Aurum precision EA 15M

AURUM PRECISION EA

Chuyên gia tư vấn theo dõi xu hướng chuyên nghiệp cho XAUUSD.

Aurum Precision EA là một Expert Advisor chuyên nghiệp được phát triển dành riêng cho cặp tiền XAUUSD (Vàng) trên khung thời gian M15 .

EA này được thiết kế để xác định các cơ hội giao dịch bằng cách kết hợp việc xác nhận xu hướng trên khung thời gian cao hơn với các điều kiện vào lệnh chính xác trên biểu đồ M15. Mỗi giao dịch được thực hiện tự động theo các quy tắc chiến lược đã được xác định trước, giúp các nhà giao dịch duy trì tính nhất quán và loại bỏ việc ra quyết định dựa trên cảm xúc.

Không giống như nhiều hệ thống giao dịch tự động dựa vào các kỹ thuật Martingale, Grid hoặc các kỹ thuật phục hồi mạnh mẽ, Aurum Precision tuân theo phương pháp theo dõi xu hướng có kỷ luật với quản lý rủi ro được kiểm soát.

Chiến lược này đã được kiểm chứng kỹ lưỡng bằng phương pháp Every Tick backtesting với dữ liệu lịch sử chất lượng cao để đảm bảo hiệu suất lịch sử đáng tin cậy.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

✔ Được thiết kế độc quyền cho XAUUSD

✔ Tối ưu hóa cho M15

✔ Xác nhận xu hướng đa khung thời gian

✔ Giao dịch hoàn toàn tự động

✔ Giao dịch theo lô cố định

✔ Tự động cắt lỗ & chốt lời

✔ Đã kiểm tra lại mọi chi tiết nhỏ

✔ Mức sụt giảm vốn thấp

✔ Không có Martingale

✔ Không có lưới

✔ Dễ dàng cấu hình

✔ Thân thiện với VPS

CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Aurum Precision tuân theo một quy trình giao dịch có cấu trúc được thiết kế để loại bỏ các điều kiện thị trường kém chất lượng.

Chiến lược này kết hợp phân tích xu hướng trên khung thời gian cao hơn với các điều kiện vào lệnh chính xác trước khi mở bất kỳ vị thế nào.

Mọi giao dịch đều tuân theo các bước sau:

• Xác nhận xu hướng

• Xác thực thị trường

• Nhập liệu chính xác

• Quản lý rủi ro tự động

• Lối ra tự động

Mục tiêu là giảm thiểu các giao dịch không cần thiết đồng thời tập trung vào các cơ hội thị trường có xác suất thành công cao hơn.

QUẢN LÝ RỦI RO

Quản lý rủi ro là một trong những nguyên tắc cốt lõi của Aurum Precision.

EA bao gồm:

• Giao dịch theo lô cố định

• Cắt lỗ tự động

• Chốt lời tự động

• Quản lý đơn hàng tự động

EA KHÔNG sử dụng:

❌ Martingale

❌ Lưới

❌ Hệ thống phục hồi

❌ Nhân giống số lượng nguy hiểm

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Tên sản phẩm

Aurum Precision EA

Phiên bản

1.0

Nền tảng

MetaTrader 5

Biểu tượng

XAUUSD

Khung thời gian

M15

Phong cách giao dịch

Theo xu hướng

Đã kiểm tra môi giới

Exness

Chế độ giao dịch

Hoàn toàn tự động

Loại lô đất

Lô đất cố định

Lô mặc định

0,01

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ

Nền tảng

MetaTrader 5

Môi giới

Exness hoặc các nhà môi giới ECN khác có mức chênh lệch giá cạnh tranh.

Loại tài khoản

Phòng ngừa rủi ro

Đòn bẩy được khuyến nghị

1:100 hoặc cao hơn

VPS

Được khuyến nghị cho giao dịch liên tục 24/5.

TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI

Chiến lược này đã được thử nghiệm bằng cách sử dụng mô hình Every Tick với dữ liệu lịch sử chất lượng cao.

Những điểm nổi bật trong quá khứ về kiểm tra bao gồm:

• Kiểm định ngược từng tick

• Dữ liệu lịch sử chất lượng cao

• Tăng trưởng vốn chủ sở hữu ổn định trong dài hạn

• Hệ số lợi nhuận xấp xỉ 1,73

• Mức sụt giảm tối đa dưới 20%

• Có lãi trong 16 tháng trên tổng số 18 tháng

Kết quả kiểm tra ngược lịch sử chỉ được cung cấp để tham khảo và không đảm bảo hiệu suất trong tương lai.

TẠI SAO NÊN CHỌN AURUM PRECISION?

Aurum Precision được thiết kế dành cho các nhà giao dịch coi trọng:

• Tính nhất quán

• Thực hiện một cách kỷ luật

• Rủi ro được kiểm soát

• Chiến lược theo xu hướng

• Giao dịch hoàn toàn tự động

Thay vì tối đa hóa số lượng giao dịch, EA tập trung vào việc thực hiện giao dịch chỉ khi điều kiện thị trường đáp ứng các yêu cầu chiến lược đã được xác định trước.

THAM SỐ ĐẦU VÀO

Các thông số cấu hình chính bao gồm:

• Kích thước lô hàng

• Con số kỳ diệu

• Cắt lỗ (%)

• Chốt lời (%)

• Chế độ giao dịch

• Độ lan rộng tối đa

• Trượt giá

• Cài đặt bộ lọc xu hướng

Tất cả các thông số đều có thể được tùy chỉnh theo sở thích giao dịch cá nhân.

Cài đặt EA trên MetaTrader 5. Mở biểu đồ XAUUSD khung thời gian M15 . Đính kèm EA Aurum Precision vào biểu đồ. Kích hoạt giao dịch tự động . Hãy thiết lập các cài đặt theo sở thích của bạn. Cho phép EA giao dịch tự động.

LẮP ĐẶTTHÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Giao dịch Forex và CFD tiềm ẩn rủi ro tài chính đáng kể.

Kết quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.

Trước khi sử dụng EA trên tài khoản thực, bạn nên thử nghiệm trên tài khoản demo và đảm bảo rằng các thiết lập đã chọn phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của riêng bạn.

Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định giao dịch và quản lý tài khoản của mình.