新策略只需加一行权重，不影响已有逻
AegisScalper EA3
Shi Shi Li
专家
此版本可以和AegisGold EA3同时挂在一个账号上使用，多开一个页面，相互不冲突，各管各的开单，对于行情的把控更加的得心应手！此中文介绍的是它的使用方法，名字可以叫剥头皮版本，和常规的剥头皮又有很大的不同之处，在确定趋势之后再跟进，少了判断的风险，盈利方面采用最先进的策越，可以让利润最大值的获取。本EA都不是采取网格和马丁策略，首先解决了没爆仓的风险，里面的参数值可以根据自己的喜好调整，但本EA是调整到最佳参数供大家使用，如果你还有什么其他需要，可以和本人联系，谢谢！ AegisGold EA - MQL4 Product Description (English)   Product Name AegisGold EA   Tagline Resonance-Driven Gold Trading — Where Multiple Strategies Harmonize, Not Compete   Short Description (for listing page) AegisGold EA uses a unique Resonance Scoring  sys
AegisGold EA6
Shi Shi Li
专家
AegisGold 趋势版 V4.4 - 产品描述 简短描述 专业黄金XAUUSD智能交易系统，多因子共振评分 + 三层退出架构（保本+分批止盈+吊灯追踪）+ 新闻过滤 + ATR动态风控。  完整描述  产品概述 AegisGold是一款专为黄金（XAUUSD）交易设计的专业级智能交易系统（EA）。不同于单一指标交叉信号，它采用**多因子共振评分系统**，综合评估多个技术维度，只在多重信号高度一致时才开仓，从源头保证信号质量。 V4.4版本基于业界经典趋势跟踪策略，重构为**三层退出架构**，精简了8套冗余退出机制，逻辑更清晰，盈利捕获更高效。  核心策略：共振评分系统 不依赖简单的指标交叉，而是从多个维度计算加权**共振得分（0-100分）**： - 均线排列与斜率方向 - MACD动量与背离 - RSI超买超卖状态 - 布林带位置 - 波动率状态识别 - 美元指数相关性 - VIX市场情绪 当共振得分超过设定阈值时触发开仓。阈值越高，信号越少但质量越高；阈值越低，频率越高但选择性降低。 入场系统 - **共振评分过滤**：仅在多因子高度一致时入场（阈值可配置） -
AegisScalper EA6
Shi Shi Li
专家
AegisScalper Pro 剥头皮版 V1.2 - 产品描述 ## 简短描述 黄金XAUUSD七层入场剥头皮EA，快收盈利捕获 + 紧追踪止损 + 保本保护 + 布林带回归均值策略。 ## 完整描述 ### 产品概述 AegisScalper Pro是一款专为黄金（XAUUSD）剥头皮交易设计的专业智能交易系统。它能适应各种市场环境——趋势、震荡、波动——通过**七层入场信号系统**根据市场状态自适应调整策略，配合**快收盈利系统**快速锁定利润同时让盈利奔跑，加上智能冷静期保护，防止同一价位反复入场。 V1.2版本推出**快收版**，锁利更早、追踪更紧，专门针对"扫止损+假突破"市场优化。 ### 核心策略：七层入场系统 不同于单一信号EA，AegisScalper Pro将入场分为七个信心等级： 1. **第一层 - 趋势基础**：均线排列与斜率方向确认 2. **第二层 - 动量爆发**：RSI与MACD动量一致 3. **第三层 - 激进入场**（可选）：逆势动量机会，严格风控 4. **第四层 - 波动突破**：波动率超过阈值时的ATR突破检测 5. **第
AegisScalperV7
Shi Shi Li
专家
AegisScalper Pro 剥头皮版 V1.7 - 产品描述 ## 简短描述 黄金XAUUSD七层入场剥头皮EA，快收盈利捕获 + 紧追踪止损 + 保本保护 + 布林带回归均值策略。 ## 完整描述 ### 产品概述 AegisScalper Pro是一款专为黄金（XAUUSD）剥头皮交易设计的专业智能交易系统。它能适应各种市场环境——趋势、震荡、波动——通过**七层入场信号系统**根据市场状态自适应调整策略，配合**快收盈利系统**快速锁定利润同时让盈利奔跑，加上智能冷静期保护，防止同一价位反复入场。 V1.2版本推出**快收版**，锁利更早、追踪更紧，专门针对"扫止损+假突破"市场优化。 ### 核心策略：七层入场系统 不同于单一信号EA，AegisScalper Pro将入场分为七个信心等级： 1. **第一层 - 趋势基础**：均线排列与斜率方向确认 2. **第二层 - 动量爆发**：RSI与MACD动量一致 3. **第三层 - 激进入场**（可选）：逆势动量机会，严格风控 4. **第四层 - 波动突破**：波动率超过阈值时的ATR突破检测 5. **第
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