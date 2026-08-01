Aurum precision EA 15M

AURUM PRECISION EA

Chuyên gia tư vấn theo dõi xu hướng chuyên nghiệp cho XAUUSD.

Aurum Precision EA là một Expert Advisor chuyên nghiệp được phát triển dành riêng cho cặp tiền XAUUSD (Vàng) trên khung thời gian M15 .

EA này được thiết kế để xác định các cơ hội giao dịch bằng cách kết hợp việc xác nhận xu hướng trên khung thời gian cao hơn với các điều kiện vào lệnh chính xác trên biểu đồ M15. Mỗi giao dịch được thực hiện tự động theo các quy tắc chiến lược đã được xác định trước, giúp các nhà giao dịch duy trì tính nhất quán và loại bỏ việc ra quyết định dựa trên cảm xúc.

Không giống như nhiều hệ thống giao dịch tự động dựa vào các kỹ thuật Martingale, Grid hoặc các kỹ thuật phục hồi mạnh mẽ, Aurum Precision tuân theo phương pháp theo dõi xu hướng có kỷ luật với quản lý rủi ro được kiểm soát.

Chiến lược này đã được kiểm chứng kỹ lưỡng bằng phương pháp Every Tick backtesting với dữ liệu lịch sử chất lượng cao để đảm bảo hiệu suất lịch sử đáng tin cậy.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

✔ Được thiết kế độc quyền cho XAUUSD

✔ Tối ưu hóa cho M15

✔ Xác nhận xu hướng đa khung thời gian

✔ Giao dịch hoàn toàn tự động

✔ Giao dịch theo lô cố định

✔ Tự động cắt lỗ & chốt lời

✔ Đã kiểm tra lại mọi chi tiết nhỏ

✔ Mức sụt giảm vốn thấp

✔ Không có Martingale

✔ Không có lưới

✔ Dễ dàng cấu hình

✔ Thân thiện với VPS

CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Aurum Precision tuân theo một quy trình giao dịch có cấu trúc được thiết kế để loại bỏ các điều kiện thị trường kém chất lượng.

Chiến lược này kết hợp phân tích xu hướng trên khung thời gian cao hơn với các điều kiện vào lệnh chính xác trước khi mở bất kỳ vị thế nào.

Mọi giao dịch đều tuân theo các bước sau:

• Xác nhận xu hướng

• Xác thực thị trường

• Nhập liệu chính xác

• Quản lý rủi ro tự động

• Lối ra tự động

Mục tiêu là giảm thiểu các giao dịch không cần thiết đồng thời tập trung vào các cơ hội thị trường có xác suất thành công cao hơn.

QUẢN LÝ RỦI RO

Quản lý rủi ro là một trong những nguyên tắc cốt lõi của Aurum Precision.

EA bao gồm:

• Giao dịch theo lô cố định

• Cắt lỗ tự động

• Chốt lời tự động

• Quản lý đơn hàng tự động

EA KHÔNG sử dụng:

❌ Martingale

❌ Lưới

❌ Hệ thống phục hồi

❌ Nhân giống số lượng nguy hiểm

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Tên sản phẩm

Aurum Precision EA

Phiên bản

1.0

Nền tảng

MetaTrader 5

Biểu tượng

XAUUSD

Khung thời gian

M15

Phong cách giao dịch

Theo xu hướng

Đã kiểm tra môi giới

Exness

Chế độ giao dịch

Hoàn toàn tự động

Loại lô đất

Lô đất cố định

Lô mặc định

0,01

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ

Nền tảng

MetaTrader 5

Môi giới

Exness hoặc các nhà môi giới ECN khác có mức chênh lệch giá cạnh tranh.

Loại tài khoản

Phòng ngừa rủi ro

Đòn bẩy được khuyến nghị

1:100 hoặc cao hơn

VPS

Được khuyến nghị cho giao dịch liên tục 24/5.

TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI

Chiến lược này đã được thử nghiệm bằng cách sử dụng mô hình Every Tick với dữ liệu lịch sử chất lượng cao.

Những điểm nổi bật trong quá khứ về kiểm tra bao gồm:

• Kiểm định ngược từng tick

• Dữ liệu lịch sử chất lượng cao

• Tăng trưởng vốn chủ sở hữu ổn định trong dài hạn

• Hệ số lợi nhuận xấp xỉ 1,73

• Mức sụt giảm tối đa dưới 20%

Có lãi trong 16 tháng trên tổng số 18 tháng

Kết quả kiểm tra ngược lịch sử chỉ được cung cấp để tham khảo và không đảm bảo hiệu suất trong tương lai.

TẠI SAO NÊN CHỌN AURUM PRECISION?

Aurum Precision được thiết kế dành cho các nhà giao dịch coi trọng:

• Tính nhất quán

• Thực hiện một cách kỷ luật

• Rủi ro được kiểm soát

• Chiến lược theo xu hướng

• Giao dịch hoàn toàn tự động

Thay vì tối đa hóa số lượng giao dịch, EA tập trung vào việc thực hiện giao dịch chỉ khi điều kiện thị trường đáp ứng các yêu cầu chiến lược đã được xác định trước.

THAM SỐ ĐẦU VÀO

Các thông số cấu hình chính bao gồm:

• Kích thước lô hàng

• Con số kỳ diệu

• Cắt lỗ (%)

• Chốt lời (%)

• Chế độ giao dịch

• Độ lan rộng tối đa

• Trượt giá

• Cài đặt bộ lọc xu hướng

Tất cả các thông số đều có thể được tùy chỉnh theo sở thích giao dịch cá nhân.

LẮP ĐẶT
  1. Cài đặt EA trên MetaTrader 5.
  2. Mở biểu đồ XAUUSD khung thời gian M15 .
  3. Đính kèm EA Aurum Precision vào biểu đồ.
  4. Kích hoạt giao dịch tự động .
  5. Hãy thiết lập các cài đặt theo sở thích của bạn.
  6. Cho phép EA giao dịch tự động.
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Giao dịch Forex và CFD tiềm ẩn rủi ro tài chính đáng kể.

Kết quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.

Trước khi sử dụng EA trên tài khoản thực, bạn nên thử nghiệm trên tài khoản demo và đảm bảo rằng các thiết lập đã chọn phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của riêng bạn.

Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định giao dịch và quản lý tài khoản của mình.


Recommended products
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AU
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Experts
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Experts
The xCustomEA for MetaTrader 5 — Universal Trading Expert Advisor for Custom Indicators Turn almost any custom indicator into a fully automated trading workflow. The xCustomEA for MetaTrader 5 is a universal Expert Advisor designed to read signals from your custom indicators and execute trades based on the logic you define. You only need to specify the indicator name, signal buffers, and core parameters. The EA then uses this data to automate execution, trade management, and signal handling. It
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
Experts
Hamster Scalping is a fully automated Expert Advisor. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. The advisor needs a hedging account type Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Real operation monitoring as well as my other products can be found here: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller General Recommendati
ProTrade EA
Jim Ariel Camarce Ignao
Experts
Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
Experts
Classic SNR MetaTrader 5 Expert Advisor | Multi-Symbol Support & Resistance Trading with Trend-Based Logic Overview Classic SNR Breakout EA is a professional trading robot that identifies structural Support & Resistance levels using daily swing points and executes trades based on H1 price action relative to these levels. The EA applies   dual logic : in an uptrend, it sells on H1 rejection below an SNR level; in a downtrend, it buys on H1 rejection above an SNR level. Breakout confirmations are
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Added the ability to change the Lost size and make the EA the Lowest Price possible. If you buy it you will get support and future updates. Please support its evolution. This EA is plug-and-play. Aussie Precision is a time-sensitive Expert Advisor for MetaTrader 5, specifically designed for the AUD/USD currency pair. It is built to execute trades at predefined, controlled moments and is ideal for traders looking to automate high-precision entries based on timing. All time-based actions are align
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - designed to open trades! This is a trading robot that uses special innovative and advanced algorithms to calculate its values, Your Assistant in the World of Financial Markets. Use our set of indicators from the SolarTrade Suite series to better choose the moment to launch this robot. Check out our other products from the SolarTrade Suite series at the bottom of the description. Do you want to confidently navigate the world of inves
Deep Trend Pro
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
DEEP TREND X — Expert Advisor with Artificial Intelligence for XAUUSD Deep Trend X is a 100% automated Expert Advisor, specifically designed for trading Gold (XAUUSD). It combines cutting-edge machine learning algorithms with institutional market analysis to detect highly accurate entries in both trending and ranging markets. ARTIFICIAL INTELLIGENCE CORE The EA's core engine integrates two AI models that self-train on each new candlestick: SVM RBF (Support Vector Machine with Radial Kern
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Sentey Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
Sentey Gold is a high-performance Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, specifically designed for trading the XAUUSD (Gold) pair on the M1 timeframe. Key Features Hybrid AI System LSTM (Long Short-Term Memory) Neural Network: Capable of capturing time patterns and long-term dependencies in the price of gold. K-Means Clustering: Dynamically groups market behavior into clusters to detect regime changes and generate trend signals. DMI/ADX Confirmation Filter: Only trades when the directional move
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (4)
Experts
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
BTC Breakout Scalper No Grid No Martingale
Huu Loi Ly
Experts
Strategy Overview BTC Breakout Scalper Pro is a breakout scalper for BTCUSD M1 that places pending stop orders at high-volatility breakout points, confirmed by RSI filter (12/88 extremes) and ADX M15 ≥ 20 (trending market only). The EA does NOT use martingale, grid, or hedging. Each trade is a single position with predefined SL/TP based on price percentage. Position size scales with account equity via the built-in Smart_Lots algorithm — bounded by your chosen MaxLots cap (.set file). Backtest Re
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
ApexFlow Universal EA
Robert Seamans
Experts
ApexFlow Universal EA ApexFlow Universal EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed for short-term M1 trading and evaluates price behavior, momentum, volatility, and current market conditions before managing a trade from entry through exit. The EA can be used on Forex pairs, metals, indices, and other symbols supported by your broker. Because contract specifications, spreads, commissions, and execution vary, every symbol and broker should be tested separately befor
Platinum Trend Protected EA XPTusd
Oscar Moyano Rodriguez
Experts
Attention Platinum Traders! The XPTUSD Trend Protected EA doesn’t open trades randomly. It only enters when the trend is strong and the market confirms it. Avoids noise and random movements that destroy accounts. Smart risk: reduces exposure after losses and capitalizes on winning streaks. Each trade is independent—no martingale, grid, or hedging. Progressive trailing stop secures profits while letting the trend run. Adapts to London, New York, and intermediate sessions. Controlled drawdown and
BTC Master Pro
Farzad Saadatinia
4.58 (12)
Experts
BTC Master Pro – Your trusted partner in disciplined Bitcoin trading. The new version is now enhanced with OpenAI artificial intelligence , delivering smarter execution and improved trade filtering in volatile crypto conditions. This professional Expert Advisor is built specifically for Bitcoin (BTCUSD) trading on MetaTrader 5 , focusing on structured execution, controlled exposure, and intelligent risk management. Price: $499  →  Next: $699  →  Final: $999 LIVE SIGNAL HERE OpenAI-Powered Exec
XGen Scalper MT5
Burak Baltaci
Experts
XGen Scalper MT5 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA is based on this article: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp TRADING CONDITIONS - Look for currency pair trading below the X-period EMA and MACD to be in negative territory. - Wait for price to cross above the X-period EMA, then make sure that MACD is either in the process of crossing from negative to positive or has crossed into positive territory within five bars. - Go long X pips above the X-period EMA. - Sell X of the position at en
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.92 (25)
Experts
The Legend Continues. The Queen Evolves. Welcome to Quantum Queen X — the next generation of the legendary GOLD trading system that builds upon the proven success of Quantum Queen. Quantum Queen X is built on the same proven core engine as Quantum Queen, introducing a powerful new Custom Mode that allows traders to choose exactly which strategies to enable or disable. Every strategy has been individually reviewed, refined, and optimized to deliver even better performance and adaptability across
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Bringing institutional-grade trading to the Quantum ecosystem, Quantum Titan sets a new standard for precision, discipline, and proven live-market performance. Developed for traders who expect more from a GOLD Expert Advisor, Titan represents the next evolution of Quantum trading technology. Availability is strictly limited to 1,000 lifetime licenses worldwide. Once all 1,000 copies have been claimed, Quantum Titan will no longer be available. Special launch discount price. Final price $1999
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 1499$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and propr
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.46 (102)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Client Signal YouTube Reviews LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency fro
Lizard
Marco Scherer
4.24 (38)
Experts
WHAT IS LIZARD? Lizard is a fully automated Expert Advisor, developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a multi-strategy swing breakout system that identifies key structural levels on the chart and places pending stop orders at precisely calculated entry points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade has a defined Stop Loss and Take Profit and is actively managed by a multi-layered exit system, automatically, around the clock. Live Signal - Track real performan
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Experts
Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Experts
Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $999 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008 W
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
3.97 (35)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.29 (24)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Experts
UPDATE:  Next price: $699, Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +270% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in volatility between
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (2)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
3 (1)
Experts
AETHERION PRIME EA Precision Algorithmic Trading for XAUUSD on H1 Public live signal for real-time monitoring: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Limited Launch Offer The first 7 copies are available for only $259 . Once these copies are sold, the price will increase immediately by $100 — to $359 . This introductory offer is intended for traders who want to join Aetherion Prime EA at the earliest stage and follow the development of the system through a public live signal from the very begi
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Experts
[ My Channel ] HFT Spike EA Recommended accounts: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext etc.) Strategies: Quantum Physics Principles, HFT Spike (High-Frequency Trading), level trading, neural trading, No Martingale, No Grid, single-position trend trading. A fully automated, risk-managed EA designed on XAUUSD tick data. You don't need to select a Time-Frame. Default values match the tested configuration. Designed for Gold. It detects sudden volatility bursts ("sp
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Experts
Gold House — Gold Swing Breakout Trading  One EA. Three Trading Modes. Choose the One That Fits Your Style. No Grid. No Martingale. The price will increase by $50 after every 10 purchases. Final planned price: $1,999. Live Signals:  Profit Priority Mode： https://www.mql5.com/en/signals/2359124 BE priority Mode :  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Adaptive Mode:   https://www.mql5.com/en/signals/2379287  (High-Risk Configuration Reference – Potential profits and losses are amplified. N
Byrdi
William Brandon Autry
5 (19)
Experts
BYRDI - The Distributed Trading Network That Coordinates the Portfolio. Most Expert Advisors see one terminal, one account, and one set of positions. BYRDI sees the wider network. BYRDI connects separate MetaTrader 5 terminals into a coordinated trading mesh. Each node can keep its own account, broker, markets, strategy, AI model, capital allocation, and risk settings while sharing the information needed for wider portfolio awareness. The network can coordinate execution, limit duplicated expos
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Experts
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Experts
Quantum Bitcoin EA : There is no such thing as impossible, it's only a matter of figuring out how to do it! Step into the future of Bitcoin trading with Quantum Bitcoin EA , the latest masterpiece from one of the top MQL5 sellers. Designed for traders who demand performance, precision, and stability, Quantum Bitcoin redefines what's possible in the volatile world of cryptocurrency. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup i
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
Experts
Full Throttle DMX - Real strategy  Real results   Full Throttle DMX is a multi-currency trading expert advisor designed to operate with EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP, and AUDNZD currency pairs. The system is built on a classical trading approach, using well-known technical indicators and proven market logic. The EA contains 10 independent strategies, each designed to identify different market conditions and opportunities. Unlike many modern automated systems, Full Throttle DMX does not use ris
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (52)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Experts
SomaGold is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for Gold (XAUUSD). One chart, one EA, 32 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. This is my first published EA on MQL5. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD The price increases by 100 USD for every 10 copies sold Early buyers lock in the lowest price for the lifetime of the product. Concept Instead
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Experts
Launch Promo: Limited number of copies available at current price Final price: 990$ NEW: get 1 EA for free! (for 2 trade accounts) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP: Click here Set Files Welcome to DayTrade Pro Algo!  After years of studying the markets and programming different strategies, I have found an algorithm that has everything a good trading system needs: It is broker independent It is spread independent It
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
Experts
BONUS FOR EVERY CUSTOMER: Every customer who purchases this bot will receive a free GRABBER BOT : This offer is available for a limited time only. So hurry! No hype, No reckless risk. Trading with minimal drawdown: One Man Army is a multi-currency trading system built for both personal and prop-firm trading. It follows a strategy of scalping short- and medium-term corrections and market reversals, trading through pending limit orders. This trading bot doesn’t guess the direction — it enters the
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Experts
ArtQuant Gold — Multi-Module Expert Advisor for XAUUSD ArtQuant Gold is an automated trading system developed exclusively for Gold trading on MetaTrader 5. The EA combines multiple independent trading modules with centralized portfolio management, exposure limits, execution filters, virtual trade management and account-protection tools. It is designed for traders who want a dedicated XAUUSD system without having to configure individual indicators or internal strategy parameters. ArtQuant Gold su
Filter:
No reviews
Reply to review